Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Vẫn vô tư tắm biển Đà Nẵng trước bão số 5

  • Thứ hai, 25/8/2025 13:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bão số 5 sắp đổ bộ nhưng du khách vẫn đổ về bãi biển Đà Nẵng. Mặc cho biển cấm tắm được cắm dọc bãi biển, nhiều người vẫn vô tư tắm biển, lướt sóng.

Da Nang bao so 5 anh 1

Ghi nhận trưa 25/8, tại các bãi biển du lịch ở Đà Nẵng như Phạm Văn Đồng, T20..., khá đông du khách xuống biển để tham quan, chụp ảnh check-in dù bão số 5 sắp đổ bộ.

Da Nang bao so 5 anh 2

Từ khoảng 11h, trời bắt đầu tạnh mưa, hửng nắng. Bởi vậy, nhiều du khách tranh thủ xuống biển.
Da Nang bao so 5 anh 3

Dù biển cấm tắm được lực lượng chức năng cắm dọc các bãi tắm nhưng vẫn có du khách tranh thủ tắm biển, lướt sóng...
Da Nang bao so 5 anh 4

Những đợt sóng lớn liên tục tấp vào bờ nhưng du khách vẫn phớt lờ lệnh cấm.
Da Nang bao so 5 anh 5

Hệ thống loa ở dọc các bãi biển liên tục phát cảnh báo bằng nhiều thứ tiếng nhắc nhở người dân và du khách tuân thủ lệnh cấm tắm biển để tránh các tai nạn đuối nước đáng tiếc.

Da Nang bao so 5 anh 6

Từ hôm qua đến nay, biển Đà Nẵng liên tục có sóng lớn. Nhiều thời điểm gió to, mưa lớn, cột sóng cao đến 3-4 m.

Da Nang bao so 5 anh 7

Đa phần du khách lựa chọn đi dạo bộ dọc bờ biển, chụp ảnh check-in hoặc nghỉ ngơi dọc bãi biển.
Da Nang bao so 5 anh 8

Nhiều du khách bày tỏ tiếc nuối khi đến du lịch Đà Nẵng vào thời điểm bão số 5 sắp đổ bộ. Gia đình chị Thùy Trang (32 tuổi, du khách Hà Nội) cho biết 2 hôm nay chỉ loanh quanh ở khách sạn, các địa điểm vui chơi trong nhà vì thời tiết không thuận lợi.
Da Nang bao so 5 anh 9

"Trưa nay tranh thủ hứng nắng, gia đình tôi xuống biển đi dạo, tranh thủ chụp hình check-in. Vì thấy biển cấm tắm, sóng cũng khá lớn nên chúng tôi không dám xuống biển, sợ xảy ra tai nạn", chị Trang nói.
Da Nang bao so 5 anh 10

Thấy hửng nắng, ông Andrew (du khách Anh) cùng bạn xuống bờ biển đi dạo. "Đây là lần đầu tôi đến Đà Nẵng, thấy thông tin về cơn bão sắp đổ bộ, từ hôm qua đến nay, sóng khá lớn nên tôi cũng e ngại khi xuống tắm biển", ông nói.
Da Nang bao so 5 anh 11

Theo ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, ngay sau khi có công điện của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị đã khuyến cáo người dân và du khách không tắm biển để đảm bảo an toàn.
Da Nang bao so 5 anh 12Da Nang bao so 5 anh 13

"Chúng tôi đã triển khai cắm biển cấm tắm dọc các bãi biển. Bên cạnh đó, lực lượng cứu hộ, nhân viên an ninh... cũng liên tục kiểm tra, nhắc nhở du khách không tắm biển. Thông qua hệ thống loa, Ban quản lý cũng liên tục phát các cảnh báo cấm tắm", ông Vũ nói.
Da Nang bao so 5 anh 14Da Nang bao so 5 anh 15

Trước đó, các hộ kinh doanh dọc bờ biển đã tiến hành dọn dẹp bàn ghế, che bạt, cột chặt bảng hiệu bằng dây thừng để giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ.

Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn

Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.

Nhóm nhạc Đài Loan mặc áo dài, múa 'Ký ức Hội An' khắp phố cổ

Nhóm nhạc K.B.Bros nhận "bão tim" khi tái hiện show thực cảnh "Ký ức Hội An" khắp phường Hội An (Đà Nẵng). Họ dường như hòa tan vào văn hóa Việt Nam trong từng bước chân.

08:31 15/8/2025

Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt 'hot' nhất dịp 2/9

Hà Nội, Đà Nẵng và Đà Lạt là 3 điểm đến nội địa được nhiều du khách Việt tìm kiếm dịp lễ Quốc khánh. Trong khi đó, top 3 địa điểm quốc tế gọi tên Bangkok, Singapore và Seoul.

10:00 12/8/2025

https://tienphong.vn/da-nang-cam-tam-bien-truoc-bao-so-5-du-khach-van-vo-tu-luot-song-post1772397.tpo

Giang Thanh/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Đà Nẵng bão số 5 Lướt sóng Đà Nẵng Bão số 5 Du lịch Đà Nẵng Tắm biển Đà Nẵng Du lịch 2/9 du lịch hè

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý