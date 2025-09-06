Vì sao ngày càng nhiều trẻ em TP.HCM cận thị?

Tỷ lệ học sinh TP.HCM bị cận thị đang ở mức đáng lo ngại khi chiếm đến 83%. Tình trạng này sẽ tiếp tục gia tăng nếu không được chú ý.

Phát hiện sớm dấu hiệu cận thị ở trẻ có thể giúp can thiệp kịp thời. Ảnh: Eyecare Plus.

Bên lề Hội nghị Nhãn khoa TP.HCM Mở rộng 2025 diễn ra ngày 6/9 do Bệnh viện Mắt TP.HCM tổ chức, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Nguyên Huân, Phó giám đốc bệnh viện, cho biết cận thị học đường đang trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng nổi bật. Khảo sát mới nhất cho thấy khoảng 83% học sinh trên địa bàn thành phố mắc tật khúc xạ, trong đó chủ yếu là cận thị.

Theo bác sĩ Huân, xu hướng gia tăng cận thị diễn ra trong nhiều năm qua, đặc biệt ở lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở.

"Đáng lo ngại nhất là nhiều trẻ phát hiện muộn, độ cận tăng nhanh, có nguy cơ dẫn đến cận thị nặng và các biến chứng về đáy mắt trong tương lai", bác sĩ Huân nhấn mạnh.

Nguyên nhân chính được xác định là trẻ em ngày càng dành nhiều thời gian học tập và giải trí với thiết bị điện tử, trong khi thiếu hoạt động ngoài trời. Bên cạnh đó, áp lực học tập cao, ánh sáng học đường chưa đảm bảo cũng góp phần khiến tỷ lệ cận thị tăng mạnh.

Tại hội nghị, ThS.BS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM, cho hay tình trạng cận thị học đường hiện không còn là vấn đề riêng của Việt Nam mà là xu hướng chung ở nhiều quốc gia châu Á.

"Hội nghị Nhãn khoa năm nay là dịp để các chuyên gia trao đổi, cập nhật kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị nhãn khoa. Đồng thời, hội nghị cũng lần đầu tiên công bố khuyến nghị đồng thuận quốc gia về kiểm soát cận thị. Đây là cơ sở khoa học quan trọng giúp định hướng hoạt động chuyên môn trong những năm tới", bác sĩ Tuấn nói.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đi khám mắt định kỳ, phát hiện sớm và điều chỉnh kịp thời. Việc khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời ít nhất 1-2 giờ mỗi ngày cũng là biện pháp hữu ích để giảm nguy cơ cận thị tiến triển nặng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tật khúc xạ là nhóm bệnh lý về mắt rất phổ biến. Khi hình dạng hoặc chiều dài nhãn cầu bất thường, ánh sáng không hội tụ đúng trên võng mạc, gây ra tình trạng nhìn mờ. Trong đó, cận thị là dạng thường gặp nhất: người bệnh khó nhìn rõ các vật ở xa nhưng vẫn thấy rõ vật ở gần.

Trang The Healthsite cho biết nheo mắt thường xuyên là một trong những dấu hiệu sớm của cận thị ở trẻ. Hành vi này xảy ra khi trẻ cố gắng thu hẹp kích thước hình ảnh mờ trên võng mạc để tạm cải thiện độ rõ nét, dễ nhận thấy khi trẻ nhìn bảng trong lớp học hay màn hình TV.