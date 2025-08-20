Vay 5,6 tỷ mua 2 căn nhà trong 4 năm ở TP.HCM

Năm 2021, Lê Công Tuấn vay 1,8 tỷ mua căn hộ chung cư 79 m2 ở quận 8 (cũ). Tháng 5 năm nay, anh vay thêm 3,8 tỷ tậu nhà đất 6,2 tỷ tại phường Gò Vấp, TP.HCM.

Lê Công Tuấn vay 5,6 tỷ đồng mua 2 căn nhà trong 4 năm tại TP.HCM.

Lê Công Tuấn (sinh năm 1995), hiện sinh sống và kinh doanh áo dài nam tại TP.HCM, từng sống trong phòng trọ 6 m2. Từ trải nghiệm đó, anh quyết tâm theo đuổi mục tiêu “an cư lạc nghiệp”.

Năm 2021, Tuấn mua căn hộ đầu tiên với giá 2,24 tỷ đồng , nằm trong chung cư ở quận 8 (cũ). Nhà rộng 79 m2, gồm 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Cộng thêm tiền làm nội thất, anh vay nợ 1,8 tỷ.

Mới đây, vào tháng 5, Tuấn mua căn nhà thứ hai tại phường Gò Vấp với giá 6,2 tỷ đồng , trong đó anh vay ngân hàng 3,8 tỷ.

"Việc vay nợ 5,6 tỷ đồng để mua 2 căn nhà trong 4 năm ở TP.HCM là hành trình dài, giúp tôi đúc kết nhiều bài học về tài chính, sự kiên trì và cách quản lý rủi ro", chàng trai nói với Tri Thức - Znews. Với anh, mỗi đồng vay ngân hàng còn là nguồn động lực để hoàn thiện bản thân, phát triển công việc kinh doanh và xây dựng cuộc sống ổn định cho tương lai.

Tích tiểu thành đại

Với Tuấn, mua nhà để ổn định cuộc sống thay vì tiêu tiền cho những thứ phù phiếm như xe cộ hay du lịch xa xỉ. Gia cảnh không khá giả, anh tích cóp tiền trong nhiều năm đi làm và vay thêm ngân hàng để hiện thực hóa giấc mơ.

“Tôi tích tiểu thành đại, gom góp đến thời điểm phù hợp sẽ vay thêm để mua nhà”, chàng trai chia sẻ.

Để có đủ tiền mua căn hộ đầu tiên, Tuấn nhờ bố mẹ vay ngân hàng ở quê 1,5 tỷ đồng thế chấp bằng sổ đỏ. Mẹ anh vay thêm 200 triệu đồng qua lương và anh mượn bạn bè 100 triệu đồng.

Khoản vay thế chấp nhà, Tuấn lên kế hoạch trả trong vòng 3 năm, mỗi tháng khoảng 15 triệu đồng tiền lãi, cuối mỗi năm trả khoảng 500 triệu đồng tiền gốc. Đây là áp lực tài chính lớn khiến anh phải cân nhắc rất kỹ trong chi tiêu và công việc.

Căn chung cư đầu tiên Tuấn mua với giá 2,2 tỷ đồng .

Thay vì thuê, Tuấn chọn mua căn hộ chung cư vào thời điểm đó vì nhận thấy sau 30 năm, con số phải trả tiền thuê sẽ tốn hơn 3,6 tỷ đồng . Anh cũng phân tích kỹ từng lựa chọn căn hộ theo diện tích, ánh sáng và tiện ích, thậm chí từng mất 20 triệu tiền cọc khi gặp công ty bất động sản không uy tín. Sau lần đó, anh rút ra bài học khi mua nhà là cần tạm dừng nếu có bất cứ nghi ngờ và tìm hiểu kỹ trước khi quyết định.

Vì đã có căn chung cư, mục tiêu "an cư lạc nghiệp" của Tuấn không còn nặng nề. Nhưng đầu năm nay, bố của anh phát hiện bệnh thận và phải chạy thận 3 lần/tuần. Từ chung cư qua bệnh viện hơn 20 km, Tuấn quyết định tìm mua nhà gần bệnh viện tiện chạy chữa cho bố.

"Khi mua nhà, ai cũng muốn tìm được căn to rộng bề thế, tôi cũng vậy. Các tiêu chí hẻm xe hơi, có ban công, nhà kiên cố vuông vức là những yếu tố tôi đặt ra lúc đi tìm nhà", chàng trai nói.

May mắn chỉ khoảng 10 ngày, Tuấn tìm được căn nhà đất 4 tầng ưng ý với 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, phòng khách, bếp, phòng thờ và phòng giặt. Chỉ sau 2 ngày, anh đã đặt cọc xong nhờ sự hỗ trợ của bạn bè, đồng nghiệp.

