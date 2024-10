Vì sao Bitexco nhận hơn 15.000 tỷ đồng từ bà Trương Mỹ Lan?

Liên quan tới việc Bộ Công an đề nghị thu hồi hơn 15.000 tỷ đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan, đại diện Bitexco cho hay số tiền này phát sinh từ việc chuyển nhượng dự án tứ giác Bến Thành cho Vạn Thịnh Phát.

Sáng 10/10, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm tiếp tục phần tranh luận của luật sư bảo vệ cho các bị hại và người có liên quan.

Bà Trương Mỹ Lan đòi Novaland 2.500 tỷ đồng

Theo luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty Cổ phần Tân Thành Long An và bà Võ Thị Kim Khoa (người liên quan trong vụ án), giữa bà Khoa và các đơn vị của bà Trương Mỹ Lan ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án Khu công nghiệp và đô thị Việt Phát (dự án Việt Phát) do Công ty Tân Thành Long An làm chủ đầu tư.

Sau khi 2 bên ký kết thỏa thuận khung để chuyển nhượng với giá trị 30.000 tỷ đồng , bà Khoa đã làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Tân Thành Long An sang tên mình và tiến hành các hoạt động triển khai dự án.

Tuy nhiên, sau khi bà Khoa tiếp quản Công ty Tân Thành Long An thì xảy ra vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Bộ Công an tiến hành ngăn chặn, phong tỏa dự án này. Do vậy, từ đó đến nay, dự án không được triển khai, gây ra thiệt hại rất lớn.

Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo trình bày của luật sư, bà Khoa đã thanh toán cho Công ty Tân Thành Long An hơn 1.700 tỷ đồng và giao dịch chuyển nhượng dự án Việt Phát là hợp pháp. Vì vậy, luật sư đề nghị HĐXX xem xét gỡ bỏ các lệnh ngăn chặn, phong tỏa để dự án tiếp tục được triển khai.

Cũng theo luật sư, nếu bà Lan cử đại diện làm việc với Công ty Tân Thành Long An để chốt lại các khoản nghĩa vụ tài chính thì lúc đó, công ty sẽ hoàn trả tiền để bà Lan khắc phục hậu quả của vụ án.

Tuy nhiên, tỏ ra bức xúc, bà Lan trình bày không biết bà Khoa là ai và chỉ làm việc với ông Bùi Cao Nhật Quân - khi đó là Phó Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty CP đầu tư địa ốc Novaland - để chuyển nhượng dự án Việt Phát. Bà Lan không biết việc Novaland ủy quyền cho bà Khoa hay mối quan hệ giữa các bên như thế nào.

Nói về quá trình chuyển nhượng, bà Lan khai khoảng năm 2021-2022, phía Novaland tìm gặp để hỏi mua dự án Việt Phát với giá ban đầu là 45.000 tỷ đồng . Sau đó, Novaland nhiều lần xin giảm và hai bên đã chốt được số tiền chuyển nhượng là 30.000 tỷ đồng .

"Hiện nay, Công ty Tân Thành Long An vẫn giữ 2.500 tỷ đồng là nghĩa vụ còn tồn đọng cần phải thực hiện. Bị cáo đề nghị thu hồi số tiền này để sử dụng khắc phục hậu quả của vụ án ở giai đoạn 2", bà Lan đề nghị.

Lý do Bitexco nhận hơn 15.000 tỷ đồng từ bà Trương Mỹ Lan

Liên quan tới việc Bộ Công an đề nghị thu hồi hơn 15.000 tỷ đồng mà Tập đoàn Bitexco đã nhận của bà Trương Mỹ Lan và các đối tác, luật sư cho hay số tiền này phát sinh từ việc chuyển nhượng dự án tứ giác Bến Thành cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo luật sư, dự án được phê duyệt và triển khai đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đại diện Tập đoàn Bitexco và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thống nhất thỏa thuận chuyển nhượng dự án với giá 22.000 tỷ đồng . Việc nhận tiền là có thật, ngay tình và hợp pháp.

Hơn nữa, dòng tiền mà Tập đoàn Bitexco nhận từ bà Lan không xuất phát từ Ngân hàng SCB hay từ việc phát hành trái phiếu của 4 công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.

Từ các lập luận này, luật sư kiến nghị không thu hồi hơn 15.000 tỷ đồng nói trên và công nhận giao dịch chuyển nhượng là hợp pháp. Luật sư cho biết hiện số tiền trên đã hòa vào dòng tiền để phát triển kinh doanh cho cả tập đoàn.

Hiện một số tài sản của Tập đoàn Bitexco và các công ty trong hệ thống đang bị phong tỏa và kê biên, ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh, nên luật sư đề nghị HĐXX xem xét gỡ bỏ các biện pháp cưỡng chế này.