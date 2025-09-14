Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Vì sao một số bang tại Mỹ không yêu cầu gắn biển số trước?

  • Chủ nhật, 14/9/2025 19:48 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Từ lý do tiết kiệm chi phí, yếu tố thẩm mỹ, công nghệ an toàn cho đến nhu cầu thực thi pháp luật, câu chuyện một hay hai biển số tại Mỹ vẫn còn gây nhiều tranh luận.

Như nhiều vấn đề khác trong cuộc sống, lý do chính khiến một số bang tại Mỹ không còn bắt buộc xe hơi phải gắn biển số trước bắt nguồn từ yếu tố tài chính. Việc chỉ phát hành 1 biển số thay vì 2 giúp tiết kiệm chi phí cho cả chính quyền lẫn người dân.

Bien so, Khi dong hoc, my, 50 bang, tieu bang, bien so truoc, bien so sau, bien so dien tu, ky thuat so anh 1

Tại Mỹ, mỗi tiểu bang sẽ có quy định pháp lý riêng về nhiều yếu tố trong đời sống. Trong tổng số 50 bang, 29 bang có quy định bắt buộc xe phải đầy đủ 2 biển số trước và sau.

Động cơ tài chính không phải là lý do duy nhất. Đơn cử như bang Pennsylvania từng chuyển sang hệ thống 1 biển vào năm 1944 nhằm tiết kiệm kim loại cho Thế chiến II, và tiếp tục duy trì trong thời kỳ Chiến tranh Triều Tiên năm 1952. Kể từ đó, bang này giữ nguyên quy định chỉ gắn biển số sau, dù đến giữa năm 2025, Thượng nghị sĩ bang Katie Muth vẫn đang thúc đẩy thay đổi để khôi phục biển số trước.

Ngoài chuyện chi phí, nhiều người lái xe cho rằng biển số trước làm phá vỡ thiết kế nguyên bản của xe, khiến phần đầu xe mất đi sự liền lạc và tính thẩm mỹ. Hơn nữa, việc sản xuất gấp đôi số lượng biển số cũng đồng nghĩa với tác động môi trường không nhỏ do tiêu hao thêm nguyên liệu và năng lượng.

Bien so, Khi dong hoc, my, 50 bang, tieu bang, bien so truoc, bien so sau, bien so dien tu, ky thuat so anh 2

Với thiết kế phẳng và bắt buộc phải được lắp đặt để dễ quan sát, biển số xe phía trước ảnh hưởng không nhỏ đến tính khí động học cũng như công nghệ hỗ trợ lái của nhiều loại xe.

Trong kỷ nguyên hiện đại, các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ngày càng phổ biến như cảnh báo va chạm phía trước, kiểm soát hành trình thích ứng, hay phanh khẩn cấp tự động. Những công nghệ này cần có cảm biến phía trước hoạt động trơn tru, không bị che khuất bởi biển số. Thậm chí, việc sửa chữa những cảm biến này có thể rất tốn kém nếu xảy ra hỏng hóc.

Dù vậy, biển số trước vẫn có ý nghĩa lớn đối với lực lượng chức năng. Nó cung cấp thêm cơ hội để cảnh sát, nhân chứng hoặc nạn nhân có thể xác định chính xác biển số và năm đăng ký xe, đặc biệt trong các vụ tai nạn hoặc tội phạm khi chỉ nhìn thấy mặt trước của phương tiện.

Bien so, Khi dong hoc, my, 50 bang, tieu bang, bien so truoc, bien so sau, bien so dien tu, ky thuat so anh 3

Để đáp ứng quy định lắp đặt biển số trước tại nhiều thị trường, các hãng xe thể thao cũng đã tính toán bổ sung các vị trí cố định biển số nhằm tối ưu tính khí động học và hệ thống vận hành.

Ngoài ra, các công ty khai thác dữ liệu biển số phục vụ thu phí, camera phạt nguội hay hợp tác với nhà sản xuất camera hành trình, cũng ưa chuộng việc có cả 2 biển. Nếu chỉ có biển sau và camera bỏ sót, nguồn thu từ phạt và phí đường bộ có thể bị giảm sút.

Một điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của biển số kỹ thuật số, hiện hợp pháp tại các bang như Arizona, California, Michigan và Texas. Tuy nhiên, loại biển số này hiện chỉ được lắp ở phía sau do hạn chế công nghệ. Điều này có nghĩa là nếu bạn sống ở bang vừa yêu cầu 2 biển số vừa cho phép sử dụng biển số kỹ thuật số, như California hoặc Texas, xe của bạn sẽ lắp biển kim loại (hoặc dán) ở phía trước và biển số điện tử ở phía sau.

Bien so, Khi dong hoc, my, 50 bang, tieu bang, bien so truoc, bien so sau, bien so dien tu, ky thuat so anh 4

Tại một số bang ở Mỹ, chủ xe có thể gắn/dán biển số vật lý ở phía trước và biển số kỹ thuật số ở phía sau. Ưu điểm của công nghệ này là có thể kiểm soát thông tin, độ sáng cũng như hiển thị tình trạng của xe như bị đánh cắp (Stolen)...

Quy định về biển số xe có thể thay đổi theo từng thời điểm và không phải lúc nào cũng đi cùng một chiều hướng. Trong khi Pennsylvania có ý định đưa biển số trước trở lại, thì ở Virginia, một số nhà lập pháp lại tìm cách bãi bỏ. Tính đến nay, Washington D.C. cùng 28 bang trên khắp nước Mỹ vẫn bắt buộc xe hơi phải gắn biển số ở cả trước và sau.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Chỉ số octane của xăng tại Mỹ có giống với Việt Nam không?

Khi nhìn vào trụ xăng ở Mỹ, nhiều người dễ lầm tưởng rằng xăng Mỹ kém chất lượng hơn so với Việt Nam, tuy nhiên khác biệt này đến từ cách đo đạc.

14:10 25/8/2025

Chi phí bảo hiểm xe điện tại Mỹ đắt hơn 49% so với xe xăng

Theo dữ liệu từ Insurify, chi phí bảo hiểm xe điện tại Mỹ hiện cao hơn gần 50% so với xe xăng, với Tesla đứng đầu danh sách các mẫu xe đắt đỏ nhất khi mua bảo hiểm.

14:59 7/9/2025

Vì sao nhiều siêu xe tại Mỹ mang biển số bang Montana?

Với những quy định đăng ký xe và chính sách thuế cởi mở, Montana là bang được nhiều người chơi siêu xe tại Mỹ lựa chọn nhằm giảm các khoản phí đắt đỏ tại các nơi khác.

11:30 8/6/2025

Việt Hà

Theo Jalopnik

Biển số Khí động học mỹ 50 bang tiểu bang biển số trước biển số sau biển số điện tử kỹ thuật số Biển số Khí động học mỹ 50 bang tiểu bang biển số trước biển số sau biển số điện tử kỹ thuật số

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý