Gặp nạn vì cửa ôtô mở, thầy giáo ở TP.HCM đau đớn suốt 2 tháng

Hơn 2 tháng chịu đau nhức, sưng mưng mủ, thầy giáo TP.HCM mới phát hiện vết thương bàn chân không lành do dị vật ẩn sâu.

Bác sĩ kiểm tra vết thương sau khi phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Sự việc xảy ra vào ngày 28/5, trên đường đến nhà học trò để dạy kèm, ông Đ.T.P. (45 tuổi, ngụ xã Nhà Bè, TP.HCM) va chạm với cánh cửa ôtô vừa mở tại vòng xoay Cây Gõ. Cú va đập mạnh khiến bàn chân phải bị thương và sưng to. Ông được đưa đến cơ sở y tế gần đó để sơ cứu, băng bó và cho về nhà.

Tuy nhiên, tình trạng vết thương sau đó không thuyên giảm, ngược lại còn tệ hơn, sưng đỏ, mưng mủ, rỉ dịch, đau nhức kéo dài khiến ông gần như không thể đi lại. Trong thời gian này, ông P. cố gắng tự điều trị tại nhà, tự mua thuốc uống và thay băng thường xuyên.

"Tôi cứ nghĩ chỉ là vết thương phần mềm, uống thuốc và thay băng sẽ hồi phục. Nhưng suốt hơn 2 tháng, bàn chân ngày càng đau nhức, sưng đỏ, mưng mủ, khiến tôi kiệt sức, không thể đi làm, mất hẳn thu nhập. Cuộc sống đảo lộn hoàn toàn", ông P. kể lại.

Hậu quả không chỉ là sức khỏe mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến công việc, ông ngừng dạy kèm, học trò không có người hướng dẫn, gia đình phải chi trả thêm chi phí sinh hoạt. Tình trạng kéo dài khiến ông càng thêm lo lắng và mệt mỏi.

Đến ngày 20/8, ông quyết định tìm đến khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Tại đây, các bác sĩ thăm khám, chụp X-quang và phát hiện một dị vật nằm sâu trong mu bàn chân phải. Ngay lập tức, ông được chỉ định phẫu thuật lấy dị vật.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Hoa, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, cho biết khi người bệnh đến khám, vết thương đã nhiễm trùng kéo dài. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, ê-kíp nghĩ ngay đến khả năng có dị vật. Sau phẫu thuật, các bác sĩ lấy ra một mảnh nhựa cứng kích thước khoảng 1x0,8 cm. Đây chính là nguyên nhân khiến vết thương không hồi phục, liên tục sưng đỏ, mưng mủ và gây đau nhức suốt thời gian qua.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công, chỉ sau 5 ngày, vết thương của thầy giáo P. khô, giảm sưng và có thể đi lại bình thường. Dự kiến trong vài ngày tới, ông sẽ xuất viện và sớm trở lại công việc.

Bác sĩ Hoa cho biết người bệnh khi bị chấn thương, nếu vết thương sưng đỏ, đau nhức, mưng mủ lâu lành, cần đến ngay cơ sở y tế tuyến trên để thăm khám, chẩn đoán chính xác.

"Người dân không tự thay băng, tự điều trị tại nhà hay mua thuốc uống, bởi điều này có thể khiến tình trạng nặng thêm, nhiễm trùng kéo dài, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng", bác sĩ Hoa nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Hoa, vết thương phần mềm nếu được phát hiện sớm, xử lý đúng cách sẽ hồi phục nhanh, hạn chế nhiễm trùng và biến chứng. Dị vật ẩn trong bàn chân thường khó phát hiện, chỉ qua chụp X-quang hoặc siêu âm mới xác định được. Vì vậy, việc thăm khám kịp thời, phẫu thuật đúng lúc và chăm sóc hậu phẫu đúng cách là yếu tố quyết định hồi phục.