Vì sao sedan cỡ D ngày càng khó bán tại Việt Nam?

Đại lý không còn xe, doanh số về không ở 4 kỳ báo cáo liên tiếp, Mazda6 gần như sẽ là cái tên tiếp theo sau bán tải Mazda BT-50 bị dừng bán ở Việt Nam. Phân khúc sedan cỡ D sắp tới sẽ ra sao?

Tại Việt Nam, phân khúc sedan cỡ D hiện không còn nhiều đại diện tham gia. Nhóm sedan tiền tỷ đang được dẫn đầu bởi Toyota Camry, bên cạnh những cái tên như Kia K5, Honda Accord, Mazda6 cùng với MG7 và BYD Seal.

Phần lớn trong số này đang phải trải qua giai đoạn tương đối khó khăn trên thị trường. Thậm chí, Mazda6 gần như đã rút lui khỏi thị trường xe Việt.

Sedan tiền tỷ ngày càng khó bán

Thông tin về động thái rút lui của Mazda6 khỏi thị trường Việt Nam xuất hiện cách đây không lâu. Nhiều đại lý Mazda cho biết lượng tồn kho Mazda6 đã được "xả" xong từ tháng 4, tư vấn bán hàng cũng không còn nhận cọc cho mẫu sedan cỡ D này.

Hiện, Thaco chưa xác nhận thông tin dừng bán Mazda6. Trang chủ Mazda Việt Nam vẫn còn tên mẫu sedan cỡ D cùng giá bán cho 5 phiên bản, dao động 769-899 triệu đồng.

Dù vậy, việc Mazda6 bị dừng bán tại Việt Nam có lẽ chỉ chờ hãng xác nhận chính thức, hoặc thông qua động thái rõ ràng hơn - chẳng hạn xóa tên khỏi danh mục sản phẩm. Trước đây, Mazda BT-50 cũng từng bị xóa khỏi website chính thức như một xác nhận ngầm rằng mẫu bán tải cỡ trung này sẽ dừng bán cho khách Việt.

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy Mazda6 đã trắng doanh số trong liên tiếp 4 kỳ báo cáo kể từ tháng 5. Trước đó, lượng tiêu thụ Mazda6 cũng giảm liên tục trong giai đoạn 4 tháng đầu năm.

Mazda6 trắng doanh số liên tiếp Diễn biến doanh số Mazda6 tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm (Số liệu: VAMA) Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8

xe 27 16 9 4 0 0 0 0

Tính đến hết tháng 8, Mazda6 ghi nhận doanh số lũy kế 56 xe. Số liệu này vẫn giúp Mazda6 có màn thể hiện tốt hơn Honda Accord (24 xe từ đầu năm) trên thị trường Việt, nhưng tình trạng trắng doanh số là lý do để tin rằng Mazda6 dừng bán sẽ chỉ là chuyện sớm muộn.

Phần còn lại của phân khúc sedan cỡ D ở Việt Nam cũng không có được doanh số quá khả quan. Lượng tiêu thụ Honda Accord từ đầu năm chưa từng vượt mốc 10 xe/tháng, Kia K5 cũng chỉ bán được 157 xe cho khách Việt sau 8 tháng, tương đương trung bình chưa đến 20 xe mỗi tháng.

Ngay cả "ông vua" Toyota Camry cũng đang tỏ ra khá chật vật trên thị trường ôtô Việt.

Kể từ thời điểm lập đỉnh doanh số 264 xe vào tháng 4, doanh số Toyota Camry đã giảm liên tục ở 4 kỳ báo cáo gần nhất. Riêng trong tháng 8, khách Việt đã mua 175 xe Toyota Camry, bao gồm 113 xe thuộc các phiên bản HEV.

Toàn phân khúc sedan cỡ D ghi nhận doanh số 1.768 xe trong 8 tháng đầu năm. Toyota Camry đóng góp gần 87% số này, vẫn là cái tên dẫn dắt doanh số nhóm sedan tiền tỷ.

Toyota Camry vẫn là chủ lực doanh số phân khúc sedan cỡ D tại Việt Nam. Ảnh: TMV.

