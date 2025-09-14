Vì sao một số bang tại Mỹ không yêu cầu gắn biển số trước?

Từ lý do tiết kiệm chi phí, yếu tố thẩm mỹ, công nghệ an toàn cho đến nhu cầu thực thi pháp luật, câu chuyện một hay hai biển số tại Mỹ vẫn còn gây nhiều tranh luận.

Như nhiều vấn đề khác trong cuộc sống, lý do chính khiến một số bang tại Mỹ không còn bắt buộc xe hơi phải gắn biển số trước bắt nguồn từ yếu tố tài chính. Việc chỉ phát hành 1 biển số thay vì 2 giúp tiết kiệm chi phí cho cả chính quyền lẫn người dân.

Tại Mỹ, mỗi tiểu bang sẽ có quy định pháp lý riêng về nhiều yếu tố trong đời sống. Trong tổng số 50 bang, 29 bang có quy định bắt buộc xe phải đầy đủ 2 biển số trước và sau.

Động cơ tài chính không phải là lý do duy nhất. Đơn cử như bang Pennsylvania từng chuyển sang hệ thống 1 biển vào năm 1944 nhằm tiết kiệm kim loại cho Thế chiến II, và tiếp tục duy trì trong thời kỳ Chiến tranh Triều Tiên năm 1952. Kể từ đó, bang này giữ nguyên quy định chỉ gắn biển số sau, dù đến giữa năm 2025, Thượng nghị sĩ bang Katie Muth vẫn đang thúc đẩy thay đổi để khôi phục biển số trước.

Ngoài chuyện chi phí, nhiều người lái xe cho rằng biển số trước làm phá vỡ thiết kế nguyên bản của xe, khiến phần đầu xe mất đi sự liền lạc và tính thẩm mỹ. Hơn nữa, việc sản xuất gấp đôi số lượng biển số cũng đồng nghĩa với tác động môi trường không nhỏ do tiêu hao thêm nguyên liệu và năng lượng.

Với thiết kế phẳng và bắt buộc phải được lắp đặt để dễ quan sát, biển số xe phía trước ảnh hưởng không nhỏ đến tính khí động học cũng như công nghệ hỗ trợ lái của nhiều loại xe.

Trong kỷ nguyên hiện đại, các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ngày càng phổ biến như cảnh báo va chạm phía trước, kiểm soát hành trình thích ứng, hay phanh khẩn cấp tự động. Những công nghệ này cần có cảm biến phía trước hoạt động trơn tru, không bị che khuất bởi biển số. Thậm chí, việc sửa chữa những cảm biến này có thể rất tốn kém nếu xảy ra hỏng hóc.

Dù vậy, biển số trước vẫn có ý nghĩa lớn đối với lực lượng chức năng. Nó cung cấp thêm cơ hội để cảnh sát, nhân chứng hoặc nạn nhân có thể xác định chính xác biển số và năm đăng ký xe, đặc biệt trong các vụ tai nạn hoặc tội phạm khi chỉ nhìn thấy mặt trước của phương tiện.

Để đáp ứng quy định lắp đặt biển số trước tại nhiều thị trường, các hãng xe thể thao cũng đã tính toán bổ sung các vị trí cố định biển số nhằm tối ưu tính khí động học và hệ thống vận hành.

Ngoài ra, các công ty khai thác dữ liệu biển số phục vụ thu phí, camera phạt nguội hay hợp tác với nhà sản xuất camera hành trình, cũng ưa chuộng việc có cả 2 biển. Nếu chỉ có biển sau và camera bỏ sót, nguồn thu từ phạt và phí đường bộ có thể bị giảm sút.

Một điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của biển số kỹ thuật số, hiện hợp pháp tại các bang như Arizona, California, Michigan và Texas. Tuy nhiên, loại biển số này hiện chỉ được lắp ở phía sau do hạn chế công nghệ. Điều này có nghĩa là nếu bạn sống ở bang vừa yêu cầu 2 biển số vừa cho phép sử dụng biển số kỹ thuật số, như California hoặc Texas, xe của bạn sẽ lắp biển kim loại (hoặc dán) ở phía trước và biển số điện tử ở phía sau.

Tại một số bang ở Mỹ, chủ xe có thể gắn/dán biển số vật lý ở phía trước và biển số kỹ thuật số ở phía sau. Ưu điểm của công nghệ này là có thể kiểm soát thông tin, độ sáng cũng như hiển thị tình trạng của xe như bị đánh cắp (Stolen)...

Quy định về biển số xe có thể thay đổi theo từng thời điểm và không phải lúc nào cũng đi cùng một chiều hướng. Trong khi Pennsylvania có ý định đưa biển số trước trở lại, thì ở Virginia, một số nhà lập pháp lại tìm cách bãi bỏ. Tính đến nay, Washington D.C. cùng 28 bang trên khắp nước Mỹ vẫn bắt buộc xe hơi phải gắn biển số ở cả trước và sau.