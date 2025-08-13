Vì sao Triều Tiên chỉ đón khách Nga?

Việc mở cửa có chọn lọc cho khách Nga cho thấy Triều Tiên vừa tìm cách cứu vãn ngành du lịch, vừa đảm bảo yếu tố chính trị - ngoại giao trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.

Triều Tiên mở cửa khu nghỉ dưỡng Wonsan-Kalma, hướng tới thúc đẩy du lịch với khách Nga. Ảnh: KCNA.

Ngày 27/7, hãng hàng không giá rẻ Nordwind Airlines (Nga) khai trương đường bay thẳng từ Moscow tới Bình Nhưỡng chở hơn 400 hành khách. Đây là chuyến bay dân sự đầu tiên giữa 2 thủ đô sau 77 năm.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un khai trương khu nghỉ dưỡng biển hiện đại ở Wonsan - Kalma cuối tháng 6. Triều Tiên cấm toàn bộ khách quốc tế chỉ một tuần sau đó, ngoại trừ người Nga.

15 du khách Nga đã có một tuần ở Bình Nhưỡng và Wonsan, theo lời mời của chính quyền Triều Tiên. Trong chuyến thăm Triều Tiên giữa tháng 7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng kêu gọi người dân Nga tới nghỉ dưỡng tại khu phức hợp biển này, theo Bangkok Post.

Tuy nhiên, với Triều Tiên, phát triển du lịch là "con dao hai lưỡi". Các tour do công ty nhà nước tổ chức giúp mang lại lợi ích kinh tế, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ.

Du khách phương Tây đặc biệt bị coi là "khó tiếp nhận", trong khi Bình Nhưỡng luôn thận trọng và coi du khách Nga là lựa chọn "an toàn" nhờ tính kỷ luật và ít có xu hướng thách thức giới hạn.

Lễ đón trang trọng chào mừng chuyến bay thẳng đầu tiên từ Moscow đến Bình Nhưỡng, sáng 28/7 (giờ địa phương). Ảnh: RIA Novosti.

Trước đại dịch, khoảng 300.000 khách Trung Quốc tới Triều Tiên mỗi năm, chiếm tới 90% lượng khách quốc tế. Nhưng khi Bắc Kinh mở cửa mạnh cho 75 nước, lượng khách này giảm rõ rệt.

Trong khi đó, công dân Nga ngày càng bị hạn chế đi lại do các biện pháp trừng phạt, buộc họ tìm tới những điểm đến bị cấm vận nặng như Cuba, Iran và nay là Triều Tiên.

Tháng 2/2024, 98 nhà báo, sinh viên, blogger và influencer Nga là nhóm khách quốc tế đầu tiên được vào Triều Tiên sau 4 năm phong tỏa Covid-19.

Không giống nhóm này từng công khai mô tả sự hạn chế và thiếu thốn ở Triều Tiên, 15 du khách Nga từ Moscow lần này tập trung ca ngợi kiến trúc hiện đại của Bình Nhưỡng, bãi biển sạch ở Wonsan và ẩm thực địa phương.

Du khách Anastasiya Samsonova chi khoảng 2.000 USD để tham gia tour du lịch đến khu nghỉ dưỡng ven biển Wonsan-Galma (Triều Tiên). Ảnh: Anastasiya Samsonova.

Nữ du khách Anastasiya Samsonova còn chia sẻ với Sky News rằng cô thấy "không có gì tồi tệ" và "hoàn toàn tự do" ở Triều Tiên, dù mọi hoạt động đều bị giám sát chặt.

Việc Triều Tiên hướng mạnh vào thị trường Nga cũng gắn với bối cảnh quan hệ Moscow - Washington căng thẳng. Lo ngại nguy cơ bị cấm bay tới Mỹ, Nga chọn Nordwind Airlines khai thác đường bay Moscow - Bình Nhưỡng thay vì Aeroflot.