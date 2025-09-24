Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vẫn tắm biển Bãi Cháy trước bão Ragasa

  • Thứ tư, 24/9/2025 21:10 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Bất chấp bão Ragasa đang tiến về khu vực tỉnh Quảng Ninh, người dân và khách du lịch vẫn rủ nhau ra bãi biển thuộc Khu du lịch Bãi Cháy để tắm biển và chụp ảnh check-in.

Tam bien Bai Chay anh 1

Chiều 24/9, bất chấp thông tin bão số 9 Ragasa đang tiến vào khu vực bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng, nhiều khách du lịch và người dân vẫn ra khu vực bãi biển thuộc Khu du lịch Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.
Tam bien Bai Chay anh 2Tam bien Bai Chay anh 3Tam bien Bai Chay anh 4Tam bien Bai Chay anh 5

Ghi nhận của PV, đa số là du khách nước ngoài, họ đi từng nhóm nhỏ.
Tam bien Bai Chay anh 6Tam bien Bai Chay anh 7

Họ cho biết dù đã nghe thông tin về bão Ragasa nhưng do thời tiết buổi chiều đẹp và bãi tắm ở đây có tầm nhìn rất rộng nên họ ra đây để chụp ảnh cùng hoàng hôn.
Tam bien Bai Chay anh 8Tam bien Bai Chay anh 9Tam bien Bai Chay anh 10Tam bien Bai Chay anh 11

Do thời tiết hôm nay nắng nóng nên nhiều người bất chấp bão xuống biển để tắm.
Tam bien Bai Chay anh 12Tam bien Bai Chay anh 13Tam bien Bai Chay anh 14

Trẻ nhỏ được người lớn đưa ra biển chơi.
Tam bien Bai Chay anh 15Tam bien Bai Chay anh 16Tam bien Bai Chay anh 17Tam bien Bai Chay anh 18

Trong khi đó, hàng quán dọc bãi tắm đều đã đóng cửa từ sớm. Chỉ lác đác vài quán nước là mở cửa.
Tam bien Bai Chay anh 19

Người cho thuê ghế ngồi tại khu vực bãi biển cho biết anh phải xếp toàn bộ số ghế vào gốc cây và buộc lại bằng dây thép.
Tam bien Bai Chay anh 20Tam bien Bai Chay anh 21

Ngoài ra, toàn bộ lều bạt che nắng đều được buộc gọn gàng vào khung để tránh bão thổi bay.

Tam bien Bai Chay anh 22

"Năm ngoái, tôi đầu tư gần 2.000 chiếc ghế để dọc bãi tắm để khách thuê ngồi, bão Yagi đổ bộ vào hầu như số ghế bị gió thổi bay và sóng biển cuốn đi. Năm nay rút kinh nghiệm nên từ cơn bão số 7 chúng tôi xếp thành từng chồng nhỏ và buộc cố định chặt lại", người này chia sẻ.
Tam bien Bai Chay anh 23

Vào 16h chiều nay (24/9), tâm bão Ragasa cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 450km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16. Từ sáng đến chiều 25/9, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây, đi qua vịnh Bắc Bộ vào đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng trưa 25/9 và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h chiều 25/9, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền Quảng Ninh với sức gió cấp 7, giật cấp 9.
Tam bien Bai Chay anh 24

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tỉnh Quảng Ninh sẽ có gió mạnh dần lên kể từ ngày 25/9 với cường độ mạnh nhất cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Hải Phòng, Lạng Sơn, Hưng Yên, phía đông của Bắc Ninh có thể có gió mạnh cấp 7 - 8, vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội có thể có gió cấp 6.

https://tienphong.vn/du-khach-van-tam-bien-o-bai-chay-bat-chap-bao-ragasa-sap-do-bo-post1781016.tpo

Quốc Nam/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

