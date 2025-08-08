Vẫn ghi nhận số mắc cao bệnh sốt rét tại một số địa phương

Nhóm bệnh nhân chủ yếu tập trung nhiều ở tỉnh Khánh Hòa và Quảng Trị, đa phần là người làm rẫy, nhóm trên 14 tuổi và có 5 ca người nước ngoài.

Bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh sốt rét.

Theo hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm, từ đầu năm đến tháng 7/2025, cả nước ghi nhận 115 ca mắc bệnh sốt rét tại 12 tỉnh, thành phố, giảm 53,6% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên vẫn ghi nhận số mắc cao tại các xã Tây Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vinh, Bắc Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh của tỉnh Khánh Hòa và gia tăng số mắc tại xã A Dơi, Khe Sanh, Lìa của tỉnh Quảng Trị, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng sang các tỉnh khác trong khu vực.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Chính phủ, ông Hoàng Đình Cảnh, Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương cho biết, hiện nay "điểm nóng nhất" của căn bệnh sốt rét tại nước ta là xã Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), sau đó là Hướng Hoá (Quảng Trị).

Tại Quảng Trị, các bệnh nhân chủ yếu tập trung ở nhóm người làm rẫy (chiếm gần 65%), có 5 ca từ nước ngoài. Ở Khánh Hòa, bệnh nhân chủ yếu tập trung nhóm từ 14 tuổi trở lên và nhóm liên quan đến đi rừng, làm rẫy (chiếm 75%).

Để tiếp tục chủ động các biện pháp phòng chống và kiểm soát diễn biến gia tăng ca mắc sốt rét, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và Quảng Trị chỉ đạo, thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét trên địa bàn tỉnh; rà soát và bổ sung kế hoạch phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét năm 2025.

Đồng thời, giao trách nhiệm cho UBND cấp xã và các đơn vị liên quan chỉ đạo phối hợp liên ngành triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống, giải quyết tình hình bệnh sốt rét tại các điểm nóng.

Đặc biệt, đề nghị các xã ký cam kết thực hiện mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét của địa phương nhằm đạt mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét tại Việt Nam vào năm 2030.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sốt rét của Bộ Y tế; bảo đảm sử dụng đúng thuốc, đủ liều cho người bệnh theo từng loài ký sinh trùng, để hạn chế thấp nhất nguy cơ đe dọa tính mạng do sốt rét và kháng thuốc sốt rét.

Ngoài ra, đề xuất các giải pháp thích hợp quản lý đối tượng có nguy cơ mắc bệnh sốt rét; biện pháp phù hợp để tiếp cận được toàn bộ các đối tượng nguy cơ như nhóm người đến địa phương làm ăn kinh tế, lao động theo thời vụ, người dân địa phương đi rừng ngủ rẫy, khai thác lâm thổ sản, công nhân lâm nghiệp, cán bộ quản lý rừng, người dân qua lại vùng sốt rét lưu hành.

Củng cố, đẩy mạnh hoạt động hiệu quả của hệ thống y tế, đặc biệt là y tế xã, thôn, bản phù hợp với việc sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay; bố trí đầy đủ kinh phí hoạt động chuyên môn trong nhiệm vụ thường xuyên của ngân sách địa phương, gồm kinh phí mua thuốc sốt rét, hóa chất phun tồn lưu, tẩm màn, vật tư, hóa chất phục vụ xét nghiệm bệnh sốt rét và tổ chức thực hiện việc mua sắm để phục vụ công tác phòng, chống và loại trừ sốt rét.

Chỉ đạo các cơ sở y tế phải luôn đảm bảo đủ nhu cầu về hóa chất, sinh phẩm, thuốc, trang thiết bị cho công tác phòng, chống bệnh sốt rét trên địa bàn.

Bệnh sốt rét chủ yếu lây truyền thông qua vật chủ trung gian là muỗi Anophen. Bất kỳ ai đều có thể nhiễm bệnh sốt rét. Bệnh không có miễn dịch chéo nên một người có thể nhiễm đồng thời hai ba loại ký sinh trùng sốt rét.

Khi điều trị đúng cách, người bị sốt rét thường hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, bệnh sốt rét nặng có thể tiến triển rất nhanh chóng và gây đe dọa tính mạng chỉ trong vòng vài giờ hoặc vài ngày. Đối với đa số các ca bệnh nặng, phải có chế độ chăm sóc và điều trị đặc biệt, nếu không tỷ lệ không qua khỏi cao.