“Ở đây, tôi có thể trồng hoa trước cửa nhà, điểm cộng nữa là có hàng xóm láng giềng dễ mến”, anh kể.

Ở lần thứ 2, Tuấn tậu căn nhà đất với giá trị 6,2 tỷ đồng .

Dù có nhiều lời khuyên về việc vay không quá 50% giá trị căn nhà hay phần trăm thu nhập, Tuấn vẫn quyết liệt "xuống tiền". Lãi suất vay là 8,7% áp dụng cho 2 năm đầu, trung bình mỗi tháng khoảng 50 triệu đồng gốc và lãi. Thời gian vay là 14 năm.

“50 triệu/tháng là số tiền lớn, khiến cho tôi phải tập trung cho công việc nếu không muốn bị trễ hẹn với ngân hàng”, anh bộc bạch.

Hai tháng sau khi mua nhà mới, Tuấn quyết định bán căn chung cư với giá khoảng 2,2 tỷ đồng để trả trước phần lớn khoản nợ, giảm dư nợ xuống còn 1,6 tỷ đồng .

“Tưởng rằng số tiền gốc lãi hàng tháng còn khoảng hơn 20 triệu nhưng đến kỳ trả lãi kế tiếp, phía ngân hàng báo số tiền là 37 triệu khiến tôi bị động. Hóa ra, thay vì giảm lãi gốc hàng tháng, ngân hàng lại giảm số năm vay, từ 14 năm xuống 6 năm mà không báo trước”, anh nói.

Trước áp lực đó, gia đình Tuấn quyết định vay thêm ở quê với mức lãi suất 6,5% để tất toán khoản vay tại TP.HCM, lấy lại sổ đỏ và an tâm hơn trong việc quản lý tài chính.

Áp lực trả nợ

Quá trình trả nợ ngân hàng với số tiền lớn khiến Lê Công Tuấn gặp không ít áp lực, đặc biệt do đặc thù kinh doanh áo dài nam chỉ sôi động vào dịp cuối năm, từ tháng 11 đến tháng 2.

Chính vì vậy, việc đảm bảo nguồn tài chính đều đặn trả nợ mỗi tháng là bài toán khó. Tuy nhiên, anh may mắn không phải vay thêm hoặc chậm trả, nhờ biết cách xoay xở tài chính hợp lý và chiến lược bán nhà cũ để giảm bớt áp lực nợ.

Tuấn chia sẻ công việc khá ổn định với thu nhập từ kinh doanh áo dài, thường tăng trưởng mạnh vào cuối năm. Nếu có thêm chút may mắn và cuộc sống không có biến động lớn, anh tự tin có thể hoàn thành việc trả nợ đúng lịch. Trong trường hợp gặp biến cố, anh vẫn còn một mảnh đất ở quê Đắk Lắk trị giá 1,2 tỷ đồng để xoay xở tài chính.

Chàng trai cũng tâm niệm “áp lực tạo nên kim cương” như một nguồn động lực để cố gắng tích lũy, rèn luyện sự chăm chỉ. Tuy nhiên, anh cho biết cảm giác nợ nần không hề dễ chịu và khi chấp nhận vay tiền mua nhà, bản thân cần phải chuẩn bị tâm lý thắt lưng buộc bụng để vượt qua áp lực tài chính này.

“Tôi tin 'khéo ăn thì no, khéo nằm co thì ấm'. Việc quyết định bán chung cư và vay tiền ở quê để tất toán số nợ mua nhà mới đã giúp tôi có bước xoay chuyển khoản nợ tối ưu hơn. Hiện tại, mọi chuyện đã ổn hơn rất nhiều”, anh nói.

Việc vay nợ mua nhà vừa là áp lực, vừa là động lực cho Tuấn.

Nhìn lại những năm tháng từ căn phòng trọ 6 m2 đến ngôi nhà mơ ước, Tuấn tự hào vì bản thân đã dũng cảm và kiên trì vượt qua nhiều thử thách.

Việc vay ngân hàng là quyết định liều lĩnh nhưng cũng là con đường giúp anh hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp giữa bối cảnh bất động sản TP.HCM ngày càng đắt đỏ.

Nếu lựa chọn lại, Tuấn cho biết vẫn sẽ chọn vay ngân hàng vì đó là cách hợp lý nhất giúp mua được nhà dù trong tay không có quá nhiều tiền. Ngoài ra việc có nợ cũng giúp anh tập trung hơn, chăm chỉ hơn, học cách tiêu dùng thông minh hơn.

“Tôi mong vài năm tới, sẽ có căn nhà số 3, số 4 nhờ vào sự nỗ lực, chăm chỉ và liều lĩnh”, Tuấn bày tỏ.