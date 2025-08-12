Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vẻ gợi cảm của vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng

  Thứ ba, 12/8/2025 07:17 (GMT+7)
Sau khi sinh con đầu lòng, Dianka Zakhidova được khen duy trì phong độ nhan sắc khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn và theo đuổi sự nghiệp người mẫu.

Vợ thủ môn Tiến Dũng khoe dáng với bikini.

Trên trang cá nhân, Dianka Zakhidova chia sẻ loạt ảnh diện đồ bơi trong chuyến nghỉ dưỡng bên gia đình. Người mẹ một con gây ấn tượng với đôi chân dài, vòng eo phẳng săn chắc và làn da rám nắng khoẻ khoắn.

Bên cạnh đó, nàng WAG đến từ Ukraine cũng nhận nhiều lời khen ngợi với gương mặt mộc trẻ trung, cuốn hút. Kể từ sau khi sinh con trai đầu lòng hồi tháng 11/2022, đây cũng là một trong những lần ít ỏi Dianka đăng ảnh diện bikini trên trang cá nhân.

Với chiều cao 1,73 m, bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng là cái tên quen mặt của nhiều sàn diễn thời trang tại Việt Nam, "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế. Cô từng chia sẻ bản thân giảm tới 13 kg sau sinh con.

Khi được hỏi bí quyết về dáng, nàng mẫu sinh năm 2000 cho biết việc tập luyện thường xuyên đóng vai trò quan trọng. Trước khi mang thai, cô đã tập gym và chơi bóng chuyền đều đặn. Trong thai kỳ, cô cũng duy trì lối sống khoa học, cố gắng ăn thực phẩm lành mạnh và uống nhiều nước.

"Khi mang thai được 7 tháng, tôi tập yoga và đi bộ trên máy chạy nhẹ nhàng. Nói chung, vận động thường xuyên, đi bộ, ra ngoài hít thở không khí trong lành rất tốt", cô chia sẻ trên trang cá nhân.

vo thu mon tien dung anh 1vo thu mon tien dung anh 2

Dianka là nàng WAG nổi tiếng với vóc dáng gợi cảm.

Ngoài sự nghiệp người mẫu thành công, Dinaka cũng được ngưỡng mộ khi duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc với thủ môn Bùi Tiến Dũng. Hồi tháng 5, cặp đôi vừa kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Nam thủ thành cho biết vợ giúp anh tự tin hơn với những lựa chọn trong công việc.

Bùi Tiến Dũng cũng chia sẻ những bữa ăn ngon như trong nhà hàng 5 sao do chính tay bạn đời nấu với tình yêu thương luôn khiến anh thán phục. Anh trân trọng sự chăm sóc, khéo léo của vợ, từ việc giữ nhà cửa sạch sẽ, quần áo phẳng phiu, giường thơm tho, đến dọn dẹp hàng trăm món đồ chơi mà con trai họ bày ra.

“Anh không thể kể hết và tưởng tượng được những điều em luôn âm thầm làm, chưa một lần than vãn với anh. Điều đó thật sự không hề dễ dàng và thích thú chút nào, anh biết. Chính những điều như thế đã cho anh thấy được anh may mắn như thế nào. Em là một người vợ tuyệt vời mà anh có được. Anh không thể mong ước và đòi hỏi được gì hơn thế này nữa", thủ môn sinh năm 1997 viết.

Mai An

Ảnh: @_d_i_an_k_a_/Instagram

