Tiếng thét uy lực của chiến sĩ công an cứu dân giữa dòng nước xiết

14:17 7/10/2025

6h sáng 7/10, lực lượng công an xã Đồng Kỳ (Bắc Ninh) phối hợp cùng chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (viết tắt là PC07) thành công tiếp cận và giải cứu một hộ gia đình bị mắc kẹt giữa biển lũ. Cảnh vật lộn với dòng nước và tiếng thét "bám đi, bám đi, bám chắc vào" khiến người xem cảm phục.

Khoảnh khắc lũ quét vào nhà chỉ trong tích tắc ở Sơn La

13:48 30/9/2025

Khoảng 13h ngày 29/9, ngôi nhà của Thị Hậu ở xã Phù Yên (Sơn La) bất ngờ bị lũ quét ập tới trong tích tắc, khiến chị không kịp trở tay. Trong nhà chỉ có phụ nữ, Hậu vội đưa chiếc xe điện lên chỗ cao ráo, còn chiếc xe máy quá nặng nên đành bỏ lại.

