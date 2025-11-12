Vì sao triệu phú tiền điện tử Nga và vợ bị sát hại, chôn xác ở Dubai

Trước khi bị sát hại và chôn xác ở Dubai, Roman Novak đang bị điều tra về tội lừa đảo tiền của nhà đầu tư. Trong khi đó, ông vẫn thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa tại nước ngoài.

Những ngày qua, thông tin vụ triệu phú tiền điện tử Nga Roman Novak và vợ Anna bị sát hại, phân xác và chôn ở vùng sa mạc tại Dubai (UAE) trở thành chủ đề nóng, thu hút sự quan tâm.

Roman từng bị kết án 6 năm tù ở Nga vào năm 2020 vì tội lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn. Sau khi mãn hạn tù sớm vào năm 2023, ông chuyển đến Dubai.

Vào thời điểm mất tích và bị sát hại, Roman vẫn đang bị điều tra về tội gian lận, liên quan đến cáo buộc đánh cắp hơn 500 triệu USD từ các nhà đầu tư tiền điện tử và bỏ trốn ra nước ngoài. Các nạn nhân bao gồm cả doanh nhân đến từ Trung Quốc và các nước Trung Đông.

Trong khi bị điều tra với cáo buộc lừa đảo tiền của nhà đầu tư, vợ chồng Roman Novak liên tục khoe cuộc sống xa hoa ở nước ngoài. Ảnh: @t0r/Instagram.

Theo tờ Komsomolskaya Pravda, dẫn nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật UAE, cặp vợ chồng này thường xuyên khoe khoang lối sống sang chảnh ở Dubai. Trên tài khoản mạng xã hội, Roman và Anna thường xuyên đăng các bức ảnh xe sang, máy bay phản lực riêng.

Vợ chồng triệu phú người Nga dường như không có bạn bè. Họ thường xuyên đăng ảnh một chiếc Rolls-Royce sang trọng và một chiếc British Cobra cổ điển, có tổng giá trị lên 1,9 triệu USD , cùng sánh đôi đến Disneyland và các kỳ nghỉ dưỡng sang trọng ở nước ngoài.

Cặp đôi cuối cùng rơi vào chiếc bẫy bắt cóc - tống tiền, được giăng ra bởi chính những nhà đầu tư từng rót tiền vào ví tiền điện tử mà Roman điều hành.

Tờ Fontanka của Nga cho biết Roman và vợ đã bị dẫn dụ đến một biệt thự nghỉ dưỡng ở thị trấn Hatta để gặp "những nhà đầu tư không rõ danh tính" rồi bị khống chế. Kẻ chủ mưu yêu cầu Roman đưa mật khẩu ví tiền điện tử, nhưng phát hiện ví này trống trơn.

Tức giận, những kẻ tội phạm ra tay sát hại và phân xác cả hai vợ chồng. Các bộ phận cơ thể của cả hai được bỏ ở nhiều nơi, một phần chôn dưới lớp cát sa mạc, có những mảnh được vứt trong thùng rác tại một trung tâm mua sắm.

"Theo thông tin sơ bộ, Novak và vợ đã bị bắt cóc để đòi tiền chuộc. Khi bọn tội phạm nhận ra chúng sẽ không lấy được tiền, chúng đã giết cả hai", một nguồn tin nói với tờ Komsomolskaya Pravda.

Hiện âm mưu về vụ sát hại vợ chồng triệu phú Nga vẫn đang được điều tra. Ảnh: @t0r/Instagram.

Theo các cơ quan thực thi pháp luật tại St Petersburg (Nga) đang điều tra vụ tử vong, tín hiệu cuối cùng từ điện thoại của cặp đôi được phát hiện vào ngày 4/10, cách xa hàng nghìn km tại Cape Town, Nam Phi, trước khi kết nối bị mất vĩnh viễn.

Hiện 8 người đã bị bắt giữ vì liên quan đến vụ mất tích và giết người, bao gồm cả những nhà đầu tư trước đây bị Novak lừa đảo.

3 nghi phạm bị cáo buộc chủ mưu vụ giết người, trong khi 4 người khác bị buộc tội thực hiện khi mua những con dao dùng trong vụ án. Vai trò của nghi phạm thứ 8 vẫn chưa được tiết lộ.

Ba người đàn ông chủ mưu, Konstantin Shakht (53), Yury Sharypov (46) và Vladimir Dalekin (45), đã bị giam giữ tại Nga sau khi dẫn độ về từ Dubai và bị tạm giam cho đến ngày 28/12.