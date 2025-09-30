Sóng biển đánh tung cửa khách sạn ở Hong Kong
Siêu bão Ragasa di chuyển ngoài khơi đặc khu Hong Kong (Trung Quốc), khiến nước biển dâng cao và tạo sóng lớn đánh tung cửa khách sạn trên đất liền.
Ngày 29/9, ảnh hưởng của bão số 10 khiến dòng nước từ thượng nguồn đổ về suối Thác Tiên Sa (bản Cát Cát, Sa Pa, Lào Cai). Nước cuồn cuộn, đục ngầu, mang theo lượng lớn bùn đất, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân và du khách trong khu vực.
Hướng dẫn viên du lịch bản địa Hảng Thị Cầu (29 tuổi) bất ngờ trước cảnh tắc đường hàng giờ tại Móng Ngựa chiều 20/9.
Tháp Tam Thắng nhanh chóng trở thành điểm check-in hút khách tại Vũng Tàu (TP.HCM). Du khách cho biết đứng giữa những trụ tháp cao vút vừa mát mẻ, vừa mở ra tầm nhìn toàn cảnh Bãi Sau.
Đồi Mâm Xôi, Móng Ngựa (Mù Cang Chải, Lào Cai) vào mùa lúa chín, thu hút hàng nghìn lượt khách check-in vào cuối tuần (13-14/9) tạo nên cảnh đông đúc, nhộn nhịp vui như trẩy hội.
Dừng chân tại xã Mậu Duệ (Yên Minh cũ), nhóm khách Tây xắn tay bốc vác gạch, hỗ trợ bà con địa phương. Đoạn video lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội.
Đồi sim Suối Bon những ngày đầu tháng 9 thu thu hút du khách bởi sắc tím trải dài trên triền núi, kết hợp biển mây bồng bềnh tạo nên không gian vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.
Những kĩ sư trẻ lặn sâu hàng giờ dưới đáy biển để ươm trồng, chăm sóc, phục hồi từng rạn san hô ở Cù Lao Chàm (Đà Nẵng).
Video đàn vịt hồng rực rỡ chạy đồng ở An Giang gây sốt, đặc biệt khi hàng nghìn con tụ lại thành hình chữ S khiến dân mạng ngỡ là sản phẩm của AI.
Điểm check-in "hot" nhất những ngày qua tại phường Vũng Tàu (TP.HCM) là Tượng đài Liệt sĩ Vũng Tàu, hướng ra tháp Tam Thắng - công trình điểm nhấn tại quảng trường Thùy Vân tái hiện lịch sử của địa phương thông qua 3 ngôi làng Tam.
Ngày 1/9, đỉnh Fansipan (địa phận tỉnh Lào Cai và Lai Châu) cao 3.143 m được phủ đỏ bởi hàng trăm du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng, tay cầm cờ Việt Nam phất cao. Họ cùng hát vang trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.