Văn Thanh nâng cúp vô địch cùng bạn gái 'hot girl phòng gym'

Không thể góp mặt trong trận chung kết cùng CAHN do đang điều trị chấn thương, Vũ Văn Thanh có khoảnh khắc mừng chiến thắng cùng bạn gái sau trận đấu nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Tối 29/6, Công An Hà Nội (CAHN) đánh bại Sông Lam Nghệ An (SLNA) với tỷ số 5-0 để giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2024-2025. Hậu vệ Vũ Văn Thanh không thể góp mặt trong trận chung kết cùng CAHN do đang điều trị chấn thương.

Kết thúc trận đấu, cầu thủ sinh năm 1996 đưa bạn gái Trần Bích Hạnh xuống sân để cùng ăn mừng chiến thắng. Anh tặng tấm huy chương vàng cho nửa kia và cùng chụp hình kỷ niệm với cúp vô địch.

"Thắng đời 100-0", dòng cảm xúc được chia sẻ trên fanpage của Văn Thanh.

Văn Thanh cùng bạn gái Bích Hạnh ăn mừng chiến thắng của đội CAHN. Ảnh: Vũ Văn Thanh/Facebook.

Trên story trang cá nhân, Bích Hạnh chia sẻ lại khoảnh khắc, gửi lời nhắn nhủ ấm áp đến bạn trai: "Chúc mừng CLB CAHN và cậu bạn. Cố gắng dưỡng thương và trở lại vào mùa tới nhé".

Văn Thanh và Bích Hạnh lộ "hint" hẹn hò năm 2023 và chính thức công khai vào đầu năm nay. Bích Hạnh sinh năm 1993, hơn bạn trai 3 tuổi. Cô hiện làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Từ khi công khai mối quan hệ, Văn Thanh thoải mái chia sẻ khoảnh khắc tình tứ cùng nửa kia. Cả hai cũng đã đặt chế độ "đính hôn" trên trang cá nhân, khiến người theo dõi đồn đoán sắp sửa có đám cưới.

Trong ngày CAHN giành cúp vô địch, nhiều nàng WAG khác của đội cũng chia sẻ hình ảnh tự hào khi mừng chiến thắng cùng chồng.

Chu Thanh Huyền được chồng trao chiếc huy chương vàng, hạnh phúc ăn mừng cùng đội CAHN. Ảnh: Chu Thanh Huyền/Facebook.

Trên trang cá nhân, Chu Thanh Huyền, bà xã tiền vệ Nguyễn Quang Hải, đăng loạt clip mừng chiến thắng cùng chồng. "Chúc mừng bố Hải đã mang được huy chương vàng về tặng cho con trai Lido như đã hứa", cô viết.

Nàng WAG sinh năm 2000 cũng thường xuyên đồng hành cùng chồng trong các trận đấu. Sắc vóc nổi bật của cô thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trên khán đài cổ vũ.

Bà xã tiền vệ Phan Văn Đức, Võ Nhật Linh, cùng hai con đến sân cổ vũ cho đội CAHN vào tối 29/6. Cô bày tỏ tự hào khi đội bóng của chồng giành ngôi vô địch trên sân Vinh.

"Chúc mừng bố Đức và CLB CAHN", Nhật Linh bày tỏ, kèm theo là video đội bóng nâng cúp vô địch.

Sau khi kết hôn, trong khi Văn Đức tập trung cho sự nghiệp bóng đá, Nhật Linh kinh doanh và chăm sóc các con. Cô hiện có tiệm hoa tại thành phố Vinh, Nghệ An.

Nhật Linh còn hai con đến sân cổ vũ cho chồng và đội CAHN. Ảnh: Võ Nhật Linh/Facebook.