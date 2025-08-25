Vẫn còn cơ hội vào đại học

Sau khi công bố điểm chuẩn, các trường đại học tiếp tục thông báo xét tuyển bổ sung cho các ngành còn thiếu chỉ tiêu. Số chỉ tiêu thiếu lên đến hàng chục suất cho mỗi ngành.

Các trường đại học đã công bố chỉ tiêu xét tuyển bổ sung. Ảnh: Phương Lâm.

Chiều 24/8, trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo mở 67 suất tuyển sinh bổ sung cho ngành Tự động hóa và Tin học với các tổ hợp xét tuyển như A00, A01, A02, D07... Thí sinh phải đạt điểm từ 19,5 trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT mới đủ điều kiện nộp hồ sơ.

Trước đó, vào chiều 23/8, trường đã thông báo tuyển sinh bổ sung cho 5 ngành là Hệ thống thông tin quản lý. Tin học và Kỹ thuật máy tính, Phân tích dữ liệu kinh doanh, Quản lý, Công nghệ thông tin ứng dụng.

Số chỉ tiêu xét tuyển bổ sung của trường dao động từ 30-60 suất. Thí sinh cần đạt từ 19,5 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc 67 điểm trong bài thi đánh giá năng lực mới đủ điều kiện nộp hồ sơ.

Thí sinh lưu ý thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung là từ ngày 23/8 đến 12h ngày 28/8. Địa điểm nhận hồ sơ là văn phòng tuyển sinh tại nhà E5 - 144 Xuân Thủy (Hà Nội).

Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng đã thông báo xét tuyển bổ sung cho 5 ngành.

Thí sinh đăng ký xét tuyển cần đạt mức điểm cụ thể như sau: Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (19,5 điểm), Quản trị và An ninh (19 điểm), Quản trị An ninh phi truyền thống (19 điểm), Quản trị Nhân lực và Nhân tài (20,5 điểm), Quản trị dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏe (19 điểm).

Từ 22/8, Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy năm 2025. Đối tượng xét tuyển bổ sung bao gồm các thí sinh đáp ứng điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào và đạt điểm sàn từ 19 trở lên.

Lưu ý, nhà trường có thể điều chỉnh chỉ tiêu bổ sung theo thực tế và ngừng nhận hồ sơ trước thời gian dự kiến nếu đủ chỉ tiêu.

Ngoài 3 trường nêu trên, 18 trường đại học khác cũng đã công bố phương thức và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung. Thí sinh tham khảo thông tin của các trường theo bảng sau (click vào tên trường để truy cập đường link).

Trước đó, từ trưa 22/8, các trường đại học trên cả nước bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025 cho tất cả phương thức. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều trường gây bất ngờ khi có ngành lấy mức trúng tuyển 30/30 điểm.

Các ngành lấy điểm chuẩn 30 bao gồm: Sư phạm Tiếng Anh và Sư phạm Tiếng Anh (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), Quan hệ quốc tế (Học viện Khoa học quân sự), Y khoa (Học viện Quân y).

Bên cạnh đó, một số ngành lấy điểm chuẩn tiệm cận 30, ví dụ như Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu (Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM), Khoa học máy tính - chương trình tiên tiến, Trí tuệ nhân tạo (Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), Sư phạm Lịch sử - Địa lý (Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, chương trình Khoa học máy tính (Đại học Bách khoa Hà Nội).