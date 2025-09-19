Vì sao diễn viên Huỳnh Anh Tuấn chưa xuất hiện lại sau đột quỵ

Cấp cứu kịp thời chỉ giúp bệnh nhân thoát khỏi cơn đột quỵ. Thế nhưng, để thật sự trở lại cuộc sống bình thường, họ phải bước tiếp một hành trình dài với vô số thách thức.

Anh Tuấn trong vlog nấu ăn ngày 15/4. Ảnh: FBNV.

Hai tháng nay, khán giả vẫn đang chờ đợi nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn xuất hiện trên mạng xã hội hay trong những video nấu ăn quen thuộc. Kênh cá nhân của nam diễn viên “Hương phù sa” tạm thời do trợ lý phụ trách, còn nam tài tử bước vào hành trình hồi phục sau cơn đột quỵ.

Trước đó, Huỳnh Anh Tuấn được chẩn đoán hẹp nặng động mạch não giữa bên trái và phải ngồi xe lăn khi nhập viện. Các bác sĩ đã áp dụng phác đồ nội khoa, đồng thời kết hợp nhiều phương pháp phục hồi hiện đại như vật lý trị liệu, oxy cao áp, từ trường xuyên sọ và sóng xung kích.

Sau thời gian điều trị và phục hồi tại bệnh viện ở Cần Thơ, nam tài tử đã được xuất viện. Sức khỏe hiện cải thiện khoảng 70-80%, nhưng để trở lại với nhịp sống và công việc quen thuộc, Huỳnh Anh Tuấn vẫn còn một chặng đường khá dài phía trước.

Nam diễn viên Huỳnh Anh Tuấn xuất viện chiều 17/9. Ảnh: Đi cùng Linh.

Chìa khóa để lấy lại cuộc sống bình thường

Đột quỵ xảy ra khi dòng máu nuôi não bị gián đoạn đột ngột, thường do tắc nghẽn hoặc vỡ mạch máu. Đây là biến cố nguy hiểm, có thể cướp đi tính mạng hoặc để lại di chứng nặng nề chỉ sau vài phút nếu không được cấp cứu kịp thời.

Nhờ tiến bộ y học, nhiều bệnh nhân hiện nay có cơ hội được cứu sống, đặc biệt khi được can thiệp sớm trong “khung giờ vàng”. Ngay khi cấp cứu, mục tiêu trọng yếu là tái thông mạch máu, loại bỏ huyết khối để khôi phục dòng máu nuôi não. Tiếp đến, bệnh nhân được chỉ định thuốc hỗ trợ tế bào thần kinh hồi phục, kết hợp thuốc dự phòng nhằm hạn chế nguy cơ tái phát.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, PGS.TS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý Mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết khi đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, hành trình điều trị đột quỵ vẫn chưa kết thúc. Người bệnh cần sớm bắt đầu các bài tập vận động với cường độ được điều chỉnh phù hợp theo mức độ tổn thương.

PGS Thắng cho biết việc khởi động phục hồi vận động càng sớm càng mang lại lợi ích rõ rệt, không chỉ thúc đẩy tiến trình hồi phục mà còn giúp phòng ngừa hiệu quả các biến chứng hậu đột quỵ thường gặp như viêm phổi hay huyết khối tĩnh mạch sâu.

Người bệnh tập phục hồi chức năng sau đột quỵ tại bệnh viện ở TP.HCM. Ảnh: Khương Nguyễn.

Hiệp hội Đột quỵ Mỹ khẳng định dù tổn thương não không thể phục hồi hoàn toàn, trị liệu chức năng vẫn là chìa khóa giúp bệnh nhân lấy lại mức độ độc lập tối đa về thể chất, tinh thần và cảm xúc.

Thực tế, đột quỵ thường để lại di chứng nặng nề như yếu liệt nửa người, thậm chí liệt tứ chi trong xuất huyết não. Việc bất động kéo dài hay suy dinh dưỡng dễ gây teo cơ, cứng khớp ở khuỷu, gối, cổ chân, thậm chí co rút gân gót, khiến người bệnh khó ngồi, đứng hoặc đi lại bình thường.

Chính vì vậy, mỗi bệnh nhân cần một chương trình trị liệu riêng, được thiết kế để khôi phục các kỹ năng đã mất. Tùy vùng não bị ảnh hưởng, trị liệu có thể tập trung vào vận động, ngôn ngữ, sức mạnh cơ bắp và hoạt động sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, mặc quần áo hay đi chợ.

