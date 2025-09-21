Vẫn còn nhiều suất vào đại học

Năm học mới đã bắt đầu nhưng một số trường đại học vẫn nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến cuối tháng 9, thậm chí kéo dài đến tháng 10/2025.

Nhiều trường đại học tiếp tục xét tuyển bổ sung hàng trăm chỉ tiêu cho các ngành đào tạo. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 17/9, Đại học Tân Tạo thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 hệ chính quy cho các ngành Y khoa, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học. Thời gian đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 kéo dài từ ngày 16/9 đến hết ngày 2/10/2025.

Theo đó, trường triển khai 7 phương thức xét tuyển gồm: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (mã 502), sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, tư duy (mã 402), kết quả thi tốt nghiệp THPT (mã 100), xét học bạ (mã 200), xét thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài (mã 411), thí sinh là người nước ngoài (mã 501) và kết hợp điểm thi tốt nghiệp với học bạ (mã 407).

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cũng được quy định cụ thể. Với phương thức 100 và 407, ngành Y khoa yêu cầu tối thiểu 20,5 điểm (thang 30), ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là từ 17 điểm (thang 30).

Với phương thức xét học bạ, ngành Y khoa yêu cầu học lực lớp 12 đạt loại tốt hoặc giỏi; ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học đạt từ loại khá trở lên.

Đối với ngành có tổ hợp xét tuyển môn tiếng Anh, thí sinh được phép chọn sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 hoặc điểm quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định. Tuy nhiên, điểm quy đổi này không được đồng thời tính cho cả môn xét tuyển và điểm cộng trong cùng một phương thức.

Tại Đại học Y Dược Cần Thơ, nhà trường thông báo tuyển sinh bổ sung hơn 200 chỉ tiêu cho 6 ngành đào tạo. Ngưỡng điểm sàn nhận hồ sơ là 17/30, theo tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh). Thời hạn nộp hồ sơ là từ 22-29/9.

Trong đó, ngành Y học dự phòng tuyển nhiều nhất với 80 chỉ tiêu, ngành Hộ sinh 65 chỉ tiêu, các ngành còn lại dao động từ 5-40 chỉ tiêu. Đáng chú ý, trường chỉ áp dụng xét tuyển bổ sung bằng điểm thi tốt nghiệp THPT cho tổ hợp B00.

Ngoài ra, thí sinh lưu ý Đại học Y Dược Cần Thơ sẽ ưu tiên điểm thi môn Toán trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng mức điểm. Kết quả trúng tuyển dự kiến được công bố vào ngày 7/10.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét bổ sung trực tiếp hoặc thông qua website của trường. Ảnh: Phương Lâm.

Đại học An Giang cũng thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đại học hệ chính quy năm 2025 (đợt 2). Thời gian nộp hồ sơ kéo dài đến 17h ngày 23/9/2025.

Theo kế hoạch, trường áp dụng 3 phương thức xét tuyển gồm tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2025. Phương thức 2 là dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2025. Phương thức 3 là xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Về chỉ tiêu bổ sung dự kiến, ngành lấy nhiều chỉ tiêu nhất là Công nghệ sinh học (65), theo sau đó là Công nghệ nông nghiệp số (41), Kỹ thuật phần mềm (30). Một số ngành sư phạm chỉ tuyển thêm 2-3 chỉ tiêu.

Theo kế hoạch tuyển sinh bổ sung 390 chỉ tiêu của Đại học Đông Đô, đối tượng tuyển sinh là những thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, cũng như người đã hoàn thành chương trình trung cấp, cao đẳng thuộc cùng nhóm ngành.

Danh mục tuyển sinh bổ sung của Đại học Đông Đô trải rộng nhiều lĩnh vực như khối kinh tế (Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử), khối công nghệ (Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô), khối y dược và chăm sóc sức khỏe (Dược học, Điều dưỡng) cùng các ngành khoa học xã hội như Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn...

Về phương thức xét tuyển, trường áp dụng 4 hình thức là xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 từ 14 điểm trở lên; xét học bạ từ 16,5 điểm trở lên; xét điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2025 cùng các phương thức khác theo quy định.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ từ ngày 25/8 đến 30/9 bằng cách nộp trực tiếp tại trường, gửi qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên website và fanpage chính thức của trường.