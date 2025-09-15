Nhóm khách Tây bốc gạch, hỗ trợ bà con Hà Giang
Dừng chân tại xã Mậu Duệ (Yên Minh cũ), nhóm khách Tây xắn tay bốc vác gạch, hỗ trợ bà con địa phương. Đoạn video lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội.
Đồi Mâm Xôi, Móng Ngựa (Mù Cang Chải, Lào Cai) vào mùa lúa chín, thu hút hàng nghìn lượt khách check-in vào cuối tuần (13-14/9) tạo nên cảnh đông đúc, nhộn nhịp vui như trẩy hội.
Dừng chân tại xã Mậu Duệ (Yên Minh cũ), nhóm khách Tây xắn tay bốc vác gạch, hỗ trợ bà con địa phương. Đoạn video lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội.
Đồi sim Suối Bon những ngày đầu tháng 9 thu thu hút du khách bởi sắc tím trải dài trên triền núi, kết hợp biển mây bồng bềnh tạo nên không gian vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.
Những kĩ sư trẻ lặn sâu hàng giờ dưới đáy biển để ươm trồng, chăm sóc, phục hồi từng rạn san hô ở Cù Lao Chàm (Đà Nẵng).
Video đàn vịt hồng rực rỡ chạy đồng ở An Giang gây sốt, đặc biệt khi hàng nghìn con tụ lại thành hình chữ S khiến dân mạng ngỡ là sản phẩm của AI.
Điểm check-in "hot" nhất những ngày qua tại phường Vũng Tàu (TP.HCM) là Tượng đài Liệt sĩ Vũng Tàu, hướng ra tháp Tam Thắng - công trình điểm nhấn tại quảng trường Thùy Vân tái hiện lịch sử của địa phương thông qua 3 ngôi làng Tam.
Ngày 1/9, đỉnh Fansipan (địa phận tỉnh Lào Cai và Lai Châu) cao 3.143 m được phủ đỏ bởi hàng trăm du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng, tay cầm cờ Việt Nam phất cao. Họ cùng hát vang trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.
Tối 27/8, đơn vị thi công công trình tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu, TP.HCM) chạy thử nghiệm hệ thống đèn và sân khấu nhạc nước. Đây là sự kiện chuẩn bị khánh thành và mừng lễ Quốc khánh 2/9.
Giữa mùa lúa xanh mướt, bản Suối Lìn (Vân Hồ, Sơn La) thu hút du khách bởi con đường cờ đỏ sao vàng dài hơn một km uốn lượn giữa ruộng bậc thang.
Trong chuyến du lịch Pù Luông cùng bạn bè ngày 10/8, du khách Linh Giang (Bắc Ninh) quay lại khung cảnh cờ đỏ sao vàng xuất hiện dọc cung đường chữ S ở bản Đôn.
Video 3 chàng trai Đài Loan (Trung Quốc) tái hiện điệu múa trong show thực cảnh "Ký ức Hội An" nhận về hiệu ứng tích cực.