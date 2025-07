Vì sao cả TikTok bị ám ảnh bởi 'Jet2holidays'?

Giọng lồng tiếng và nhạc nền từ một quảng cáo phát hành tháng 1/2024 bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội sau một năm rưỡi.

Công ty lữ hành lớn nhất nước Anh Jet2holidays đang hưởng lợi từ trào lưu TikTok. Ảnh: Independent.

Giai điệu vui tươi trong chiến dịch quảng cáo của Jet2holidays - đơn vị lữ hành thuộc hãng hàng không Anh Jet2 - bất ngờ trở thành “sound” viral trên TikTok, xuất hiện dày đặc trong các video mùa hè. Điều thú vị là nó thậm chí được ghép cả vào những cảnh tượng hỗn loạn như trận ngập lụt trên tàu điện ngầm New York tuần qua, theo The New York Times.

Trên mạng xã hội, nhiều đoạn clip ghi lại cảnh nước ào ạt tràn vào sàn tàu, hành khách phải đứng cả lên ghế. Một video hài hước còn cho thấy nước sủi bọt bên ngoài cửa sổ, trong khi một người phụ nữ thoải mái gác chân trần xuống dòng nước. Phía sau là giai điệu sôi động Hold My Hand của Jess Glynne, kèm giọng nữ Anh hào hứng: “Nothing beats a Jet2 holiday!” (tạm dịch: Không gì sánh bằng một kỳ nghỉ Jet2!).

“Sound” này vốn xuất phát từ chiến dịch quảng cáo tháng 1/2024 của Jet2holidays, nhà điều hành tour lớn nhất Anh, với ưu đãi giảm 50 bảng (khoảng 67 USD ) cho các gói kỳ nghỉ kèm 22 kg hành lý ký gửi. Video gốc dài 30 giây từng có hơn 2 triệu lượt xem trên YouTube.

Vậy vì sao một khẩu hiệu tưởng chừng đã cũ lại trở thành “meme du lịch” phủ sóng mùa hè này? Theo các chuyên gia, thuật toán TikTok ưu tiên nội dung đang hot, bất kể thời điểm đăng tải, giúp những video cũ được “khai quật” và lan tỏa mạnh nhờ hiệu ứng dây chuyền.

Jenna Jacobson, trợ lý giáo sư tại Đại học Toronto Metropolitan, cho rằng sức hút của trào lưu nằm ở sự đối lập hài hước: âm nhạc vui nhộn đi kèm những tình huống hỗn loạn. “Bạn không cần học điệu nhảy cầu kỳ hay làm gì phức tạp. Chỉ cần ghép nó với một video rất đời thường mà ai cũng từng gặp. Và nó trở thành một phần của văn hóa remix”, bà nhận định.

Giống như “bài hát của mùa hè”, ca khúc bắt tai xuất hiện khắp nơi, trào lưu Jet2holidays bùng nổ đúng lúc mọi người đồng loạt chia sẻ video về mùa du lịch.

Không chỉ Jet2holidays được hưởng lợi từ cơn sốt này. Zoë Lister, nữ diễn viên lồng tiếng quảng cáo, cũng nhanh chóng trở thành “giọng nói của mùa hè”. Cô chia sẻ trên TikTok rằng đã nhận được tin nhắn từ khán giả ở Brazil, Canada, Algeria và cả Philippines. Thậm chí, cô còn đùa rằng không ngờ người Mỹ cũng hứng thú với trào lưu này, vì “họ đâu có ‘holiday’, họ chỉ có ‘vacation’ mà thôi”.