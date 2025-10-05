Văn Hậu, Đức Chinh, Đình Trọng đến thăm 'bố' Park dịp Trung thu

Không còn là huấn luyện viên tuyển Việt Nam từ lâu, ông Park Hang-seo vẫn luôn nhận được sự yêu mến, kính trọng từ nhiều cầu thủ và người hâm mộ.

Ba cầu thủ tuyển Việt Nam đến thăm cựu HLV Park Hang-seo. Ảnh: Park Hang Seo/Facebook.

Ngày 4/10, ông Park Hang-seo, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam, đăng tải bức ảnh chụp chung bên bộ ba cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng và Hà Đức Chinh.

"Happy Chuseok (Korean Thanksgiving Day)", ông chú thích bức hình. (Tạm dịch: Mừng lễ Chuseok - Lễ Tạ ơn của người Hàn Quốc). Tại Hàn Quốc, Chuseok diễn ra vào ngày 15/8 âm lịch, giống ngày Trung thu ở Việt Nam.

Trong bức hình, ông Park và những người học trò cũ thân thiết, tựa sát vai nhau. Khoảnh khắc ấm áp nhanh chóng nhận được gần 60.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận từ người theo dõi.

"Papa đẹp trai lắm", Quế Ngọc Hải hóm hỉnh viết.

"Papa" hay "bố Park" là cách trìu mến nhiều cầu thủ tuyển Việt Nam gọi ông Park Hang-seo từ khi ông còn dẫn dắt đội tuyển. Sự thân thiết, gần gũi giữa vị chiến lược gia người Hàn Quốc và các học trò cũng được người hâm mộ biết đến từ lâu.

Từng chia sẻ trong một talkshow ở Hàn Quốc hồi tháng 1, ông Park nói bản thân và các cầu thủ Việt Nam như một gia đình. Từ một vị huấn luyện viên ngoại quốc xa lạ, gặp nhiều rào cản về ngôn ngữ, ông cố gắng hòa nhập, xây dựng mối quan hệ thân thiết và nhận lại lòng tin, sự yêu mến từ các học trò.

Gia đình cầu thủ Xuân Son có chuyến đi chơi Ninh Bình trước ngày Trung thu. Ảnh: @marceleseippel/Instagram.

Bởi vậy ngay cả khi không còn là huấn luyện viên tuyển Việt Nam, ông Park vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi với các cầu thủ dưới thời, đến thăm gia đình hay tham dự hôn lễ "các con".

Cũng trong dịp Trung thu, cầu thủ Nguyễn Xuân Son và bà xã tranh thủ đưa các con đi chơi ở Ninh Bình. Sau thời gian hồi phục tốt từ chấn thương gãy xương mác ở chung kết ASEAN Cup 2024, tiền đạo sinh năm 1997 đã sẵn sàng trở lại thi đấu.