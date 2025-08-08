Vết thương nhỏ ở bàn tay biến thành cơn bạo bệnh

Chủ quan với vết xước nhỏ, người đàn ông nhập viện trong trạng thái nguy kịch. Các bác sĩ phải tích cực điều trị để cứu lấy người bệnh.

Vết thương tưởng nhẹ biến bàn tay của bệnh nhân thành ổ nhiễm độc. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân nam 65 tuổi, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh, được đưa vào viện trong tình trạng lơ mơ, da lạnh, tụt huyết áp, suy đa tạng.

Hai ngày trước đó, ông bị tôn cứa vào tay. Nghĩ chỉ là vết xước nhẹ, sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, người bệnh quyết định không đến cơ sở y tế. Tuy nhiên, bàn tay trái nhanh chóng sưng to, đau nhức dữ dội, buộc gia đình đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Tại đây, người bệnh được chẩn đoán viêm mô tế bào hoại tử do vi khuẩn “ăn thịt người”, gây sốc nhiễm khuẩn nguy kịch.

Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Thanh Tùng, Phụ trách đơn nguyên Hồi sức tích cực Ngoại, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, cho biết nhiều người thường chủ quan với các vết thương nhỏ ngoài da, đặc biệt là các vết thương do đinh sắt, tôn cứa… Tuy nhiên, các loại vi khuẩn nguy hiểm có thể xâm nhập cơ thể người bệnh và tấn công sức khỏe rất nhanh.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng tiếp nhận ông V.V.N. trong tình trạng co cứng toàn thân, hàm cứng khít, tím tái do co thắt cơ hô hấp, sốt cao và suy đa cơ quan. Các bác sĩ lập tức tiến hành mở khí quản cấp cứu, đặt ống thở máy và chuyển bệnh nhân vào khoa Cấp cứu.

Trước đó, ông N. bị tai nạn lao động, có vết xước ở tay phải. Vài ngày sau, ông bắt đầu có các dấu hiệu bất thường như sưng nề, đau dữ dội, mủ hôi ở vùng tay tổn thương, sốt cao liên tục và đau nhức toàn thân. Tuy nhiên, do không tiêm phòng uốn ván sau chấn thương, người bệnh nhanh chóng rơi vào trạng thái nguy kịch.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ chẩn đoán tiên lượng sống của người bệnh rất thấp. Song, sau 3 tuần điều trị, người bệnh phục hồi tốt.

Bác sĩ Tùng khuyến cáo khi bị thương, người dân nên xử trí theo các bước sau:

Rửa sạch bằng xà phòng và nước sạch.

Sát trùng bằng cồn 70 độ, oxy già hoặc povidine (Betadine).

Không bôi thuốc lá, thuốc dân gian, không rõ nguồn gốc.

Băng bằng gạc sạch.

Bạn cần đến các cơ sở y tế ngay khi có các biểu hiện

Vết thương sưng to, đau nhức, có mủ hoặc mùi hôi.

Có dấu hiệu toàn thân như sốt, mệt, lạnh run, lơ mơ, tụt huyết áp.

Đặc biệt cẩn trọng với người cao tuổi, tiểu đường, suy giảm miễn dịch, vì nhiễm trùng diễn tiến nặng và rất nhanh.