Vẫn thiếu hàng chục nghìn giáo viên để tiếng Anh thành ngôn ngữ hai

Bộ GD&ĐT dự kiến cần bổ sung khoảng 22.000 giáo viên tiếng Anh, đồng thời bồi dưỡng ít nhất 200.000 giáo viên có khả năng dạy học bằng tiếng Anh.

Ngành giáo dục vẫn thiếu giáo viên tiếng Anh để đưa ngôn ngữ này trở thành ngôn ngữ hai trong trường học. Ảnh: Việt Linh.

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực mới đây đã xin ý kiến góp ý dự thảo đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông Thái Văn Tài tóm tắt những nội dung chính của dự thảo Đề án và các vấn đề cần tiếp tục xin ý kiến tham vấn Hội đồng.

Lộ trình 20 năm

Theo Bộ GD&ĐT, mục đích của đề án là cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng và Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Như vậy, mục tiêu đến năm 2045 là tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục, được sử dụng phổ biến trong dạy học, quản lý và các hoạt động giáo dục.

Về lộ trình, Bộ GD&ĐT dự kiến triển khai làm ba giai đoạn là giai đoạn 2025-2030, 2030-2040 và 2040-2045, cùng với đó là bộ tiêu chí đánh giá, gồm 7 tiêu chuẩn cho từng cấp học.

Nhiệm vụ trọng tâm sẽ tập trung vào việc nâng cao nhận thức xã hội; hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển đội ngũ giáo viên; xây dựng chương trình, học liệu; đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá; ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo; tăng cường hợp tác quốc tế và xã hội hóa; thúc đẩy thi đua, khen thưởng.

Về quy mô triển khai, đề án dự kiến áp dụng cho toàn hệ thống giáo dục với gần 50.000 cơ sở, khoảng 30 triệu học sinh, sinh viên và một triệu cán bộ, giáo viên.

Để thực hiện điều này, bộ dự kiến riêng bậc phổ thông cần bổ sung khoảng 12.000 giáo viên tiếng Anh mầm non, gần 10.000 giáo viên tiểu học, đồng thời bồi dưỡng ít nhất 200.000 giáo viên có khả năng dạy học bằng tiếng Anh đến năm 2030.

Các nhà giáo dục cho rằng việc triển khai đề án phải dự liệu tác động ngược liên quan đến văn hóa và ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ. Ảnh: Pexels.

Còn nhiều băn khoăn

Từ góc độ đào tạo giáo viên, GS Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho rằng việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai cần gắn với rèn luyện tư duy, khả năng tiếp nhận văn hóa và tránh ảnh hưởng tiêu cực đến việc thành thạo tiếng mẹ đẻ ở trẻ nhỏ.

Trong khi đó, bà Trần Thị Huyền, quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ, nhận định chủ trương này được các trường đón nhận tích cực, song còn nhiều băn khoăn về năng lực giáo viên và điều kiện hạ tầng. Với thực tế nhiều học sinh là con em đồng bào dân tộc, chưa thành thạo tiếng Việt, ngành giáo dục cần có lộ trình phù hợp cho từng địa phương.

Ông Lâm Thế Hùng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang, lại cho rằng triển khai đề án ở địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số là thách thức lớn.

Dù đã được đầu tư, việc dạy tiếng Việt trước khi vào lớp 1 vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Do đó, việc phổ cập thêm tiếng Anh càng khó khăn hơn.

Đánh giá dự thảo được chuẩn bị kỹ lưỡng, GS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm TP.HCM, cho rằng lộ trình cơ bản phù hợp, có tính đến đặc thù vùng miền và nhiều kịch bản. Tuy nhiên, ông khuyến nghị cần tuân thủ nguyên tắc phân kỳ, tránh dàn trải và có định hướng cụ thể.

Về bậc mầm non, GS Sơn nhận định triển khai trên bình diện quốc gia là khả thi nhưng cần cân nhắc việc bắt buộc, đồng thời phải dự liệu tác động ngược liên quan đến văn hóa và ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ. Còn về đào tạo, bồi dưỡng, ông đề xuất cần khảo sát lại lực lượng giáo viên ngoại ngữ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu và khẳng định bộ sẽ tiếp thu để hoàn thiện Đề án. Ông nhấn mạnh lộ trình đến 2045 cần linh hoạt, địa phương có điều kiện thuận lợi có thể đi trước, làm đầu tàu còn các vùng khó khăn sẽ triển khai theo tiến độ phù hợp.

Về nguồn lực, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo với đầu tư công làm động lực, đồng thời huy động xã hội hóa nhưng không phụ thuộc hoàn toàn. Bộ cũng lưu ý cần phân cấp độ phổ cập phù hợp từng vùng, từ làm quen ở mầm non đến phổ cập rộng hơn ở tiểu học và các cấp học tiếp theo.

Trong tám giải pháp của đề án, Thứ trưởng nhấn mạnh 2 yếu tố then chốt là thể chế và đội ngũ giáo viên. Ông cũng đề cao vai trò ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong dạy học ngoại ngữ, phát động phong trào học tập tiếng Anh, và nhân rộng mô hình thành công từ cơ sở.

“Chúng ta mong muốn đề án sớm được phê duyệt với tính khả thi cao và cách tổ chức quản lý hiệu quả, đặc biệt ở cấp địa phương, để từng cơ sở giáo dục đạt kết quả như mục tiêu đề ra”, Thứ trưởng bày tỏ.