Vì sao ai cũng 'bỏ chạy' khỏi Elon Musk?

Từ nhà đồng sáng lập Google, CEO OpenAI đến vợ cũ và con gái ruột - nhiều người từng thân thiết với Elon Musk đều chọn cách rời xa ông sau những căng thẳng, xung đột.

Elon Musk được cho là người dễ nổi giận và luôn muốn thể hiện bản thân.

Elon Musk - tỷ phú công nghệ, CEO của Tesla, SpaceX và mạng xã hội X - không chỉ nổi tiếng với những thành tựu đột phá mà còn gây chú ý bởi danh sách dài các mối quan hệ tan vỡ, từ bạn bè, đồng nghiệp, đối tác kinh doanh cho tới người thân trong gia đình.

Theo nhiều tài liệu và nhân chứng, quá trình hợp tác hoặc gắn bó với Musk thường bắt đầu bằng sự thân thiết, sau đó dần chuyển sang căng thẳng và kết thúc trong tranh cãi công khai.

Larry Page, đồng sáng lập Google, từng là bạn thân của Musk đến mức ông thường qua đêm tại nhà Page. Tuy nhiên, mối quan hệ rạn nứt khi Musk tuyển dụng Ilya Sutskever - một nhà khoa học AI từ Google - về công ty trí tuệ nhân tạo do ông sáng lập. Trong cuốn tiểu sử do Walter Isaacson viết, Musk chia sẻ: "Page cảm thấy bị phản bội và không còn muốn gặp tôi nữa", theo The New York Post.

Sam Altman, đồng sáng lập OpenAI cùng Musk vào năm 2015, cũng từng trải qua mối quan hệ hợp tác ngắn ngủi. Sau khi OpenAI chuyển sang mô hình vì lợi nhuận, Musk phản đối kịch liệt. Altman từng nhận xét: "Elon gây gổ với mọi người. Đó là điều ông ta luôn làm".

Tiến sĩ thần kinh Philip Low - người sáng lập công ty NeuroVigil - đã quyết định cắt đứt quan hệ với Musk sau một thời gian nhận đầu tư. Low không chỉ loại Musk khỏi hội đồng cố vấn mà còn gửi email cảnh báo: "Đừng động vào tôi".

Ngay cả trong đời sống cá nhân, Elon Musk cũng vướng vào nhiều mâu thuẫn. Justine Wilson, người vợ đầu tiên sống cùng Musk từ năm 2000-2008, tiết lộ rằng Musk từng nói: "Nếu em là nhân viên của anh, anh đã sa thải em rồi".

Sau khi ly hôn, Wilson không nhận được phần tài sản như mong muốn do đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân, dù bà từng yêu cầu được chia cổ phần từ Tesla và SpaceX.

Nhà sáng lập OpenAI từng nhận xét Elon Musk là người thích gây gổ với mọi người.

Năm 2022, con gái chuyển giới của Musk là Vivian Jenna Wilson (sinh năm 2004), đệ đơn xin đổi tên và chính thức cắt đứt quan hệ pháp lý với cha. Trong đơn, Vivian viết: "Tôi không còn sống chung hay muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với cha ruột của mình dưới bất kỳ hình thức nào".

Grimes - ca sĩ người Canada và là mẹ của ba người con với Musk - cũng từng công khai chỉ trích ông trên mạng xã hội. Tháng 2/2025, cô đăng bài yêu cầu Musk hỗ trợ giải quyết "khủng hoảng y tế" liên quan đến con cái. Khi bị hỏi vì sao không xử lý riêng tư, Grimes đáp: "Nếu tôi phải tạo áp lực công khai thì cũng đành vậy".

Không chỉ dừng lại ở những người thân cận, Musk còn vướng vào tranh cãi với một số nhân vật khó ngờ như streamer game Zack "Asmongold" Hoyt.

Sau khi bị cáo buộc thuê người chơi game hộ, Musk đã bỏ theo dõi và tước dấu xác minh của Asmongold trên nền tảng X. Đáp lại, Asmongold đăng video phản bác và Musk tiếp tục công khai tin nhắn riêng giữa hai người.

Jack Dorsey, người sáng lập Twitter, từng ủng hộ Musk khi ông mua lại mạng xã hội này năm 2022. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, khi Twitter đổi tên thành X và thay đổi chính sách sâu rộng, Dorsey nhận xét rằng nền tảng đã "xuống dốc" sau thương vụ.

Theo nhà báo Faiz Siddiqui, tác giả cuốn sách Hubris Maximus: The Shattering of Elon Musk, Musk là người "dễ nổi giận, sống cách biệt và luôn muốn thể hiện quan điểm cá nhân". Dù có thể kết thúc các mối quan hệ một cách dứt khoát, ông hiếm khi tỏ ra tổn thương hay hối tiếc.