Vì sao giới thượng lưu Trung Quốc ngày càng 'vung tiền' ở Nhật Bản?

Tầng lớp trung lưu và thượng lưu Trung Quốc ồ ạt sang Nhật Bản, chi mạnh tay cho hàng hiệu, ẩm thực và các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe.

Du khách tham quan vườn Encho-en ở Tottori, một trong những khu vườn mang phong cách Trung Quốc lớn nhất Nhật Bản, năm 2019. Ảnh: Xinhua.

Hè vừa qua, Ding Xiaohan, một kỹ sư phần mềm ở Thượng Hải (Trung Quốc) quyết định đưa con trai 18 tuổi sang Nhật Bản nghỉ dưỡng một tuần. Lần đầu đặt chân đến xứ sở hoa anh đào sau nhiều năm, cô không ngần ngại mạnh tay "mở hầu bao".

Trong những ngày ở Tokyo và thành phố trà đạo Shizuoka, hai mẹ con thưởng thức sushi, nướng BBQ, mua những món đồ lưu niệm mang hình nhân vật Ghibli.

"Đồ ăn, hàng hóa của Nhật khác biệt, chất lượng cao. Ngay cả quần áo cũng thoải mái hơn hẳn. Tôi không thấy đất nước này quá đắt đỏ", Ding chia sẻ trên SCMP.

Câu chuyện của Ding phản ánh xu hướng du lịch Nhật Bản bùng nổ nhờ đồng yen mất giá. Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản, chỉ trong 8 tháng đầu năm đã có hơn 6,7 triệu lượt khách Trung Quốc đến nước này, tăng mạnh so với con số 4,6 triệu cùng kỳ năm ngoái.

Giới phân tích cho biết phần đông du khách là tầng lớp trung lưu và thượng lưu, vốn sẵn sàng chi tiêu cho những trải nghiệm cao cấp.

"Người giàu Trung Quốc đến Nhật thường xuyên hơn và mức chi tiêu cũng cao hơn", ông Subramania Bhatt, Giám đốc điều hành công ty tiếp thị du lịch China Trading Desk, nhận định.

Riêng tháng 7, một giao dịch xa xỉ trung bình của khách Trung Quốc thu nhập cao tại Nhật đạt 3.800 USD , tăng so với tháng trước đó.

Du khách Trung Quốc dạo chơi tại khu phố đi bộ ở quận Ginza, Tokyo, năm 2019. Ảnh: Bloomberg.

Trong 5 năm qua, đồng yen đã mất hơn 1/4 giá trị so với nhân dân tệ, từ mức 14,43 NDT đổi một yen (tháng 9/2020) lên 20,71 NDT (tháng 9/2025). Điều này khiến Nhật Bản trở nên "dễ tiếp cận về mặt tài chính" hơn bao giờ hết, theo bà Sienna Parulis-Cook, Giám đốc truyền thông của Dragon Trail International.

Thậm chí, nhiều mặt hàng xa xỉ ở Nhật rẻ hơn 20-30% so với ở Trung Quốc. Không chỉ dừng ở mua sắm, giới nhà giàu Trung Quốc còn tìm đến những trải nghiệm tinh tế hơn, như nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, ẩm thực lành mạnh hay sản phẩm gắn với văn hóa bản địa.

Khắp Nhật Bản, dấu chân du khách Trung Quốc hiện diện từ dãy núi tuyết Hokkaido đến vùng biển Kamakura phía Nam. Hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ Nhật, một số du khách còn tìm đến các thị trấn nhỏ thay vì chỉ tập trung vào Tokyo hay Osaka.

Tại Kyoto, khách sạn Six Senses Kyoto, nổi tiếng với dịch vụ trị liệu và spa, ghi nhận khách Trung Quốc nằm trong nhóm 3 nguồn khách lớn nhất.

Ông Henry Cheung, Giám đốc truyền thông của khách sạn, cho biết: "Khách tìm kiếm những trải nghiệm có ý nghĩa, thích nệm hữu cơ, thực đơn giúp ngủ ngon hay hồ trị liệu thủy sinh của chúng tôi".

Một đêm nghỉ tại đây dao động 825- 1.090 USD . Khách sạn còn bố trí nhân viên nói tiếng Trung và thực đơn riêng, song ông Cheung nhấn mạnh yếu tố giữ chân khách vẫn là "chất lượng và tính bền vững trong dịch vụ".

Các chuyên gia nhận định du lịch Nhật Bản sẽ tiếp tục là điểm hút khách Trung Quốc trong thời gian tới, khi đồng yen vẫn ở mức thấp.

Từ mua sắm hàng hiệu cho đến nghỉ dưỡng cao cấp, tầng lớp trung lưu và thượng lưu Trung Quốc đang coi Nhật Bản như điểm đến "đáng đồng tiền bát gạo".