Vertu Quantum Flip Full Gold - món quà công nghệ cho người xứng tầm

Một phiên bản điện thoại gập đặc biệt từ Vertu đang âm thầm được giới doanh nhân chọn làm quà tặng cao cấp, không chỉ bởi giá trị mà còn vì thông điệp phía sau thiết kế độc bản.

Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong nhóm khách hàng cao cấp. Theo các báo cáo quốc tế từ Knight Frank và Wealth-X, số lượng cá nhân sở hữu tài sản trên 1 triệu USD tại nước ta đang tăng nhanh từng năm. Đây cũng là nhóm khách hàng dẫn đầu xu hướng chọn mua các món quà công nghệ mang tính biểu tượng, ưu tiên yếu tố độc bản và độ bảo mật cao trong từng lần trao tặng.

Không phải mẫu điện thoại đầu tiên được biết đến từ thương hiệu Vertu, nhưng Quantum Flip là dòng máy mang nhiều dấu ấn mới mẻ khi kế thừa vẻ đẹp cổ điển và kết hợp công nghệ hiện đại trong một thiết kế gập. Đặc biệt, phiên bản Quantum Flip Full Gold Basalt Black Alli đang được nhiều người săn đón nhờ thiết kế thủ công hiếm có và mức giá lên đến hơn 600 triệu đồng.

Chiếc máy gây ấn tượng với lớp vỏ làm từ vàng khối, mặt lưng được bọc da thật nhập khẩu và các chi tiết hoàn thiện được chăm chút thủ công. Đáng chú ý, đây không phải sản phẩm đại trà. Mỗi chiếc máy đều mang mã số định danh riêng, không sản xuất lặp lại, không đại diện cho một xu hướng công nghệ ngắn hạn mà thể hiện triết lý chế tác đậm chất Vertu.

Không chỉ có thiết kế độc đáo, Quantum Flip còn sở hữu hệ điều hành kép. Một hệ điều hành dành cho môi trường Android thông thường và một hệ điều hành riêng biệt dành cho không gian Web3 với các tính năng bảo mật cấp cao.

Người dùng có thể ẩn danh, quản lý dữ liệu riêng, truy cập vào các công cụ nội bộ như ZTalk hoặc ZBox mà không lo lắng rủi ro rò rỉ. Cấu hình mạnh, camera sắc nét và khả năng kết nối linh hoạt vẫn được đảm bảo, nhưng với Vertu, điều đó chỉ là “phần nền” cho một trải nghiệm đẳng cấp hơn.

Giới doanh nhân khi chọn chiếc smartphone này không nhắm đến việc sở hữu một chiếc điện thoại, mà là một lựa chọn thể hiện rõ quan điểm sống. Thiết bị không cần trình diễn, cũng không cần giải thích. Vertu Quantum Flip bản Full Gold Basalt Black Alli là món quà được trao đúng người, đúng dịp, nói lên sự chỉn chu cùng tôn trọng của người tặng. Nhất là khi dùng làm quà tặng trong các mối quan hệ quan trọng, từ đối tác đến cấp trên hoặc những nhân vật giữ vai trò chiến lược.

Tại Việt Nam, Vertu Việt Nam là đại diện phân phối và bán lẻ chính thức duy nhất của Vertu England. Các sản phẩm của hãng, bao gồm Quantum Flip, Metavertu 2 Max, Iron Flip, iVertu, Aster P… cùng nhiều dòng phụ kiện cao cấp như đồng hồ, tai nghe, túi xách, nhẫn thông minh, đều được nhập khẩu chính ngạch, có chứng từ rõ ràng và được kiểm định chất lượng bởi Cục Viễn thông.

Khi nhu cầu tặng quà ngày càng trở nên tinh tế, chọn đúng nơi mua là bước đầu tiên để thể hiện sự chỉn chu và tránh những hiểu lầm đáng tiếc. Bởi trong giới thượng lưu, món quà không chỉ cần đắt mà còn phải đúng. Đúng người nhận, đúng bối cảnh và đúng tinh thần kín đáo mà vẫn đủ sức nặng truyền tải vị thế của người trao.