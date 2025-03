Vai trò của 4 công chứng viên vụ án Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 4 bị can nguyên là công chứng viên về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong số 22 bị can liên quan đến vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia; Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm, Văn phòng công chứng Lại Khánh và một số tỉnh, thành phố, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 4 bị can nguyên là công chứng viên, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định vì động cơ vụ lợi, các bị can đã thực hiện công chứng "khống" tài liệu, qua đó tạo điều kiện cho các đối tượng khác sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Tài liệu điều tra xác định để hoàn thiện hồ sơ yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) cho khách hàng, bị can Nguyễn Xuân Thọ (SN 1988), khi đó là đại diện Văn phòng giao dịch Công ty Luật TNHH Vicco, thông qua quan hệ quen biết từ trước đã thỏa thuận, đề nghị Trương Thị Nga (công chứng viên Văn phòng công chứng Trương Thị Nga, sau đổi tên thành Văn phòng Công chứng Lại Khánh) và Lương Minh Sơn (nhân viên nghiệp vụ Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm) giúp chứng thực "khống" tài liệu để Thọ sử dụng đưa vào hồ sơ yều cầu cấp phiếu LLTP với giá 5.000 đồng/1 tờ tài liệu.

Các bị can Trương Thị Nga, Lại Hồng Khánh, Lương Minh Sơn, Vũ Nam.

Thủ đoạn của các bị can này là chứng thực giấy CMND/CCCD /hộ chiếu không có bản chính đối chiếu hoặc chứng thực "khống" tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP số 2 do người yêu cầu tự lập và ký trước mặt công chứng viên (tờ khai do Thọ lập và ký đề tên của người yêu cầu cấp phiếu); ký, đóng dấu chức danh công chứng viên và dấu của Văn phòng công chứng ở góc dưới, bên phải tờ giấy A4 trắng để Thọ sử dụng; in đè các tài liệu cần chứng thực. Tất cả đều không lấy số, vào số chứng thực theo quy định.

Cơ quan An ninh điều tra nhận định mặc dù là công chứng viên và nhân viên nghiệp vụ của văn phòng công chứng hiểu biết rõ quy định của pháp luật về việc công chứng, chứng thực, nhưng vì vụ lợi và và động cơ cá nhân khác (mong muốn củng cố uy tín cá nhân, nể nang người quen), Nga, Khánh, Sơn và Nam đã lợi dụng chức năng được giao, làm trái quy định pháp luật, đồng ý thực hiện theo đề nghị của Nguyễn Xuân Thọ.

Kết quả điều tra đến nay xác định Nga được bổ nhiệm công chứng viên theo Quyết định số 2635/QĐ-BTP ngày 3/10/2012 của Bộ Tư pháp (Nhưng đến tháng 5/2023, Trương Thị Nga bị Sở Tư pháp TP Hà Nội ra quyết định thu hồi thẻ công chứng viên).

Từ tháng 1/2019 đến tháng 7/2023, theo đề nghị của Thọ, Nga đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là công chứng viên, vì vụ lợi đã thực hiện hành vi chứng thực "khống", ký xác nhận và đóng dấu của Văn phòng công chứng Trương Thị Nga hoặc Văn phòng công chứng Lại Khánh trên 34.503 tài liệu để Thọ sử dụng đưa vào hồ sơ cấp Phiếu LLTP.

Trong đó, Nga trực tiếp ký xác nhận công chứng (từ tháng 1/2019 đến tháng 1/2023) trên 24.727 tài liệu. Căn cứ vào số lượng tài liệu chứng thực "khống", Nga được hưởng lợi hơn 172 triệu đồng. Trong số tiền này, Nga trích 10 triệu đồng để bồi dưỡng cho Khánh; phần còn lại sử dụng để chi tiêu cá nhân và chi trả cho các hoạt động kinh doanh của Văn phòng công chứng.

Lại Hồng Khánh được bổ nhiệm Công chứng viên theo Quyết định số 922/QĐ-BTP ngày 28/5/2012 của Bộ Tư pháp. Từ tháng 3/2019 đến tháng 7/2023, theo đề nghị của Nga, Khánh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là công chứng viên; vì vụ lợi và động cơ cá nhân, nể nang, tin tưởng Nga nên đã thực hiện hành vi chứng thực "khống" trực tiếp ký xác nhận công chứng trên 9.776 tài liệu để Nga đóng dấu của Văn phòng công chứng Nga hoặc Văn phòng công chứng Lại Khánh và chuyển cho Thọ sử dụng đưa vào hồ sơ cấp phiếu LLTP. Ngoài tiền lương hàng tháng, Thọ còn được Nga cho 10 triệu đồng từ việc ký chứng thực "khống".

Hành vi của Nga, Khánh gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; ảnh hưởng xấu đến chức năng xã hội của công chứng viên, hoạt động đúng đắn và uy tín của các tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra cũng đã làm rõ hành vi phạm tội của bị can Vũ Nam, công chứng viên và Lương Minh Sơn - nhân viên nghiệp vụ thuộc Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm.

Văn phòng Công chứng Nguyễn Lâm (đổi tên từ Văn phòng Công chứng Đào Ngà) được thành lập theo Giấy chứng nhận hoạt động số 33/TP-ĐKHĐ ngày 27/12/2019 của Sở Tư pháp TP Hà Nội; Vũ Nam là công chứng viên hợp danh và Sơn là nhân viên nghiệp vụ.

Năm 2019, sau khi thỏa thuận với Thọ, Sơn đề nghị và được Nam đồng ý giúp ký xác nhận công chứng và đóng dấu "khống" của Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm (Vũ Nam được giao quản lý con dấu của Văn phòng công chứng). Nam thực hiện ký xác nhận công chứng rồi đưa cho Sơn đóng dấu "khống" Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm trên các tờ giấy A4 trắng chưa có nội dung để Sơn để chuyển cho Thọ.

Từ tháng 1/2019 đến năm tháng 3/2023, Sơn đã đề nghị Vũ Nam giúp ký chứng thực "khống" trên 7.280 tài liệu để Sơn đóng dấu Văn phòng công chứng Nguyên Lâm và chuyên cho Nguyên Xuân Thọ sử dụng đưa vào hồ sơ cấp phiếu LLTP.

Căn cứ vào số lượng tài liệu được chứng thực "khống", Sơn được hưởng lợi hơn 36 triệu đồng. Số tiền này, Sơn chia cho Nam 18 triệu đồng; số tiền còn lại sử dụng để chi tiêu cá nhân.