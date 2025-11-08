Thót tim cảnh đấm thủng trần nhà chạy bão Kalmaegi ở Philippines
Theo SunStar Cebu, video hút 70 triệu lượt xem ghi lại cảnh một gia đình ở Lusaran (Philippines) trèo lên trần nhà để tránh lũ khi bão Kalmaegi đổ bộ hôm 4/11.
Với diện tích 120 m2, nhà của Thu Thảo (sinh năm 2000) trở thành nơi trú bão an toàn cho nhiều người trong xóm.
Video trích xuất từ camera nhà anh Anh Khoa (ngụ phường Quy Nhơn Đông) cho thấy gió mạnh, sóng lớn vào lúc 14h30 ngày 6/11.
Khoảng 17h20, tại khu vực chung cư Altara Residences (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), gió lớn kèm theo mưa khiến tấm biển quảng cáo khổ lớn bị thổi bay, rơi xuống lòng đường.
Xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện lốc xoáy, bầu trời chuyển âm u vào khoảng 17h tối 6/11.
Cột đèn trang trí tại quảng trường Nguyễn Tất Thành bất ngờ đổ sập, thời điểm bão Kalmaegi tiến vào đất liền. Hình ảnh do người dân ghi lại.
Khoảng 19h ngày 6/11, gia đình 4 người, trong đó có 1 cụ già, ở xã Tuy Phước (Gia Lai) phải trú trước hiên nhà chờ cứu hộ. Song, do gió lớn, hiện các đội cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận.
Khoảng 21h ngày 6/11, nước biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) dâng cao tràn vào khu dân cư, cuốn trôi nhiều vật dụng ven bờ kè.