Vaccine chống ung thư của Nga ‘đã sẵn sàng sử dụng’

Nga đã hoàn tất thành công các thử nghiệm tiền lâm sàng của vaccine ung thư, chứng minh cả tính an toàn và hiệu quả cao, sẵn sàng được đưa vào sử dụng.

Vaccine ung thư của Nga đã sẵn sàng sử dụng, chỉ chờ phê duyệt chính thức. Ảnh: Shutterstock.

Tuyên bố được bà Veronika Skvortsova, người đứng đầu Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang (FMBA), thông báo tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) mới đây.

"Nghiên cứu kéo dài nhiều năm, với 3 năm cuối dành riêng cho các nghiên cứu tiền lâm sàng bắt buộc. Vaccine hiện sẵn sàng để sử dụng; chúng tôi đang chờ phê duyệt chính thức", bà Skvortsova cho hay.

Bà Skvortsova nhấn mạnh kết quả tiền lâm sàng đã xác nhận tính an toàn của vaccine, ngay cả khi tiêm nhắc lại, và hiệu quả đáng kể của nó.

Các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy kích thước khối u giảm và sự tiến triển của khối u chậm lại, lên đến 60-80% tùy thuộc vào đặc điểm của bệnh. Ngoài ra, các nghiên cứu còn chỉ ra tỷ lệ sống sót tăng lên nhờ vaccine.

Mục tiêu ban đầu của loại vaccine này sẽ là ung thư đại trực tràng. Hơn nữa, việc phát triển vaccine cho bệnh u nguyên bào thần kinh đệm và một số loại u hắc tố cụ thể, bao gồm cả u hắc tố mắt, hiện ở giai đoạn phát triển tiên tiến, đã đạt được những tiến bộ đáng kể.

Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 10 được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 3 đến ngày 6/9 với chủ đề "Viễn Đông: Hợp tác vì Hòa bình và Thịnh vượng". Chương trình kinh doanh bao gồm hơn 100 phiên họp chuyên đề, được chia thành bảy lĩnh vực. Diễn đàn đã quy tụ hơn 8.400 đại biểu đến từ hơn 75 quốc gia và vùng lãnh thổ.