Vì sao những người chạy bộ dễ yêu và cưới nhau?

Việc gặp gỡ và tán tỉnh nhau trong các buổi chạy bộ cũng "kịch tính" không kém khi tìm hiểu thông qua ứng dụng hẹn hò, theo một số người trẻ yêu thể thao.

Vào một buổi chiều thứ tư, khoảng 1.000 người đủ mọi tầng lớp diện trang phục thể thao màu đen tập trung tại Công viên Quảng trường Washington (New York, Mỹ), chuẩn bị cho buổi chạy bộ tập thể.

Những thành viên này tìm đến câu lạc bộ Lunge Run hàng tuần như liều thuốc giải cho căn bệnh nghiện ứng dụng hẹn hò chẳng hạn Tinder hay Hinge. Họ sẵn sàng đổ mồ hôi trên đường chạy thay vì ngồi lỳ quẹt trái, phải tìm kiếm đối tượng hẹn hò.

"Tôi muốn tìm một người bạn tâm giao ở thành phố New York. Các ứng dụng hẹn hò hiện nay tán tỉnh nhau quá táo bạo. Tôi đang cố gắng gặp ai đó một cách tự nhiên thông qua sở thích chạy bộ và tập thể dục", Fernanda Puentes, 29 tuổi, hành nghề bảo mẫu, cho biết.

Sự xuất hiện của nhóm chạy hẹn hò

Kể từ đầu mùa hè năm 2024, các câu lạc bộ chạy đơn ở New York như Lunge đã trở thành sân chơi mới của những người hưởng ứng phong trào từ TikTok.

Trong đó, tuyến đường West Side, một điểm đến chạy bộ nổi tiếng, là "mảnh đất màu mỡ" cho người trẻ mong mỏi tìm kiếm đối tác thể thao nóng bỏng. "Chạy tại các câu lạc bộ chạy bộ cho đến khi tôi tìm thấy vợ mình", một TikToker đã chú thích trong một video.

Nắm bắt xu thế này, nhiều đơn vị, đi đầu là Lunge, đặc biệt thành lập một nhóm chạy riêng hướng đến mục đích hẹn hò.

Những người tham gia mặc trang phục màu đen, thể hiện sự độc thân. Ảnh: Dylan Johnston/NBC.

Đó là một cuộc chạy bộ dài khoảng 5 km hoặc đi bộ 2 km và kết thúc tại một quán bar ở West Village. Số lượng người tham gia thường lớn đến mức đơn vị này phải lên kế hoạch dự phòng ở một quán bar bên cạnh.

Những người độc thân được hướng dẫn mặc đồ đen. Quần áo thể thao màu sắc cho thấy đang trong một mối quan hệ nhưng khó để bắt gặp vận động viên mặc khác màu đen trong đám đông chạy qua khu phố Greenwich (Mỹ) mỗi tuần.

Sự thành công trong mô hình này đến từ sự kết hợp buổi chạy hàng tuần và đồ uống sau đó. Nhóm chạy bắt đầu khoảng 30 người từ tháng 5 và tăng lên 1.000 người trong vòng 4 tháng.

Nhà sáng tạo nội dung Annie Jorgensen, 28 tuổi, nói rằng trong tuần đầu tiên của cô tham gia, khoảng 30 vận động viên đã tạo một vòng tròn, bắt đầu giới thiệu bản thân. Khi số thành viên chạm mốc 1.000, văn hóa này không còn. Người chạy bắt đầu phân chia thành các nhóm nhỏ dựa trên tốc độ và số giờ chạy.

Buổi gặp gỡ tại quán bar sau bữa chạy đem lại hiệu quả cho mô hình chạy hẹn hò. Ảnh: Dylan Johnston/NBC.

Một chuyên gia về giới cho biết các vận động viên chạy bộ có xu hướng hẹn hò với nhau vì tìm thấy điểm tương đồng. Bên cạnh đó, sự xuất hiện câu lạc bộ dành riêng cho đối tượng tìm kiếm bạn đời là không mới, đặc biệt ở các cơ sở có lịch sử lâu đời như Prospect Park Track Club (hoạt động từ 1970) hay New York Road Runners (1950).

Đe dọa các ứng dụng hẹn hò

Theo các bạn trẻ tham gia, mức phí trên ứng dụng hẹn hò là rào cản khi sử dụng. Phiên bản cao cấp không thể lọc ra đối tượng người dùng muốn. Trong khi đó, các buổi chạy bộ thúc đẩy cá nhân ra khỏi vùng an toàn, vừa rèn luyện thể chất, vừa mở rộng vòng bạn bè.

Do đó, phần đông quay về các cuộc gặp gỡ truyền thống ngoài đời thực.

Dựa trên dữ liệu từ Match Group, công ty sở hữu cả Tinder và Hinge, số lượng người sẵn sàng trả tiền cho các ứng dụng như Tinder đã giảm vào năm 2024.

Giám đốc điều hành Match Group Bernard Kim cho biết đang làm việc để khắc phục và tăng hiệu suất của người dùng.

"Chúng tôi nghĩ rằng các kịch bản về 'ngày tận thế' xung quanh các ứng dụng hẹn hò đang bị thổi phồng quá mức. Ứng dụng hẹn hò vẫn là cách tốt nhất để mọi người gặp gỡ và chúng tôi dự định sẽ tiếp tục nắm bắt cơ hội đó", Kim nói.