Phân khúc sedan cỡ D ở Việt Nam vẫn còn vài mẫu xe không chia sẻ doanh số. MG7 vừa ra mắt cuối tháng 8/2024, còn BYD Seal trình làng vào tháng 7 cùng năm là đại diện thuần điện hiếm hoi của nhóm sedan cỡ D.

Dù không chia sẻ doanh số, việc người đi đường hiếm gặp MG7 hay BYD Seal cho thấy lượng tiêu thụ các mẫu xe này ở Việt Nam có thể không thật sự quá tốt. GAC Aion ES cũng là một mẫu xe điện có kích thước tiệm cận sedan cỡ D, tuy nhiên gần như đã dừng bán cùng với động thái rút lui của thương hiệu.

Thiếu tính cạnh tranh

Xu hướng ưa chuộng SUV, sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới có giá bán cạnh tranh hơn hay làn sóng điện hóa là những lý do chính khiến thị phần sedan cỡ D tại Việt Nam ngày một "teo tóp".

Bên cạnh Mazda6 (769-899 triệu đồng), phân khúc này còn có Kia K5 (849-957 triệu đồng), Honda Accord ( 1,319 tỷ đồng ), Toyota Camry (1,22- 1,53 tỷ đồng ), MG7 (từ 738 triệu đến 1,018 tỷ đồng ) và BYD Seal (1,119- 1,359 tỷ đồng ).

Sedan cỡ D ngày càng khó bán ở Việt Nam. Ảnh: HVN, Thaco.

Tầm giá này cho phép khách hàng lựa chọn các mẫu SUV cỡ C, cỡ D, MPV cỡ trung và rất nhiều mẫu xe thuần điện. So với sedan cỡ D, các lựa chọn vừa nêu hoặc có lợi thế gầm cao và không gian sử dụng, hoặc thu hút sự chú ý nhờ hệ truyền động mới và loạt trang bị đi kèm.

Xu hướng chuộng SUV và xe gầm cao tại Việt Nam cũng tác động không nhỏ đến thị phần sedan nói chung và nhóm sedan cỡ D nói riêng. Chẳng hạn, danh sách 10 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất Việt Nam 8 tháng đầu năm chỉ duy nhất Toyota Vios là xe gầm thấp.

Toyota Camry bán chạy nhất phân khúc sedan cỡ D đứng thứ 36 trong danh sách này. Mazda3 dẫn đầu doanh số nhóm sedan cỡ C cũng chỉ xếp trên Toyota Camry vài bậc.

Cùng với đó, làn sóng điện hóa diễn ra mạnh mẽ dẫn đến màn ra mắt của loạt ôtô điện, xe hybrid giá bán cạnh tranh, chi phí sử dụng phù hợp cũng gián tiếp đẩy sedan cỡ D vào thế khó.

Làn sóng điện hóa ảnh hưởng không nhỏ đến thị phần xe động cơ đốt trong, bao gồm sedan cỡ D. Ảnh: VinFast, Phong Vân.

Nhìn chung, sedan cỡ D tại Việt Nam đang ngày càng trở nên khó bán hơn. Mazda6 đã gần như rút lui, Honda Accord gặp khó còn Toyota Camry cũng đang chật vật là những diễn biến phản ánh rõ xu hướng này.

Trong tương lai, khả năng cao sẽ có thêm vài cái tên nối gót Mazda6, tạm dừng bán ở Việt Nam để chờ bản nâng cấp hoặc thậm chí bị khai tử hoàn toàn. Riêng Toyota Camry vẫn có một tệp khách hàng riêng và sẽ là "chốt chặn" cuối cùng ngăn sedan cỡ D không biến mất khỏi thị trường Việt.

Một số tân binh có thể sẽ xuất hiện, tới từ các thương hiệu mới gia nhập thị trường như Skoda hay các hãng xe Trung Quốc. Tuy nhiên với việc phân khúc sedan cỡ D ngày càng khó bán, thì những mẫu xe mới nhiều khả năng cũng mang ý nghĩa hình ảnh, làm thương hiệu và duy trì dải sản phẩm rộng nhiều hơn là thúc đẩy doanh số.