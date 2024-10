Vận động trả lại 300 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Một người dân tại Khánh Hòa đã chuyển nhầm số tiền 300 triệu đồng vào tài khoản do một phụ nữ tại TP. Huế làm chủ. Công an địa phương đã vận động để người nhận chuyển trả lại số tiền lớn này.

Ngày 2/10, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) cho biết, Công an phường Hương Sơ (TP. Huế) vừa vận động một người dân trên địa bàn thực hiện hoàn trả số tiền 300 triệu đồng do chuyển khoản nhầm cho chị Trịnh Thị Thanh T. (sinh năm 1994, ngụ tại Khánh Hòa).

Thực hiện thủ tục hoàn trả tiền cho người chuyển khoản nhầm.

Trước đó, sáng ngày 27/9, Công an phường Hương Sơ tiếp nhận đơn trình báo của chị Trịnh Thị Thanh T. về việc trong quá trình giao dịch không dùng tiền mặt thông qua một ứng dụng thanh toán của ngân hàng trong nước đã chuyển khoản nhầm số tiền 300 triệu đồng vào số tài khoản của người lạ tại Huế.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Hương Sơ tiến hành phối hợp với ngân hàng xác minh thông tin về chủ số tài khoản. Qua xác minh, chủ tài khoản nhận tiền là một người phụ nữ sống tại phường Hương Sơ, TP. Huế.

Công an phường Hương Sơ đã vận động người phụ nữ này ra ngân hàng làm thủ tục hoàn trả lại số tiền 300 triệu đồng cho chị Trịnh Thị Thanh T.