Về đất liền tránh bão Yagi, đối tượng truy nã đặc biệt bị bắt giữ

Đối tượng liên quan đến đường dây mua bán một bánh heroin bị bắt giữ sau 23 năm sống chui lủi, thay tên đổi họ để trốn truy nã.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1960, trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội). Đây là đối tượng bị truy nã theo Quyết định số 468, ngày 15/8/2001 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo tài liệu điều tra, ngày 15/1/2001, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Phạm Đăng Khoa (SN 1965), Nguyễn Trọng Thủy (SN 1964) có hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" tại đường Trần Phú, thị xã Móng Cái (nay là thành phố Móng Cái), tỉnh Quảng Ninh, thu giữ một bánh heroin.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định Nguyễn Quốc Tuấn có liên quan trực tiếp đến việc mua bán số ma túy trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Quốc Tuấn về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng truy nã đặc biệt bị bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh có thông tin Nguyễn Quốc Tuấn đang lẩn trốn tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy xác lập chuyên án truy xét để phối hợp truy bắt đối tượng.

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an nắm được thông tin đối tượng Tuấn thay đổi họ tên để đăng ký tạm trú và xin việc trên tàu đánh bắt thủy sản xa bờ. Tuấn thường xuyên theo tàu cá ra biển, khoảng 2-3 tháng mới vào bờ một vài ngày rồi lại ra khơi. Thời gian ở đất liền, đối tượng rất cảnh giác, không liên lạc, gặp gỡ ai.

Ngày 4/9, sau khi có nhận được thông tin về việc siêu bão Yagi đi vào biển Đông, nhận định nhiều khả năng đối tượng Tuấn sẽ trở về đất liền để tránh trú bão, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Ban chuyên án tiếp tục cử Tổ công tác đặc biệt di chuyển vào thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Ngày 5/9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Nguyễn Quốc Tuấn tại phường 9, thành phố Mỹ Tho khi đối tượng vừa trở về đất liền. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Quốc Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuấn trình bày sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, đối tượng đã nhiều lần thay đổi tên họ và lẩn trốn ở nhiều nơi, Tuấn thường ẩn náu ở những khu vực hẻo lánh, xa khu dân cư và không giao lưu, quan hệ với ai để trốn tránh sự truy bắt của Cơ quan Công an.