Vì sao bác sĩ nội trú chọn ngành Giải phẫu lại gây sốt?

PGS.TS Ngô Xuân Khoa khẳng định thông tin "3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn Giải phẫu" là chưa chính xác, đồng thời lý giải rõ sự khác biệt giữa các chuyên ngành dễ gây nhầm lẫn.

Khoảnh khắc bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Tiến Trung chọn chuyên ngành Giải phẫu, nhận sự hưởng ứng lớn trong hội trường Match Day.

Sự kiện "Match Day" tại Trường Đại học Y Hà Nội - nơi các tân bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành - tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Năm nay, bên cạnh những tân thủ khoa gây chú ý, mạng xã hội lan truyền thông tin rằng suốt 3 năm tổ chức "Match Day", Bộ môn Giải phẫu lần đầu tiên mới có một bác sĩ nội trú chọn ngành. Nhiều người còn đùa vui: 'Hai thầy trò cân cả… nhà xác".

Trước những bàn tán, chia sẻ với Tri Thức - Znews, PGS.TS Ngô Xuân Khoa, Trưởng Bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết có sự nhầm lẫn.

"Khi bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Tiến Trung chọn chuyên ngành Giải phẫu, có bạn đưa lên mạng bảo 3 năm mới có một người chọn ngành, thầy Khoa chờ dài cổ, điều này chưa đúng. Ngành y có 3 chuyên ngành dễ bị nhầm lẫn: Giải phẫu, Giải phẫu bệnh và Pháp y", PGS Khoa nói.

Theo PGS Khoa, năm nay Bộ môn Giải phẫu có 2 chỉ tiêu (1 tại Hà Nội và 1 tại Phân hiệu Thanh Hóa) và đều đã có người lựa chọn. Năm 2024, bộ môn có 1 bác sĩ nội trú, năm 2023 là 5, đến nay tổng cộng có 9 bác sĩ nội trú đang được đào tạo chuyên sâu.

"Giải phẫu là ngành nghiên cứu và giảng dạy cấu trúc cơ thể người. Mục tiêu đào tạo nội trú là giảng dạy, nghiên cứu và tham gia khám chữa bệnh, không liên quan đến nhà xác. Những chia sẻ trên mạng chỉ là đùa cho vui", ông cười.

PGS.TS Ngô Xuân Khoa, Trưởng Bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NVCC.

PGS Khoa nhấn mạnh đào tạo bác sĩ nội trú là chương trình đặc thù, nhằm bồi dưỡng nhân tài cho ngành y. "Match Day" cũng là ngày hội nhiều cảm xúc, có người vui khi chọn được ngành mong muốn, có người buồn đôi chút nhưng tất cả đều để lại kỷ niệm đáng nhớ.

"Ngày tôi thi bác sĩ nội trú khóa 17, chỉ tiêu 20 người, rất khốc liệt. Khi đó, mỗi chuyên ngành chỉ nhận 1-2 người và thí sinh không được chọn, nhà trường phân công. Dù vậy, ai cũng nỗ lực, hết lòng với ngành và giờ đều trở thành các thầy đầu ngành. Hiện nay, chỉ tiêu đã tăng lên hơn 400, phản ánh nhu cầu xã hội lớn hơn", ông chia sẻ.

Vị PGS này cũng dẫn lại lời của GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng nhà trường, rằng không có bác sĩ nội trú nào nhàn. Muốn thành bác sĩ giỏi, chuyên gia giỏi, nổi tiếng như thế hệ đi trước thì phải vất vả, phải lăn lộn, cống hiến và kiên trì như nhau. Nếu nhàn, nghĩa là bạn sẽ không bao giờ trở thành chuyên gia giỏi.

"Thầy cô các bộ môn luôn có mặt trong hội trường, mang hoa tươi chờ đón học trò của mình. Dù chuyên ngành được chọn nhiều hay ít, các thầy cô đều trân trọng, mong học trò học tốt, sau này cống hiến cho chuyên ngành và phục vụ nhân dân", ông tâm sự.