Vạch trần trò lừa đảo đa cấp kinh doanh nấm quý được hưởng lương hưu

Từ giữa năm 2024, hàng nghìn người dân ở nhiều địa phương bị cuốn vào mô hình kinh doanh Ame Global với lời hứa sẽ đổi đời từ loại nấm quý của Đài Loan (Trung Quốc), thu nhập tiền tỷ.

Huyện Bắc Sơn là một vùng đất yên bình của tỉnh Lạng Sơn, nơi người dân đã quen với nương rẫy và phiên chợ. Thế nhưng, chỉ trong vài tháng cuối năm 2024, một số gia đình nơi đây bỗng dưng mắc nợ ngân hàng, nhiều người cao tuổi lâm vào cảnh suy sụp vì một sản phẩm mang tên lạ: Nấm Ngưu Chương Chi.

Những "miếng mồi" khó cưỡng

Bà H.T.T (hơn 60 tuổi) nghỉ hưu sớm vì bệnh tật ngồi trước hiên nhà kể lại với giọng nghèn nghẹn: "Tháng 7 năm ngoái, tôi được người quen mời đi dự hội thảo ở tỉnh Thái Nguyên. Người ta nói sản phẩm này là "nấm quý Đài Loan", trị được ung thư, gan, thận… Tôi chỉ còn một quả thận, nghe được tin mừng khôn xiết. Trở về nhà, tôi dùng số tiền lương tích góp được và vay thêm ngân hàng hơn 300 triệu để mua 3 suất đầu tư cho tôi và con trai (mỗi suất gần 150 triệu đồng) để còn "lên VIP". Họ bảo như thế sẽ có "lương hưu trọn đời" 30-40 triệu đồng/tháng. Ai ngờ...".

Câu chuyện của bà T không phải hiếm. Chỉ trong vòng nửa năm, hàng nghìn người dân tại nhiều tỉnh, thành từ Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh đến TP.HCM đã tham gia mô hình có tên Ame Global với lời hứa hẹn đổi đời nhờ đầu tư “tiêu dùng tăng trưởng”.

Tại các hội thảo, trong âm thanh sôi động và ánh đèn sân khấu hoành tráng, đại diện Công ty Ame Global không ngừng nhấn mạnh những "giá trị vàng" của "nấm Ngưu Chương Chi" như hỗ trợ miễn dịch, thải độc gan, thậm chí… kéo dài tuổi thọ. Nhưng điều khiến người nghe thật sự bị mê hoặc là những con số hoa hồng 10% doanh thu toàn cầu/ngày, thu nhập tối đa 25 triệu đồng/ngày không cần làm gì, chỉ cần đầu tư một lần và rủ thêm vài người thân quen tham gia.

Cơ quan công an tống đạt quyết định tố tụng đối với các bị can trong vụ án.

Trên các nền tảng như TikTok, Facebook, YouTube, hàng loạt clip livestream được xuất hiện liên tục. Những người mặc vest nói chuyện về thành công, hình ảnh đoàn hàng chục người được đưa đi Đài Loan (Trung Quốc) tham quan trang trại nấm, hàng trăm người được tham gia các tour du lịch trong và ngoài nước... Tất cả tạo nên một lớp vỏ bọc lộng lẫy.

Theo thông tin được rỉ tai nhau, Công ty Ame Global triển khai mô hình "Tiêu dùng tăng trưởng". Người tham gia mở tài khoản trên website www.ameglobal888.com thông qua đường link liên kết của người giới thiệu. Người tham gia đầu tư số tiền 14,85 triệu đồng sẽ được sản phẩm có tên "nấm Ngưu Chương Chi" và được cấp một ID. Mô hình Ame Global vận hành dựa trên cấu trúc nhị phân - hai nhánh dưới mỗi người. Hệ thống trải rộng đến 20 tầng.

Người tham gia khi đầu tư sẽ nhận được các khoản tiền thưởng "hoa hồng" 10% trên tổng doanh số toàn cầu hàng ngày (khách hàng có thể nhận tối đa 1.000 USD , tương đương 25 triệu đồng) mà không cần phải giới thiệu người tham gia mới hoặc xây dựng hệ thống tuyến dưới. Người tham gia còn nhận thêm khoản "hoa hồng lấp đầy" tối đa lên đến 20 tầng, tương đương với 5% tổng số thu nhập 20 tầng tuyến dưới của người tham gia.

Người tham gia (F0) có 3 tuyến dưới trực hệ là F1, F2 và F3. Các F0, F1, F2, F3 có thu nhập đồng chia tiêu dùng hàng ngày, thì F0 sẽ được hưởng 50% thu nhập đồng chia tiêu dùng của F1, 30% thu nhập đồng chia tiêu dùng của F2 và 20% thu nhập đồng chia tiêu dùng của F3. Ngoài ra, người tham gia được thưởng thêm một số loại hoa hồng, tiền thưởng khác dựa trên thu nhập trên đồng chia thưởng lãnh đạo (14%), tiền thưởng trung tâm đào tạo (5,5%), đồng chia thưởng lãnh đạo là 28%.

