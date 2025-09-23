Vì sao trẻ mắc tay chân miệng nhiều lần?

Bệnh tay chân miệng do nhiều chủng virus đường ruột gây ra, khiến trẻ có thể tái nhiễm nhiều lần và thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi.

Bệnh tay chân miệng thường ảnh hưởng tới trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Ảnh minh họa: CDC.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lây từ người sang người, dễ gây thành dịch. Đáng chú ý, hiện chưa có vaccine phòng ngừa, do đó khả năng tạo kháng thể chống lại siêu vi gây bệnh rất thấp.

Virus đường ruột có rất nhiều chủng loại và có thể lây lan cho nhau. Vì vậy, trẻ đã từng mắc tay chân miệng vẫn có thể mắc lại căn bệnh này nhưng do chủng virus khác gây ra.

"Trong số các chủng virus gây bệnh tay chân miệng ở người gồm chủng A, B, C, thì nhóm Enterovirus 71 thuộc chủng A có thể gây biến chứng nặng", BS Tiến chia sẻ.

Không phải tất cả người nhiễm bệnh tay chân miệng đều có biểu hiện rõ ràng. Dấu hiệu sớm thường là mệt mỏi, sốt nhẹ (38 - 38,5 độ C), đau họng, sổ mũi. Sau vài ngày, các mụn nước nhỏ (2 - 3mm) sẽ xuất hiện ở niêm mạc miệng, lòng bàn tay, bàn chân và đôi khi ở mông. Các mụn nước trong miệng nhanh chóng vỡ ra thành vết loét, gây đau rát.

Đặc biệt, một số trường hợp triệu chứng không điển hình, chỉ có loét miệng hoặc các nốt hồng ban mờ nhạt. Điều này khiến phụ huynh dễ nhầm lẫn với các bệnh khác và chỉ phát hiện khi bệnh đã biến chứng nặng.

Bệnh tay chân miệng thường tấn công trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ có sức đề kháng yếu. Trẻ càng nhỏ, triệu chứng càng nghiêm trọng. Hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, cùng thói quen đưa tay và đồ chơi vào miệng, là những yếu tố khiến trẻ dễ nhiễm virus.

Virus gây bệnh lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết từ mũi, họng, nước bọt, chất dịch từ các nốt bọng nước hoặc phân của người bệnh. Mặc dù trẻ đã được cách ly tại nhà, virus vẫn có thể tồn tại trong phân vài tuần, gây nguy cơ lây nhiễm cho các bạn khác khi quay lại trường.

Để chăm sóc trẻ mắc bệnh, phụ huynh cần lưu ý:

Cho trẻ dùng thuốc hạ sốt, giảm đau.

Bù đủ nước cho trẻ khi có sốt cao.

Cho trẻ ăn thức ăn lỏng, dễ tiêu, đủ dinh dưỡng.

Vệ sinh miệng thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn.

Phòng ngừa bệnh tay chân miệng cách tốt nhất là giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sạch sẽ, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đặc biệt sau khi tiếp xúc với người bệnh hoặc các vật dụng công cộng.