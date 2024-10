Vào phòng trọ khống chế nạn nhân rồi cướp tài sản

Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An (Bình Dương) thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thị Nhí (SN 1997, quê An Giang), Phạm Sa Lem (SN 2002, quê An Giang), Trịnh Quốc Bốn (SN 1995, quê Thanh Hóa), Nguyễn Đức Thắng (SN 1998, quê An Giang) và Nguyễn Đình Thuấn (SN 1999, quê Thanh Hóa).

Ngày 21/10, Công an phường An Phú (TP Thuận An) tiếp nhận tố giác về tội phạm của ông N.T.H (tạm trú phường An Phú, TP Thuận An) về việc khoảng 13h30 cùng ngày, bị 3 đối tượng xông vào phòng trọ, dùng dao uy hiếp, khống chế cướp đi số tài sản gồm dây chuyền vàng, lắc vàng, nhẫn vàng cùng 2 điện thoại di động và 2 triệu đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Ngày sau đó, Công an phường An Phú phối hợp cùng Đội CSHS và các đội nghiệp vụ khác tiến hành điều tra, truy xét. Đến ngày 24/10, lực lượng phối hợp đã xác định được toàn bộ lai lịch của nhóm 5 đối tượng tham gia vụ cướp nói trên nên đã tiến hành bắt giữ.