Bản chất dần bộc lộ

Dấu hiệu bất thường liên quan đến Công ty Ame Global đã bị Công an tỉnh Lạng Sơn phát giác. Trực tiếp đồng chí Giám đốc CATP chỉ đạo Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương chủ trì, phối hợp tìm cách thâm nhập để làm sáng tỏ những bất thường ấy.

Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện toàn bộ sản phẩm "nấm Ngưu Chương Chi" được bán ra bởi Công ty Ame Global đều không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cái gọi là "nấm quý Đài Loan" thực chất chưa hề được kiểm nghiệm chất lượng hay công nhận bởi bất kỳ tổ chức y tế nào. Ngay cả giấy tờ công bố sản phẩm và giấy phép kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại WIN ALL - đại diện Ame Global Việt Nam (tại phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM) cũng có dấu hiệu bất thường.

12 đối tượng bị bắt trong vụ án.

Chưa hết, cuối năm 2024, một số người dân, nhà đầu tư phản ánh việc không nhận được "hoa hồng" như cam kết. Một số nhóm Facebook kín cũng chuyển sang chế độ im lặng, trong khi các nhân vật cốt cán của hệ thống dần rút lui. Các thành viên của Ame Global tại Việt Nam là người Đài Loan (Trung Quốc) cũng về nước và chỉ để lại những lời hứa hẹn. Đầu năm 2025, các ID không còn truy cập được, tài khoản website đóng băng và hotline chăm sóc khách hàng "không liên lạc được".

Cất vó

Chuyên án với chủ công là Công an tỉnh Lạng Sơn và sự phối hợp của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) kéo dài nhiều tháng, kết thúc bằng cú "cất vó vụ án nghìn tỷ gây chấn động", thành viên Ban Chuyên án thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn nhớ lại.

"Cuối năm 2024, sau khi tổng hợp từ các nguồn tin trinh sát, chúng tôi thực sự bất ngờ bởi mức độ lan tỏa của Ame Global quá nhanh, có tổ chức, có kịch bản rõ ràng. Quá trình trinh sát, phân tích, Ban chuyên án nhận định mô hình nhị phân 20 tầng của Ame Global không thể vận hành bền vững vì nguồn tiền thực chất không đến từ giá trị sản phẩm mà từ chính các nhà đầu tư mới", chỉ huy Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh tận cùng, không bỏ lọt tội phạm, tháng 3/2025, Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Công an TP.HCM, Công an tỉnh Đồng Nai, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án.

Từ các ID đăng nhập và mã giới thiệu thu thập được, Ban chuyên án lần ra hàng nghìn tài khoản ngân hàng dùng để mua sản phẩm, trả thưởng, thu phí và chuyển hoa hồng với số tiền đặc biệt lớn. Ban chuyên án cũng khoanh được manh mối quan trọng là đối tượng H.W.Y (Đài Loan, Trung Quốc) trong vai trò giám đốc của Ame Global. Người này nhập cảnh vào Việt Nam theo hình thức du lịch từ giữa năm 2024.

Trên thực tế, từ văn phòng tại thành phố Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), H.W.Y trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ame Global tại Việt Nam thông qua ứng dụng Zoom. Những người cốt cán tại Việt Nam chỉ là đầu mối trung gian, hưởng phần trăm để điều phối hệ thống.

Ngày 16/5/2025, sau nhiều tháng thu thập chứng cứ, nhiều tổ công tác đồng loạt được triển khai tại TP.HCM, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Đồng Nai và Bắc Ninh, các lệnh khám xét, khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng chủ chốt trong đường dây được thực hiện gần như cùng lúc. Tang vật thu giữ gồm 85 thùng carton chứa gần 15.000 vỏ hộp "nấm Ngưu Chương Chi", hơn 2.000 lọ thực phẩm chức năng chưa rõ nguồn gốc, 35.000 tem nhãn giả, 1 ôtô, 16 điện thoại di động và Ipad, 6 máy tính, hơn 20 thẻ ngân hàng, hợp đồng, sổ sách, chứng từ giao dịch tài chính.

Đặc biệt, vai trò của từng đối tượng trong đường dây Ame Global dần được làm rõ. Ngoài "ông trùm" H.W.Y còn có hơn 10 đối tượng đóng vai trò là những "mắt xích" quan trọng trong việc phát triển mạng lưới, tổ chức các buổi hội thảo, quảng bá sản phẩm và thu tiền từ người tham gia.

Tuy nhiên, hành trình điều tra vẫn chưa kết thúc và cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ nguồn gốc số tiền giao dịch khổng lồ với hy vọng thu hồi tối đa tài sản cho các nạn nhân.