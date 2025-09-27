VETC nói lý do người dùng phải nạp tiền để thanh toán phí không dừng

Người dùng VETC cần nạp tiền vào tài khoản giao thông để thanh toán phí không dừng, thay vì trừ trực tiếp ở tài khoản ngân hàng đã liên kết thành công.

Trên mạng xã hội, nhiều người dùng phản ánh khi sử dụng ứng dụng VETC để lưu thông qua các trạm thu phí không dừng (ETC), dù đã hoàn tất chuyển đổi tài khoản giao thông liên kết với tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, tài xế vẫn phải dừng phương tiện để nạp tiền vào ví, thay vì khoản phí này được trừ trực tiếp từ tài khoản ngân hàng đã liên kết.

"Sáng nay khi qua trạm cứ nghĩ kết nối với ngân hàng rồi thì tiền sẽ trừ trực tiếp luôn, đâu ngờ vẫn phải dừng xe để chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng vào ví", tài khoản Nhà Xe Bông Khoai phản ánh.

Trên fanpage chính thức, VETC cho biết khách hàng cần nạp tiền vào "Ví ETC" (tên gọi của tài khoản giao thông trên ứng dụng VETC) để thanh toán phí không dừng.

Lý giải cho quy trình nói trên, VETC cho biết nhằm đảm bảo xử lý nhanh chóng khi qua trạm.

Đơn vị này cho biết thời gian xử lý mỗi giao dịch khi qua trạm là dưới 0,2 giây/giao dịch. Nếu trừ trực tiếp từ tài khoản ngân hàng, VETC sẽ phải gửi yêu cầu truy vấn số dư, số tiền cần trừ và chờ ngân hàng phản hồi, dễ gây chậm trễ.

Việc trả phí thông qua Ví VETC (tài khoản giao thông) cũng giúp loại trừ việc phụ thuộc vào ngân hàng, vốn có thể bị gián đoạn khi ngân hàng bảo trì hệ thống.

VETC cũng cho rằng một số ngân hàng chỉ cho phép trừ số tiền theo bội số của 1.000 đồng, còn phí qua trạm có thể là số lẻ. Do vậy, việc nạp tiền vào Ví VETC sẽ giúp thanh toán chính xác số tiền phí.

Sau cùng, VETC cho biết khi có yêu cầu tra soát giao dịch từ khách hàng, đơn vị này chỉ cần kiểm tra, đối soát trên số dư Ví VETC mà không cần truy cập vào tài khoản ngân hàng của người dùng.

VETC là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng tại Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Trong khi đó, ứng dụng ePass cho biết ở thời điểm hiện tại sẽ ưu tiên trừ tiền trong tài khoản ePass trước. Nếu tài khoản này không đủ tiền, phí đường bộ không dừng sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử mà người dùng đã liên kết thành công.

Theo nội dung Điều 31 Nghị định 119 do Chính phủ ban hành, kể từ ngày 1/10 tới đây, chủ sở hữu phương tiện giao thông đường bộ phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Chủ xe cần chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông trước ngày 1/10 để phương tiện giao thông đường bộ đủ điều kiện lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng.