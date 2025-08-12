Vẻ ngoài gây sốc của cựu mẫu Anh sau phẫu thuật thẩm mỹ

Vừa trải qua ca căng da mặt và chỉnh sửa mũi, mắt tại Thổ Nhĩ Kỳ, Katie Price xuất hiện với gương mặt băng bó, giữa lúc bị cấm tham dự sự kiện thời trang của con gái Princess.

Katie xuất hiện vui vẻ mặc dù vết sưng và băng bó sau phẫu thuật vẫn còn rõ. Ảnh: Katie Price.

Ngôi sao truyền hình thực tế kiêm cựu người mẫu Katie Price vừa xuất hiện tại sảnh một khách sạn ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), giữa lúc mâu thuẫn với con gái Princess ngày càng căng thẳng. Ban đầu, cô dự định phẫu thuật thẩm mỹ cùng bạn trai JJ Slater, song anh phải hoãn do biến chứng liên quan đến tiểu đường, khiến Katie thực hiện ca mổ một mình.

Theo The Sun, gương mặt của Katie sau phẫu thuật được kéo căng, cố định bằng băng phẫu thuật và băng dán vết khâu. Khi đi qua nhà hàng khách sạn, cô mặc quần thể thao, áo ba lỗ và gần như không thể quay cổ.

Đây là lần căng da mặt mới nhất của Katie, chỉ chưa đầy một năm sau ca facelift và "nâng đuôi mắt" tại Trio Clinic, Istanbul.

Hình ảnh ghi lại cũng cho thấy dấu hiệu chỉnh sửa mũi và mắt: nút nhựa trong ở vách mũi cùng băng màu da kéo căng hai bên mắt.

Con gái của Katie Price là Princess vừa tròn 18 tuổi. Ảnh: News.com.au.

Chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Katie và Princess rạn nứt. Trong chương trình tài liệu The Princess Diaries phát sóng tại Anh tuần này, Princess trình diễn tại Lễ hội Thời trang Ibiza, nhưng Katie bị cấm tham dự dù có mặt trên đảo.

Trong thời gian ghi hình, Princess chuyển sang sống với cha là ca sĩ Peter Andre.

Nguồn tin từ ê-kíp sản xuất cho biết họ cố tình loại Katie khỏi chương trình vì cho rằng "không tốt cho hình ảnh của Princess", đồng thời muốn xây dựng hình tượng con gái như một influencer trẻ trung, xuất thân trung lưu. Họ thậm chí từ chối đề nghị quay miễn phí ba ngày từ ê-kíp của Katie.

Katie thừa nhận trên podcast The Katie Price Show rằng mình bị tổn thương và suy sụp tinh thần.

"Tôi không được chào đón. Điều khiến tôi buồn là khi con cái lớn, bạn vẫn muốn có mặt ở mọi sự kiện của chúng, từ lễ trao giải, trận bóng, cho tới những buổi chụp hình. Princess đang đi con đường giống tôi, và tôi rất tự hào. Nhưng tôi không được phép xuất hiện ở bất cứ buổi chụp hình hay sự kiện nào", Katie nói.