Vi vu cuối năm dễ dàng với Gemini Live trên Galaxy A56 5G

Nhờ tích hợp trợ lý AI Gemini Live, Galaxy A56 5G giúp người dùng dễ dàng lên kế hoạch du lịch chỉ bằng vài thao tác, từ tìm điểm đến, gợi ý hành trình đến lưu giữ khoảnh khắc.

Khi tiết trời bắt đầu se lạnh cũng là lúc những người yêu du lịch háo hức chuẩn bị cho hành trình vi vu cuối năm. Thế nhưng, bên cạnh niềm háo hức, câu hỏi “đi đâu bây giờ” vẫn luôn là nỗi băn khoăn chung của nhiều người. Từ những nhóm bạn muốn phượt ngắn ngày, các gia đình đang tìm nơi nghỉ dưỡng, đến những công ty lo tổ chức company trip, việc chọn điểm đến, sắp lịch trình và cân đối chi phí luôn là bài toán nan giải.

Sự xuất hiện của trợ lý AI Gemini Live trên Galaxy A56 5G đang giúp hành trình đó trở nên dễ dàng hơn. Với khả năng trò chuyện tự nhiên, hiểu ngôn ngữ, hình ảnh và ngữ cảnh, Gemini Live không chỉ trả lời câu hỏi mà còn gợi ý thông minh, biến những ý tưởng mơ hồ thành kế hoạch du lịch hoàn chỉnh.

Gợi ý điểm đến chỉ từ một bức ảnh

Đôi khi, cảm hứng du lịch bắt đầu chỉ từ một bức ảnh đẹp bắt gặp trên mạng xã hội. Với Gemini Live, người dùng có thể chia sẻ trực tiếp hình ảnh đó và đặt câu hỏi: “Những nơi có khung cảnh tương tự là đâu?” Chỉ sau vài giây, màn hình Galaxy A56 5G hiển thị loạt gợi ý đa dạng: Từ sắc thu vàng rực rỡ ở Trung Quốc, vẻ cổ kính của nước Nga đến những công viên châu Âu lãng mạn. AI còn mô tả khí hậu, thời điểm lý tưởng để ghé thăm và hoạt động phù hợp.

Người dùng có thể chia sẻ hình ảnh phong cảnh yêu thích để Gemini Live gợi ý điểm đến tương tự trên toàn cầu.

Đáng chú ý, Gemini Live không quên đưa ra lựa chọn trong nước như mùa nước nổi miền Tây, nơi những cánh đồng ngập nước và rừng tràm xanh mướt mở ra khung cảnh yên bình, khác biệt hoàn toàn với những chuyến đi truyền thống.

Khi mùa thu chuyển sang đông, hàng loạt lễ hội rực rỡ khắp châu Á trở thành điểm hút du khách. Chỉ với một câu hỏi đơn giản “Tôi muốn tìm lễ hội ánh sáng đặc sắc ở Đông Nam Á”, Gemini Live lập tức hiển thị thông tin chi tiết về lễ hội Yee Peng và Loy Krathong ở Chiang Mai (Thái Lan) kèm hình ảnh, video, ý nghĩa văn hóa và thời gian diễn ra cụ thể.

Lễ hội ánh sáng Yee Peng ở Chiang Mai (Thái Lan) là điểm đến được Gemini Live gợi ý nhiều nhất trong tháng 11.

Những ai yêu thích khám phá trong nước có thể nhận gợi ý về các điểm săn mây nổi tiếng như Tà Xùa, Y Tý, Sa Pa. Gemini Live phân tích thời tiết, độ cao và thời điểm săn mây lý tưởng, giúp việc lên kế hoạch trở nên chính xác và tiết kiệm thời gian.

Tháng 12 là thời điểm rộn ràng nhất của năm - mùa của lễ hội, mua sắm và ánh đèn lung linh. Với yêu cầu “Lên kế hoạch 5 ngày khám phá các khu chợ Giáng sinh nổi tiếng ở Đức”, Gemini Live nhanh chóng đưa ra hành trình qua Nuremberg, Dresden, Cologne - những thành phố nổi tiếng với chợ Giáng sinh cổ kính, hương bánh gừng và rượu vang nóng đặc trưng.

Chỉ bằng thao tác đơn giản, bạn được gợi ý những điểm đến phù hợp nhu cầu.

Không chỉ dừng ở danh sách địa điểm, Gemini Live còn gợi ý tuyến di chuyển hợp lý, món ăn nên thử, hoạt động địa phương và cả góc chụp ảnh “signature” - yếu tố khiến các tín đồ du lịch trẻ yêu thích. Nếu muốn đón không khí lễ hội ngay tại Việt Nam, Gemini Live gợi ý những làng hoa miền Nam như Sa Đéc hay Đà Lạt, nơi rực rỡ sắc màu và tràn ngập tinh thần chuẩn bị Tết cổ truyền.

Galaxy A56 5G - bạn đồng hành hữu ích của người yêu du lịch

Trợ lý Gemini Live đang cho thấy cách AI có thể thay đổi cách con người lên kế hoạch du lịch. Chỉ bằng vài cuộc trò chuyện tự nhiên, người dùng có thể tìm được điểm đến, lập kế hoạch và thậm chí học hỏi thêm về văn hóa địa phương.

Galaxy A56 5G trở thành “trợ lý du lịch thông minh” cho người trẻ trong mỗi chuyến đi.

Bên cạnh đó, Galaxy A56 5G còn sở hữu cụm camera AI độ phân giải cao giúp ghi lại chi tiết mọi khoảnh khắc, từ cảnh thiên nhiên đến chân dung nhóm bạn. Tính năng Best Face tự động chọn khung hình đẹp nhất cho từng người trong ảnh, đảm bảo ai cũng có bức hình ưng ý mà không cần chụp lại nhiều lần. Ngoài ra, màn hình Super AMOLED 120 Hz hiển thị sống động kể cả dưới nắng, pin dung lượng lớn và sạc nhanh giúp thiết bị luôn sẵn sàng trong các chuyến đi dài khiến Galaxy A56 5G trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho những người yêu du lịch và sáng tạo nội dung.

Với sự kết hợp giữa AI hiểu ngôn ngữ tự nhiên, khả năng phân tích hình ảnh trực quan và camera thông minh, Galaxy A56 5G không chỉ là một chiếc điện thoại mà là bạn đồng hành công nghệ giúp người dùng lên kế hoạch, trải nghiệm và lưu giữ hành trình trọn vẹn.

Tìm hiểu thêm về “trợ lý du lịch” trên Galaxy A56 5G tại đây.