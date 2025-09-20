Vì sao có người mắc thủy đậu hai lần?

Nhiều người vẫn nghĩ thủy đậu chỉ mắc một lần trong đời. Tuy nhiên, y văn đã ghi nhận không ít trường hợp bệnh tái phát, cho thấy quan niệm này chưa hẳn đúng.

Bệnh thủy đậu có thể phòng ngừa được bằng vaccine. Ảnh: Freepik.

Phần lớn những người từng mắc thủy đậu sẽ có miễn dịch bền vững suốt đời, nghĩa là cơ thể đã “ghi nhớ” cách chống lại virus nên hiếm khi tái nhiễm. Tuy nhiên, theo Healthline, y văn vẫn ghi nhận một số trường hợp thủy đậu tái phát lần hai.

Bên cạnh đó, virus gây bệnh,Varicella-Zoster (VZV), không biến mất hoàn toàn sau đợt nhiễm đầu mà tồn tại âm thầm trong các hạch thần kinh. Nhiều năm sau, khi hệ miễn dịch suy yếu, virus có thể tái hoạt động, gây nên bệnh zona (giời leo) với triệu chứng đau rát kèm những tổn thương da đặc trưng.

Vì sao lại có người mắc thủy đậu hai lần?

Các chuyên gia cho rằng nguy cơ tái nhiễm thủy đậu thường liên quan đến một số yếu tố nhất định. Trước hết, nếu mắc bệnh khi còn quá nhỏ - đặc biệt dưới 6 tháng tuổi - hệ miễn dịch của trẻ chưa đủ trưởng thành để tạo ra hàng rào bảo vệ bền vững.

Thứ hai, những trường hợp thủy đậu diễn tiến quá nhẹ có thể khiến cơ thể không sản sinh đủ kháng thể để duy trì miễn dịch lâu dài. Cuối cùng, những người có hệ miễn dịch suy yếu, chẳng hạn bệnh nhân ung thư đang hóa trị, người sử dụng thuốc ức chế miễn dịch hoặc mắc bệnh mạn tính, cũng có nguy cơ tái nhiễm cao hơn.

Phòng ngừa bệnh thủy đậu

Thủy đậu là một trong những bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan mạnh nhất. Virus dễ dàng phát tán qua đường hô hấp, chỉ cần hít phải những giọt bắn li ti từ hơi thở, ho hay hắt hơi của người bệnh. Không chỉ vậy, việc chạm trực tiếp vào dịch từ các nốt phỏng hoặc tiếp xúc với đồ vật có dính dịch tiết của người bệnh như khăn mặt, quần áo hay ga giường... cũng có thể trở thành con đường lây nhiễm.

Điều đáng lưu ý là khả năng lây lan của thủy đậu bắt đầu rất sớm, từ 1-2 ngày trước khi xuất hiện những nốt ban đầu tiên trên da. Người bệnh vẫn tiếp tục lây cho đến khi toàn bộ mụn nước đã khô và đóng vảy.

Theo Medical News Today, để phòng ngừa thủy đậu, biện pháp hiệu quả nhất hiện nay vẫn là tiêm vaccine. Với thủy đậu, việc tiêm đủ hai liều có thể bảo vệ tới 94%, giúp ngăn ngừa bệnh ở hầu hết mọi người. Trong số ít trường hợp đã tiêm mà vẫn mắc, triệu chứng thường rất nhẹ và nhanh hồi phục, không để lại biến chứng nặng.

Ở người trưởng thành, đặc biệt là từ 50 tuổi trở lên, nguy cơ virus Varicella-Zoster tái hoạt gây zona tăng cao theo tuổi tác. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị nhóm này nên tiêm vaccine phòng zona (Shingrix). Vaccine giúp củng cố miễn dịch, giảm đáng kể khả năng tái phát bệnh và hạn chế biến chứng đau dây thần kinh kéo dài