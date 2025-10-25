Vì sao đàn ông Hàn Quốc sợ để râu?

Ở xứ sở kim chi, đàn ông đều ưa chuộng gương mặt sạch bóng râu ria. Từ biểu tượng nam tính một thời, râu nay lại trở thành điều "không hợp thời" trong chuẩn đẹp hiện đại.

Gương mặt không có râu đã trở thành chuẩn đẹp" mới của đàn ông Hàn Quốc. Ảnh: Instagram.

Từ BTS, Stray Kids đến NCT, hầu hết nam thần tượng Kpop đều có điểm chung: không ai để râu. Gương mặt sáng, làn da nhẵn mịn, không râu, không ria mép đã trở thành "chuẩn đẹp" mới của đàn ông Hàn Quốc.

Xu hướng ấy không chỉ giới hạn trong giới giải trí. Ở Hàn Quốc, vẻ ngoài sạch sẽ, chỉn chu gần như là bắt buộc trong môi trường công sở, dịch vụ và hẹn hò. Nhiều người đàn ông chọn triệt râu vĩnh viễn để duy trì hình ảnh trẻ trung, gọn gàng, theo Korea JoongAng Daily.

Từ một biểu tượng của nam tính trong quá khứ, râu ria nay lại trở thành "vật cản" thẩm mỹ đối với nhiều người Hàn. Nhưng vì sao một đặc điểm từng gắn liền với hình ảnh người đàn ông trưởng thành, nay lại bị coi là lỗi thời?

Để râu đã lỗi thời

Hai thế kỷ trước, đàn ông Hàn Quốc hầu hết đều để râu. Vào thời Joseon (1392-1910), râu tượng trưng cho bản lĩnh và sự trưởng thành. Học giả Yi Kyu-gyong từng viết rằng khi khen đàn ông, "điều đầu tiên nên nhắc đến là bộ râu".

Một tiểu thuyết thế kỷ 17 kể về người đàn ông bị trêu chọc rằng "không có râu thì chẳng ai muốn lấy làm chồng". Theo Bảo tàng Dân gian Quốc gia Hàn Quốc, thời ấy, râu là dấu hiệu của tuổi trưởng thành bởi ai không có râu bị xem là chưa đủ tư cách kết hôn.

Tư tưởng Nho giáo còn coi tóc và râu là phần thiêng liêng, bởi đó là "thân thể do cha mẹ ban cho". Nhà sử học Jang Suk-man viết: "Người Joseon xem tóc và râu là thứ cần gìn giữ, không được xâm phạm".

Ở thế kỷ 17, những người đàn ông không có râu bị xem là chưa đủ tư cách kết hôn. Ảnh: Jooang Ilbo.

Tuy nhiên, năm 1895, khi làn sóng cải cách phương Tây tràn vào, triều đình Joseon ban lệnh cắt tóc, cạo râu để thể hiện tinh thần hiện đại hóa. Hoàng đế Gojong và Thái tử là những người đầu tiên làm gương. Từ đó, râu dần biến mất khỏi khuôn mặt đàn ông Hàn.

"Râu từng tượng trưng cho địa vị xã hội của đàn ông, nhưng sắc lệnh năm ấy đã khiến người ta nhìn khác đi về râu", ông Jang nhận định. Các tiệm cắt tóc trở thành nơi định hình lại hình ảnh người đàn ông "hiện đại" - gọn gàng, sạch sẽ, không vướng bụi râu.

Gương mặt nhẵn nhụi trở thành chuẩn mực

Theo Kim Gyung-chun, thợ cắt tóc với 35 năm kinh nghiệm, người Hàn vốn khó mọc râu rậm vì cấu trúc nang lông khác với người phương Tây.

Ông giải thích: "Mỗi nang tóc của người Hàn chỉ mọc 1-2 sợi, trong khi người phương Tây có thể mọc 2-3 sợi. Họ cũng có vùng mọc râu rộng hơn, từ ria mép đến cằm và quai hàm, nên dễ để râu rậm hoặc râu dê".

Nhiều người Hàn chọn triệt râu bằng laser, vừa tiện, vừa giữ hình ảnh sạch sẽ.

Một blogger 33 tuổi có biệt danh Goraebab nói rằng anh từng phải cạo râu mỗi ngày vì thấy "mặt mọc râu trông kỳ". Làm việc ở trung tâm thương mại, anh càng phải giữ vẻ ngoài gọn gàng.

Sakong Jong-hwan, 34 tuổi, cho biết anh đã triệt râu 15 lần: "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện để râu hay ria mép. Ở nơi làm việc, ai cũng cần vẻ ngoài chỉn chu. Với chuyện hẹn hò cũng vậy. Bóng râu trên mặt khiến đàn ông trông kém hấp dẫn hơn".

Một người đàn ông khác, tên Shin, nói anh đã triệt râu 17 lần, mỗi lần mất 3 phút, giá 43.000 won (khoảng 30 USD ). "Nhờ vậy tôi không cần mua dao cạo nữa. Trông tôi trẻ hơn, thậm chí bị nhân viên cửa hàng yêu cầu xuất trình thẻ ID khi mua bia", anh kể.

Nam diễn viên Byun Yo-han để râu (trái) khi đăng ảnh trên tài khoản Instagram và đã cạo sạch râu (phải) trong một lễ trao giải điện ảnh vào năm 2024.

Không chỉ vì thẩm mỹ, nhiều người chọn triệt râu vì do da liễu. Kim, một người đàn ông ở độ tuổi 30 khác, nói việc cạo râu thường gây kích ứng, mụn và sạm da. Sau 7 lần triệt, vùng mọc râu của anh thu hẹp, sợi lông mảnh hơn, da cũng sạch hơn.

Tuy nhiên, giữa xã hội chuộng gương mặt nhẵn nhụi, vẫn có những người đi ngược dòng.

Jung Byung-hyun, 38 tuổi, đã để râu 4 năm và rất hài lòng với diện mạo mới. Anh phải kiên trì bôi dung dịch kích thích mọc râu nhập từ Mỹ suốt vài tháng đầu.

"Tôi học cách tỉa râu bằng thử và sai, vì quanh tôi chẳng ai để râu. Giờ thì tôi tự hào vì nó. Đây là hình ảnh mà người đàn ông nào cũng từng muốn thử một lần", Jung nói.

Một thợ cắt tóc có biệt danh Santa cũng giữ bộ râu suốt 14 năm qua, trừ thời gian đi nghĩa vụ. Anh xem đó là "phong cách riêng" của mình.

Dù từng bị người lạ hỏi đùa "anh là người nước ngoài à" hay bị từ chối ngồi cạnh, Santa nhận thấy ngày càng nhiều đàn ông Hàn bắt đầu nuôi râu vì ảnh hưởng từ văn hóa phương Tây.