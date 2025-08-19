Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vào nhà vệ sinh hơn 1 giờ, người đàn ông được phát hiện nguy kịch

  • Thứ ba, 19/8/2025 19:06 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Người đàn ông vào nhà vệ sinh nhưng lâu không thấy trở ra, gia đình phá cửa vào thì phát hiện anh đã nằm bất động.

Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ cùng ê-kíp cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Người đàn ông 42 tuổi được người thân đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo gia đình, khoảng 5h30 sáng, anh vào nhà vệ sinh nhưng hơn một giờ sau vẫn không ra ngoài. Thấy bất thường, người thân phá cửa thì phát hiện anh nằm bất động, tím tái, không đáp ứng. Bệnh nhân được đưa đến khoa Cấp cứu, tại đây các bác sĩ khẩn trương tiến hành hồi sức tim phổi: ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, bóp bóng hỗ trợ hô hấp, sốc điện và dùng thuốc cấp cứu.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu và là người trực tiếp tiếp nhận bệnh nhân, cho biết ông nghi ngờ đây là ca nhồi máu cơ tim. Ca bệnh trên là minh chứng rõ nét nhất cho việc nhồi máu cơ tim có thể xảy ra với bất kỳ ai.

Nhồi máu cơ tim xảy ra khi dòng máu nuôi tim bị tắc nghẽn, thường do cục máu đông, mảng xơ vữa hoặc co thắt mạch vành. Khi cơ tim thiếu oxy, tế bào bắt đầu tổn thương và có thể chết dần nếu không được xử lý kịp thời.

Theo Hiệp hội Tim Mỹ, chỉ khoảng 50% người dưới 65 tuổi từng nhồi máu cơ tim sống thêm ít nhất 8 năm. Con số này nhắc nhở mỗi người cần quan tâm đến sức khỏe tim mạch từ sớm, thay vì chờ cơ thể “lên tiếng” mới đi khám. Ngừng tim hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu phát hiện sớm yếu tố nguy cơ và chủ động thay đổi lối sống.

Các chuyên gia khuyến cáo người từ 30 tuổi nên kiểm tra định kỳ huyết áp, mỡ máu, đường huyết, đặc biệt với những người căng thẳng, thức khuya, thừa cân hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch.

Đồng thời, việc thay đổi thói quen hàng ngày như bỏ thuốc lá, hạn chế muối và thực phẩm nhiều dầu mỡ, tăng rau xanh, uống đủ nước, vận động đều đặn, ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm sẽ giúp tim được “nạp lại năng lượng” và giảm nguy cơ rối loạn nhịp, góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.

