Vết mụn thành ổ nhiễm trùng, người đàn ông lâm bạo bệnh

Từ một vết mụn nhỏ ở chân, vi khuẩn tụ cầu vàng đã lan khắp cơ thể người đàn ông 63 tuổi, gây áp xe, viêm màng não, phá hủy xương và suýt cướp đi mạng sống.

Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) là loại vi khuẩn gram dương có độc tính cao, thường cư trú ở da và niêm mạc của khoảng 30% người trưởng thành khỏe mạnh. Ảnh: Uvd.blue-ocean-robotics.

Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Thị Hiệp, khoa Bệnh lây đường tiêu hoá, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết bệnh nhân P.V.Đ. (63 tuổi, quê Nam Định) nhập viện trong tình trạng ý thức lơ mơ, khó thở, có ổ áp xe hoại tử ở cẳng chân trái, chảy nhiều dịch vàng hôi, kèm theo nhiều mảng xuất huyết bầm tím trên da.

Khai thác bệnh sử cho thấy bệnh nhân từng tự nặn mụn nhọt ở ngón chân, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào máu và hình thành nhiều ổ áp xe. Kết quả cấy máu dương tính với tụ cầu vàng, đồng thời ghi nhận ổ áp xe cơ thắt lưng chậu hai bên, viêm phá huỷ đốt sống - đĩa đệm, kèm viêm màng não.

May mắn, sau 20 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân hiện tỉnh táo, hết sốt, vết thương ở chân dần hồi phục.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hiệp, khoa Bệnh lây đường tiêu hoá, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho hay tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) là loại vi khuẩn gram dương có độc tính cao, thường cư trú ở da và niêm mạc của khoảng 30% người trưởng thành khỏe mạnh. Ở người có sức đề kháng kém, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập qua vết thương hở, trầy xước nhỏ, thậm chí qua nang lông và tuyến dưới da, gây nhiễm khuẩn huyết.

Điều nguy hiểm là bệnh có thể xuất phát từ những vết thương ngoài da tưởng chừng vô hại nhưng lại nhanh chóng tiến triển nặng, kháng nhiều loại kháng sinh, tạo ổ áp xe ở đa cơ quan, khiến việc điều trị kéo dài và tốn kém.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hiệp thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng có thể dẫn đến:

Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn (5-11% các ca), gây suy tim, thủng van tim, tắc mạch, nhồi máu não, nhồi máu phổi.

Áp-xe cơ, viêm phá hủy đốt sống - đĩa đệm, hạn chế vận động, mất vững cột sống.

Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nguy cơ không qua khỏi cao.

"Người bệnh thường sốt cao, rét run, mệt mỏi, khó thở, sưng đau khớp, kèm theo các ổ viêm mủ trên da. Đặc biệt cần cảnh giác khi triệu chứng xảy ra ở người có mụn nhọt, vết thương hở hoặc bệnh nền như tiểu đường, ung thư, suy giảm miễn dịch", bác sĩ Hiệp cảnh báo.

Để phòng tránh, người bệnh nên:

Vệ sinh vết thương đúng cách, không tự ý nặn mụn nhọt.

Giữ thói quen rửa tay sạch bằng xà phòng.

Theo dõi kỹ những vết thương nhỏ, nhất là ở người có bệnh nền.