“Thời gian vàng cho phục hồi chức năng thường nằm trong 3 tháng đầu. Ngay khi bệnh nhân ổn định, nên khởi động vật lý trị liệu sớm; bởi nếu để quá thời điểm này, khả năng hồi phục sẽ suy giảm rõ rệt”, Phó chủ tịch hội Đột quỵ Việt Nam nhấn mạnh.

Mức độ hồi phục sau đột quỵ

Mức độ hồi phục sau đột quỵ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là mức độ và vị trí tổn thương não. Tổn thương càng nặng, khả năng hồi phục càng hạn chế; những vùng phụ trách vận động, ngôn ngữ hoặc bán cầu ưu thế khi bị ảnh hưởng thường sẽ để lại di chứng nặng nề hơn.

PGS Nguyễn Huy Thắng chỉ ra tuổi tác cũng là một trong những yếu tố then chốt quyết định khả năng hồi phục sau đột quỵ. Bệnh nhân trẻ thường có tiến triển khả quan hơn trong khi người lớn tuổi phải đối diện nhiều hạn chế.

Một nghiên cứu trên 245 được đăng tải trên hệ thống tạp chí khoa học Circulation thuộc Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA Journals) cho thấy tuổi tác có ảnh hưởng rõ rệt đến hiệu quả phục hồi. Ở nhóm bệnh nhân dưới 75 tuổi, thời gian nằm viện trung bình ghi nhận 27-56 ngày, kèm cải thiện chức năng rõ rệt.

Ngược lại, ở nhóm từ 75 tuổi trở lên, thời gian nằm viện trung bình 36-84 ngày, mức độ phục hồi chức năng không khác biệt đáng kể so với đối chiếu. Theo tác giả, ngoài yếu tố tuổi tác, người cao tuổi còn thường đi kèm sa sút trí tuệ, đột quỵ tái phát hoặc bệnh lý thoái hóa, khiến khả năng phục hồi bị hạn chế so với bệnh nhân trẻ hơn.

Mức độ hồi phục sau đột quỵ còn phụ thuộc vào mức độ, vị trí tổn thương não. Ảnh: Ngọc Diễm.

“Không chỉ tuổi tác, sự hiện diện của các bệnh nền như đái tháo đường, suy thận hay viêm phổi cũng làm chậm quá trình phục hồi”, vị chuyên gia nhấn mạnh

Đáng chú ý, sau đột quỵ thiếu máu não và cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA), nguy cơ tái phát trong vòng 5 năm có thể lên tới 25%. Phần lớn các ca tái phát xảy ra ở giai đoạn sớm: 10% ngay trong tuần đầu, 15% trong tháng đầu và 18% trong 3 tháng.

PGS.TS Nguyễn Huy Thắng cho biết nguy cơ tái phát phụ thuộc chặt chẽ vào các yếu tố nguy cơ của từng cá nhân. Những bệnh nhân có tăng huyết áp, đái tháo đường, rung nhĩ hay bệnh tim mạch thường đối diện khả năng tái phát cao hơn.

Dự phòng đột quỵ tái phát

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Thắng, sau khi đã trải qua một cơn đột quỵ, việc phòng ngừa tái phát trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Ông nhấn mạnh, người bệnh không thể chỉ dừng lại ở điều trị cấp cứu, mà cần chủ động tầm soát và kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ “thầm lặng” như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu.

Vị chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, kết hợp với tuân thủ điều trị dự phòng lâu dài, là nguyên tắc bắt buộc để hạn chế tái phát.

Nhiều bệnh nhân sau khi tình trạng cải thiện thường có xu hướng lơ là, tự ý ngừng thuốc hoặc bỏ qua các buổi tái khám. Điều này cực kỳ nguy hiểm, bởi chỉ một lần mất kiểm soát huyết áp hay rối loạn nhịp tim cũng đủ gây ra một cơn đột quỵ mới với mức độ tàn phá nặng nề hơn.

Song song đó, thay đổi lối sống cũng giữ vai trò nền tảng. Một chế độ ăn uống cân đối, giàu rau xanh và trái cây tươi, đồng thời hạn chế muối, chất béo bão hòa và cholesterol, được chứng minh là giúp bảo vệ tim mạch và não bộ.

Ngoài ra, việc tránh xa thuốc lá, giảm thiểu rượu bia và các chất kích thích là yếu tố không thể bỏ qua, bởi chúng làm gia tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, gây tổn hại thành mạch và thúc đẩy tái phát đột quỵ.