Văn Thanh tặng iPhone 17 Pro Max cho bạn gái hot girl

Trần Bích Hạnh bày tỏ sự hạnh phúc khi được cầu thủ Vũ Văn Thanh tặng quà 20/10 sớm, kèm lời nhắn nhủ ngọt ngào từ nửa kia.

Văn Thanh và bạn gái chụp chung tối ngày 19/10. Ảnh: Trần Bích Hạnh/Facebook.

Ngày 19/10, Trần Bích Hạnh (sinh năm 1993) - bạn gái cầu thủ Vũ Văn Thanh - đăng tải bài viết trên trang Facebook cá nhân, khoe được người yêu tặng quà nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam.

"Cảm ơn người yêu nhé", nàng WAG viết và gắn thẻ nam cầu thủ.

Đính kèm bài chia sẻ là 4 bức ảnh Bích Hạnh chụp chung với Văn Thanh, bó hoa tulip đặt cạnh chiếc iPhone 17 Pro Max phiên bản màu cam.

Đáng chú ý, chiếc thiệp viết tay kèm lời nhắn nhủ ngọt ngào, thể hiện tình cảm của hậu vệ sinh năm 1996 với nửa kia: "Chúc vợ yêu ngày 20/10 thật ngọt ngào và hạnh phúc. Anh sẽ luôn bên cạnh và yêu thương em, mong rằng chúng ta sẽ mãi bình yêu như này. Anh yêu em".

Bên trong hộp quà Văn Thanh tặng người yêu nhân dịp 20/10. Ảnh: Trần Bích Hạnh/Facebook.

Bên dưới, bài viết thu hút nhiều lượt bình luận cảm thán về tình yêu của cặp đôi và lời chúc cả hai sớm về chung một nhà.

Cầu thủ Vũ Văn Thanh chính thức xác nhận mối quan hệ với bạn gái Trần Bích Hạnh vào đúng ngày sinh nhật 29 tuổi. Thời điểm đó, thông tin này không gây bất ngờ bởi cộng đồng mạng đã đồn đoán mối quan hệ của cặp đôi từ trước.

Bích Hạnh từng được mệnh danh là "hot girl giảm cân" hay "hot girl phòng gym". Cô hiện theo đuổi công việc liên quan đến thẩm mỹ, thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh trên trang cá nhân.

Cuối tháng 8, cô đăng tải hình ảnh chiếc xe đôi dòng Porsche Macan phiên bản S có giá hơn 4 tỷ đồng với người yêu gây chú ý.

Hồi đầu tháng 7, cô nàng chia sẻ trên phần Story Instagram rằng hậu vệ sinh năm 1996 bỏ 100% tiền khi mua một căn nhà song để cô đứng tên chung trong sổ đỏ. Số tiền lương, thưởng hàng tháng nhận được, anh cũng đăng ký nhận bằng số tài khoản của bạn gái.

"Công việc rồi mọi thứ luôn tôn trọng, hỏi tôi như vậy có tốt cho hai đứa không. Còn tôi thì luôn ủng hộ các quyết định của anh ta", Bích Hạnh viết.