Vì mâu thuẫn nhỏ, nam thanh niên bị đâm xuyên từ lưng ra bụng

  • Thứ ba, 19/8/2025 12:14 (GMT+7)
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, một nam thanh niên ở Tây Ninh bị đâm từ vùng hông lưng xuyên sang bụng, gây thủng dạ dày và mất nhiều máu.

Ê-kíp phẫu thuật cầm máu vết thương cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân T.T.P. (19 tuổi) được đưa đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân có vết thương dài khoảng 15 cm từ hông lưng trái xuyên thấu ổ bụng, đau dữ dội, mất nhiều máu.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP.HCM), đã hồi sức, cầm máu và tiến hành chụp MSCT. Kết quả ghi nhận vết thương xuyên bụng, có hơi tự do trong ổ bụng, nguy cơ sốc mất máu và viêm phúc mạc đe dọa tính mạng.

Bác sĩ chuyên khoa I Thạch Ngọc Diễm Thanh, khoa Ngoại Tiêu hóa Gan Mật Tụy, cho biết vị trí vết thương nằm gần nhiều cơ quan quan trọng như thận, tụy, lách và các mạch máu lớn. Ngay khi báo động nội viện, các chuyên khoa Ngoại Tiết niệu, Ngoại Tiêu hóa Gan Mật Tụy và Phẫu thuật Tim mạch Lồng ngực đã được huy động cùng tham gia phẫu thuật.

Bệnh nhân được phẫu thuật khâu cầm máu vết thương hông lưng, sau đó mở bụng kiểm tra. Ê-kíp phát hiện dạ dày bị thủng hai lỗ ở mặt trước và mặt sau, đường kính khoảng 2 cm. Các bác sĩ đã khâu phục hồi dạ dày và làm sạch ổ bụng để ngăn ngừa nhiễm trùng.

Ca mổ kéo dài một giờ diễn ra thành công. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định. Đến ngày thứ 7, người bệnh có thể đi lại và sinh hoạt bình thường.

Bác sĩ Thanh khuyến cáo trong các trường hợp bị dao hoặc vật sắc nhọn đâm vào vùng bụng, lưng, người dân cần đưa nạn nhân đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Việc chậm trễ có thể gây sốc mất máu, sốc nhiễm trùng và nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Nguyễn Thuận

