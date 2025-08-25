Vẫn vô tư tắm biển Đà Nẵng trước bão số 5

Thấy hửng nắng, ông Andrew (du khách Anh) cùng bạn xuống bờ biển đi dạo. "Đây là lần đầu tôi đến Đà Nẵng, thấy thông tin về cơn bão sắp đổ bộ, từ hôm qua đến nay, sóng khá lớn nên tôi cũng e ngại khi xuống tắm biển", ông nói.