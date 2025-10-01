Vì sao giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn ở Quảng Ngãi bị bắt?

Bà Phạm Thị Minh Lý, Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn, đã cho xe bốc, vận chuyển hàng nghìn khối đá hộc đi bán khi chưa được sự cấp phép của cơ quan chức năng.

Trước đó, chiều 30/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Phạm Thị Minh Lý (51 tuổi, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bà Phạm Thị Minh Lý là Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn, có trụ sở ở xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Lực lượng chức năng kiểm tra nhà riêng, nơi làm việc của bà Phạm Thị Minh Lý.

Ngày 28/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm của Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất về việc phát hiện Công ty TNHH Lý Tuấn có hành vi bốc xúc, vận chuyển đất, đá ra khỏi bãi tập kết Phi Long (thuộc xã Vạn Tường – đây là khu lưu trữ tạm đất đá phục vụ thi công dự án thép của Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất) khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cơ quan CSĐT đã điều tra, xác minh và xác định từ ngày 8/7 đến ngày 15/7, lợi dụng việc đất, đá của Nhà nước chứa trong bãi tập kết Phi Long do Công ty TNHH Lý Tuấn thuê nên bà Phạm Thị Minh Lý đã chỉ đạo nhân viên cho xe vào xúc, vận chuyển hàng nghìn khối đá hộc từ bãi tập kết Phi Long ra ngoài bán cho nhiều công ty, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định hành vi của bà Lý phạm vào tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" quy định tại Khoản 2 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Công an đọc lệnh khởi tố Phạm Thị Minh Lý.

Công ty nhiều tai tiếng

Công ty TNHH Lý Tuấn có nhiều tai tiếng ở Quảng Ngãi, chủ yếu hoạt động ở huyện Bình Sơn (cũ) và Khu kinh tế Dung Quất. Ngành nghề chính là khai thác khoáng sản, vận tải.

Ngày 6/9/2022, công ty này từng gây xôn xao khi cho xe đổ đất, chặn đường, "giam lỏng" phóng viên nhiều giờ khi tác nghiệp, phản ánh tình trạng xe tải chở đất gây bụi mù mịt gần mỏ đất Dông Cây Dừa (do Công ty TNHH Lý Tuấn trúng đấu giá).

Xe của Công ty TNHH Lý Tuấn ra vào bãi chứa Phi Long.

UBND tỉnh Quảng Ngãi sau đó ra quyết định xử phạt gần 1 tỷ đồng đối với công ty này vì khai thác sai quy định tại mỏ đất Dông Cây Dừa, đình chỉ khai thác 10 tháng và truy thu hơn 258 triệu đồng tiền thu lợi bất hợp pháp.

Tiếp đến năm 2024, Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng Tam Quang và Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà tiến hành kiểm tra việc tập kết khoáng sản tại cảng quân sự Kỳ Hà.

Công ty TNHH Lý Tuấn đổ đất chặn xe "giam lỏng" phóng viên vào ngày 6/9/2022.

Kết quả phát hiện 167.300 m3 đá không có hóa đơn, chứng từ do Công ty TNHH Lý Tuấn vận chuyển từ công trường dự án Khu liên hợp sản xuất thép Hòa Phát Dung Quất đến tập kết tại cảng Kỳ Hà.

Sau đó, Công an và Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị xử lý hành vi sai phạm trên.

Đặc biệt, Công ty TNHH Lý Tuấn liên quan trực tiếp vụ chìm sà lan, tàu kéo trên biển Lý Sơn vào sáng 24/4/2024 khiến 9 người chết và mất tích. Công ty này là đơn vị thuê tàu kéo và sà lan chở đá hộc từ cảng Kỳ Hà ra Lý Sơn. Đáng nói, 4 người chết lại không có tên trong danh sách thuyền viên đăng ký lên tàu.

Tàu kéo và sà lan đã được trục vớt đưa về đảo Lý Sơn để phục vụ công tác điều tra.

Trong khi đó, danh sách đăng ký với cơ quan chức năng trước khi tàu kéo sà lan xuất bến rời cảng Kỳ Hà chỉ có 5 thuyền viên và hiện cả 5 người này vẫn mất tích bí ẩn.

Ngày 17/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án tai nạn đường thủy. Đến tháng 6/2025, công tác trục vớt hoàn tất, cơ quan điều tra đã tiếp cận tàu kéo, máy đào và sà lan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến cuối tháng 8/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án do hết thời hạn điều tra.