Vết xước tưởng chừng vô hại hóa thành cơn bạo bệnh

Chỉ vì một vết gai đâm vào đùi khi đi làm ruộng, người đàn ông 51 tuổi rơi vào sốc nhiễm trùng, suy đa tạng và đối mặt nguy cơ không qua khỏi.

Vết thương sưng đau, da chuyển màu đen, nổi bọng nước lớn.

Một tuần trước khi nhập viện, ông L.V.T (ở Sơn La) bị gai đâm nhưng nghĩ là vết xước nhỏ nên bỏ qua, không xử lý. Vài ngày sau, vết thương sưng đau, da chuyển màu đen, nổi bọng nước lớn.

Khi tình trạng nặng hơn, ông mới đi khám và được chẩn đoán viêm mô bào, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm độc nặng, phải chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân nguy kịch, suy đa tạng, vùng đùi phải hoại tử đen, nổi nhiều bọng nước kích thước tới 10x10 cm. Ông T. phải dùng kháng sinh liều cao, lọc máu liên tục, hỗ trợ thở máy.

Bác sĩ Mạc Duy Hưng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết do mắc gout nhiều năm nhưng không điều trị đúng, sức đề kháng bệnh nhân kém. Chỉ một vết thương ngoài da không được sát khuẩn đã khiến nhiễm trùng lan rộng, nguy cơ không qua khỏi rất cao.

Sau hơn 10 ngày điều trị, ông T. đã thoát nguy kịch, được cai thở máy, vùng đùi được làm sạch hoại tử, mô tế bào dần hồi phục.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Mạc Duy Hưng, ông T. mắc viêm cân mạc hoại tử. Đây là tình trạng nhiễm khuẩn rất nguy hiểm, vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết thương hở, tiết độc tố phá hủy da, cân cơ, dễ gây nhiễm trùng huyết, sốc và không qua khỏi. Người có sức đề kháng yếu như bệnh nhân cao tuổi, tiểu đường, xơ gan, nghiện rượu… càng dễ bị tấn công.

Nguyên nhân chủ yếu là từ vi khuẩn liên cầu (Streptococcus) hoặc tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) gây ra. Thông thường, các loại vi khuẩn này có thể tồn tại trên bề mặt da mà không gây hại.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, khoa Da liễu - Trung tâm Da liễu - Dị ứng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho hay dấu hiệu nhận biết bệnh thường bao gồm vùng da sưng, đỏ, nóng, đau và có thể lan rộng. Da trở nên căng bóng, phù nề.

Ở những trường hợp nặng, người bệnh có thể sốt, nổi hạch, vùng viêm sưng to rõ rệt. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến áp-xe, nhiễm khuẩn huyết, thậm chí suy đa tạng, đe dọa tính mạng. Do đó, nhận biết và kiểm soát các yếu tố nguy cơ là bước quan trọng để phòng bệnh và giảm biến chứng.

Theo bác sĩ Quỳnh, để phòng tránh và hạn chế tái phát, người dân cần chăm sóc da đúng cách, giữ vệ sinh cá nhân, mặc đồ bảo hộ khi làm việc, giữ da luôn ẩm để tránh nứt nẻ. Với các vết thương nhỏ, cần rửa sạch bằng nước muối sinh lý hoặc dung dịch sát khuẩn, bôi thuốc nếu cần và theo dõi các dấu hiệu nhiễm trùng.

Ngoài ra, việc kiểm soát tốt các bệnh mạn tính, duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và tập thể dục đều đặn cũng giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể.

"Những người lao động ngoài đồng ruộng, công trường, môi trường dễ trầy xước, cần trang bị bảo hộ và sát trùng ngay khi bị thương", bác sĩ Mạc Duy Hưng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nhấn mạnh.