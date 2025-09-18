Vì sao đàn ông cởi trần chạy bộ gây tranh cãi ở Hàn Quốc

Những người ủng hộ phong trào chạy bộ không mặc áo ở Hàn Quốc yêu cầu bên phản đối không đánh giá gay gắt bởi họ đang "chia sẻ năng lượng tích cực và duy trì động lực thể thao".

Công viên Yeouido Hangang (Seoul, Hàn Quốc) là "thánh địa" cho các sự kiện chạy bộ trong thành phố. Tuy nhiên, tại đây, một biểu ngữ được dán dọc theo lối đi nêu rõ 4 điều cấm kỵ: Không chạy bộ mà không mặc áo; Không vỗ tay hoặc cổ vũ; Không chạy theo nhóm lớn; Không la hét kêu gọi nhường đường.

Những quy định này nhằm kêu gọi người tham gia nên chạy bộ an toàn trong 2 hàng và tôn trọng không gian công cộng.

Theo The Korea Herald, biểu ngữ xuất hiện trong bối cảnh gia tăng các câu lạc bộ chạy trên khắp Seoul. Điều này dấy lên lo ngại gây phiền toái đến cuộc sống của người dân.

Đáng chú ý, xu hướng cởi trần chạy bộ nhận nhiều sự chỉ trích. Một số người đam mê thể thao cho rằng những lời phàn nàn bắt nguồn từ quan điểm đối nghịch giữa người tập thể dục và người không thích vận động.

Yun Jeong-hoon (30 tuổi), huấn luyện viên tại một phòng tập thể dục ở quận Gangnam, Seoul, nói rằng chạy bộ không mặc áo không phải khoe mẽ, mà là một hình thức "tự tạo động lực".

"Tôi vẫn còn nhớ một người đàn ông lớn tuổi không mặc áo chạy dọc theo sông Hangang. Ông đã cổ vũ khi tôi chạy bên cạnh. Khoảnh khắc đó đã trở thành một nguồn động lực tuyệt vời để tôi tiếp tục tập thể dục", nam huấn luyện viên nói.

Yun cùng nhóm bạn cởi trần chạy bộ tại một công viên ở Seoul, Hàn Quốc.

Yun bổ sung thêm quan sát cơ thể của người khác hoặc chính mình khi chạy là cách hiệu quả để theo dõi sự thay đổi về mặt thể chất. "Những người yêu thể thao nhìn thân thể qua lăng kính thể dục, trong khi người không vận động thường coi nó là sự khiêu khích", anh nói.

Ngoài ra, Yun thường xuyên chạy bộ bán khỏa thân với bạn bè để rũ bỏ những ràng buộc hàng ngày.

Jin Jang (29 tuổi), thành viên đội chạy DRBR ở Mokpo, tỉnh Nam Jeolla, cũng đồng tình với ý kiến trên. Tuy nhiên, Jin cho rằng nếu đám đông cảm thấy không thoải mái, việc hạn chế hoạt động này là điều nên làm.

Còn đối với du khách nước ngoài, phản ứng dữ dội của người dân địa phương trước sự việc này là một "cú sốc văn hóa".

"Thật thoải mái khi chạy mà không có một chiếc áo sơ mi dày, ướt đẫm mồ hôi. Ở đất nước tôi, thái độ đối nghịch là bình thường, miễn là không gây hại trực tiếp cho người khác. Một số nữ vận động viên chạy bộ cố tình chỉ mặc áo ngực thể thao để tạo làn da rám nắng", Beaudette (34 tuổi), giáo viên tiếng Anh đến từ Quebec sống ở Hàn Quốc, nói. Cô nhấn mạnh việc nên hay không mặc áo khi tập thể dục là lựa chọn cá nhân.