Nữ phiên dịch viên khiến 'cha đẻ ChatGPT' sửng sốt
Phiên dịch viên Hàn Quốc gây ấn tượng khi trình bày nội dung chia sẻ hơn 1 phút của ông Sam Altman một cách trôi chảy, với tốc độ và ngữ điệu hoàn hảo.
Đoạn video ghi lại cảnh một chiếc ôtô được bọc bạt chống ngập nhưng bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên, thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.
Ngày 8/10, Thiếu tá Trương Nam Cao, công an phường Thục Phán (tỉnh Cao Bằng), kịp thời hỗ trợ, đưa cụ Nguyễn Thị Bằng (79 tuổi) ra khỏi vùng ngập lụt để đi cấp cứu.
Hình ảnh được ghi lại ở Lũng Cú (Hà Giang cũ). Chiến sĩ ngồi tựa lưng vào tường, ngủ thiếp đi trong bộ đồ lấm lem sau nhiều giờ dầm mưa cứu hộ khiến người xem xúc động.
Sau nhiều giờ cùng đồng đội dọn dẹp bùn đất cho một trường mầm non ở Hà Giang sau bão số 10, chiến sĩ Quốc Bảo nằm ra đất, tranh thủ giấc ngủ ngắn.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, mưa lớn trút xuống khiến khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình ngập sâu. Người dân chật vật di chuyển qua đây khi nước dâng đến ngang đùi, sát yên xe máy.
Cả gia đình không thể mua đồ ăn vì nhà bị cô lập bởi nước lũ, chị Lê Vân xúc động khi được hàng xóm nấu ăn cho và đưa sang theo cách đặc biệt.
Nhiều người dân tại xã La Hiên (Thái Nguyên) bị cô lập trong ngày 7/10 do nước lũ dâng cao nhanh, không thể tiếp cận bên ngoài.
Chiếc thuyền cứu hộ chở 5 người bị dòng nước siết cuốn trôi giữa trung tâm TP Cao Bằng chiều 7/10, va mạnh vào góc phố trước khi bị đẩy ra giữa dòng, khiến nhiều người chứng kiến thót tim.
3 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy xiết ở khu vực cầu Bến Tượng (Thái Nguyên) được lực lượng chức năng và người dân kịp thời thả dây ứng cứu, khiến người chứng kiến thót tim.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, Thái Nguyên đang hứng chịu trận ngập lụt lịch sử, nhiều khu vực của tỉnh chìm trong biển nước.