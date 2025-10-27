Video người đàn ông dùng bút dọa đâm vào mắt nữ bác sĩ
Trong lúc làm thủ tục hành chính, một người đàn ông ở Nghệ An bất ngờ xông vào phòng cấp cứu, cầm bút đòi tấn công một nữ bác sĩ.
Trước tình trạng nước lũ tràn vào các khoa, phòng, trung tâm, Bệnh viện Trung ương Huế chủ động di chuyển bệnh nhân và trang thiết bị y tế để đảm bảo an toàn.
Trong khoảnh khắc các bác sĩ tỉ mỉ xử lý khối u trong não, người đàn ông 44 tuổi vẫn tỉnh táo, tay ôm guitar ngân vang giai điệu quen thuộc.
Khi đang làm việc, 2 công nhân không may bị điện giật dẫn đến ngưng tim, ngưng thở. Các y bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cấp cứu và đã cứu sống bệnh nhân một cách kỳ diệu.
95% trẻ thiếu vitamin D, 69% thiếu canxi và nhiều vi chất khác do khẩu phần mất cân đối, theo Seanuts II. Chuyên gia gợi ý cách lấp đầy lỗ hổng vi chất dễ áp dụng hàng ngày.
Sáng 11/5 tại TP.HCM, Herbalife phối hợp tổ chức “Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam” lần thứ 4 với nhiều hoạt động đặc sắc hướng đến lối sống lành mạnh.
Bệnh nhi 4 tuổi ở Nam Định là trường hợp khiến dư luận xót xa sau khi video về vụ tai nạn lan truyền tối 3/5. Đang chơi gần nhà, bé không may bị xe ba bánh tự chế cán qua người.
Ngất xỉu vì nắng nóng, chị Huỳnh mau chóng được lực lượng chức năng và người dân xung quanh hỗ trợ.
Anh Hà Đức Minh (31 tuổi) giảm 12 kg, ổn định chỉ số mỡ máu, đường huyết trong ngưỡng an toàn sau 3 tháng điều trị tại Trung tâm Giảm cân Tâm Anh.
Bác sĩ điều khiển hệ thống robot có 4 cánh tay xoay 540 độ trong ca mổ cắt tuyến tiền liệt tận gốc để điều trị triệt để bướu ác tuyến tiền liệt cho bệnh nhân.
Chỉ trong vòng 10 năm, chàng trai 9x đã có 130 lần hiến máu, hiến tiểu cầu tình nguyện. Thanh đã sống và cống hiến những điều tuyệt vời cho xã hội.