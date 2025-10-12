Vì sao khách Việt sẽ không có đợt giảm phí trước bạ năm nay?

Doanh số vẫn trội hơn năm ngoái, hãng xe có ưu đãi riêng là những lý do khách Việt không cần chờ đợi một đợt ưu đãi phí trước bạ tương tự các năm trước.

Các đợt ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp từng trở thành "thông lệ" tại thị trường Việt trong các năm gần đây. Sau 5 năm, thị trường ôtô trong nước nhiều khả năng sẽ có lần đầu tiên không ghi nhận bất kỳ đợt giảm lệ phí trước bạ nào.

Không cần giảm phí, xe vẫn bán tốt

Theo báo cáo bán hàng mới nhất do Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) công bố, doanh số toàn thị trường xe Việt trong tháng 9 đạt 30.688 xe, tăng trưởng 18% so với kỳ báo cáo liền trước.

Dù đã giảm đến 16% so với lượng tiêu thụ ghi nhận trong tháng 9/2024, doanh số toàn thị trường xe Việt từ đầu năm nhìn chung vẫn đạt mức tăng trưởng khá tốt.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, người Việt đã mua tổng cộng 251.421 ôtô các loại, tăng trưởng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số này bao gồm 119.918 xe lắp ráp cùng với 131.503 ôtô nhập khẩu. So với quý III/2024, doanh số xe lắp ráp tăng 6% còn lượng tiêu thụ xe nhập khẩu tăng đến 17%.

Thị trường xe Việt đang bán tốt hơn năm ngoái Doanh số toàn thị trường ôtô Việt Nam 9 tháng đầu năm, giai đoạn 2024-2025 (Số liệu: VAMA) Nhãn 3 quý đầu năm 2024 3 quý đầu năm 2025

xe 225583 251421

Các đợt giảm phí trước bạ trong quá khứ từng được triển khai giữa lúc doanh số thị trường xe Việt có xu hướng chững lại, thậm chí đi xuống. Khi xe lắp ráp bắt đầu hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, doanh số gần như cải thiện ngay lập tức, ngay cả nhóm xe nhập khẩu cũng tăng trưởng theo.

Năm ngoái, đợt ưu đãi phí trước bạ cho xe lắp ráp được Chính phủ triển khai từ tháng 9 đến hết tháng 11. Trong giai đoạn này, doanh số toàn thị trường theo báo cáo của VAMA tăng trưởng đáng kể. Đỉnh doanh số của năm ngoái cũng được xác lập hồi tháng 11/2024, với tổng cộng 44.200 xe đã đến tay khách hàng.

Với tình hình tăng trưởng tốt như hiện tại, không dễ kỳ vọng một đợt phí trước bạ mới sẽ được triển khai. Năm 2025 cũng chỉ còn 3 tháng nữa sẽ khép lại, người Việt nếu đang chuẩn bị mua ôtô, có lẽ không nên trông chờ ôtô lắp ráp được Chính phủ giảm phí trước bạ như các năm trước đây.

Vẫn có ưu đãi riêng

Khi doanh số vẫn tăng trưởng tốt, thị trường ôtô Việt Nam gần như chắc chắn sẽ không có một đợt ưu đãi phí trước bạ nào do Chính phủ triển khai.

Tuy nhiên, người Việt vẫn đang có thể mua ôtô với nhiều ưu đãi lớn từ hãng theo nhiều hình thức khác nhau, bao gồm cả chương trình hỗ trợ đến 100% lệ phí trước bạ.

Chẳng hạn, Toyota đang ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua Toyota Vios, Toyota Veloz Cross và Toyota Avanza Premio. Các mẫu xe khác như Toyota Yaris Cross, Corolla Cross hay bán tải Hilux được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 10.

Đáng chú ý, Toyota Camry lần đầu được Toyota Việt Nam áp dụng chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Vì là một trong những dòng xe phổ thông đắt đỏ nhất của Toyota tại Việt Nam, chương trình ưu đãi cho 3 phiên bản Toyota Camry có giá trị tương đương 61-77 triệu đồng.

Toyota Camry lần đầu nhận ưu đãi chính hãng. Ảnh: TMV.

Mitsubishi cũng triển khai khuyến mại 100% lệ phí trước bạ dành cho bộ đôi Xpander và Xpander Cross vừa ra mắt. Các phiên bản của Mitsubishi Xforce nhận khuyến mại tương đương 50-100% lệ phí trước bạ, tặng kèm phiếu nhiên liệu.

Các mẫu xe như Mitsubishi Attrage, Mitsubishi Triton cũng được hãng Nhật Bản triển khai ưu đãi dưới hình thức hỗ trợ tối đa 100% lệ phí trước bạ trong tháng 10.

Hai mẫu xe của Suzuki gồm XL7 Hybrid và Jimny cũng đang có ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Tổng giá trị khuyến mại đến 95 triệu đồng, đã bao gồm gói bảo dưỡng xe 3,5 năm từ Suzuki.

Subaru cũng đang áp dụng chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và 100% phí đăng ký xe cho 2 phiên bản cao cấp nhất của Subaru Forester, tổng giá trị khuyến mại cao nhất 308 triệu đồng. Subaru Crosstrek nhận ưu đãi tối đa 258 triệu đồng trong tháng 10, giúp giá xe hiện khởi điểm 899 triệu đồng.

Loạt xe thương hiệu Hyundai cũng đang nhận chương trình hỗ trợ tài chính từ hãng. Giá trị khuyến mại cao nhất 200 triệu đồng, áp dụng cho Hyundai Palisade. Các mẫu xe Hyundai Accent, Hyundai Stargazer và Hyundai Creta nhận ưu đãi cao nhất 50 triệu đồng.